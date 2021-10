5 attività autunnali che puoi fare con il tuo cane

L 'autunno è arrivato. Ma quali sono le attività autunnali più giocose, divertenti e dolci che potete fare con il vostro amico a quattro zampe? Eccone alcune, per garantirvi dei momenti di gioia e relax da vivere insieme.

Tempo di autunno, tempo di nuove attività e giochi da fare con il proprio cane. Ma qual è il modo migliore per far divertire il vostro cucciolo, godendo insieme della bellezza di questa stagione? Ovviamente immergendovi totalmente in ogni sua minima sfaccettatura, coinvolgendo il vostro cane in delle attività autunnali ad hoc, cucite su misura per lui/ lei e in totale armonia con la bellezza e le possibilità insite in questa coloratissima stagione.

Ecco, allora, qualche idea per trascorrere dei bellissimi momenti insieme al vostro cane praticando delle attività autunnali che lo mantengano in salute e in grado di trasmettergli tutto il vostro grandissimo affetto.

Passeggiare tra i boschi con il tuo cane

Tra le attività autunnali maggiormente amate dai nostri amici a quattro zampe, c’è senza dubbio il passeggiare al vostro fianco. Ma non in un modo qualsiasi. L’autunno, infatti, è una stagione che offre tantissime occasioni per trascorrere delle ore all’aria aperta e unire alla classica passeggiata un’esperienza di pura bellezza e divertimento.

Come? Optando per un cambio dal classico percorso verso una zona più naturale, boschiva. Un mix di aria fresca, colori e paesaggi da fiaba che non solo piaceranno tantissimo al vostro cucciolo ma offriranno a voi anche la possibilità di cimentarvi in nuove attività. Come la raccolta di funghi o castagne. Il tutto immersi nella magia della natura e nell’esplosione di cromie e suoni che solo le foglie d’autunno sanno dare. Per un benessere che vi invaderà entrambi consolidando il vostro rapporto (e con estrema soddisfazione di tutti).

Attività autunnali? Via libera al trekking

E se si parla di camminare non possiamo non citare un’altra attività autunnale perfetta per voi e il vostro amato cucciolo: il trekking. Organizzando una giornata all’aria aperta, con tanto di pic nic e coperta da stendere per riposarvi tra una camminata e l’altra insieme al vostro cane, magari godendo della vista di qualche stupendo scorcio di natura e del paesaggio circostante.

Garantendo a voi e al vostro cucciolo tutto il movimento, l’energia e il meritato risposo che vi serve per godervi a pieno una giornata all’insegna del benessere sia fisico che mentale. Esplorando posti e attività autunnali nuovi e appaganti.

Tutti a scuola!

Autunno fa rima con? Scuola! E questo vale anche per i nostri amici a quattro zampe. Tra le tante attività autunnali che si possono fare per mantenere attivo e sereno il vostro cucciolo, infatti, questa stagione è davvero il momento perfetto per iscriversi a un corso di addestramento o di pet agility.

Il motivo? Spesso, nonostante la bellezza di questa stagione (e anche per l’abbassamento delle temperature) ci si lascia prendere dalla pigrizia e dalla poca voglia di uscire. Iscrivervi a un corso, invece, è l’occasione perfetta per farlo e imparare qualcosa di divertente, utile e positivo. In grado di garantire il giusto movimento al vostro cane, offrendogli la possibilità di socializzare e di trascorrere dei momenti stupendi insieme. Sia per voi che per il vostro cucciolo.

Shopping che passione

Ok, alla parola shopping quasi tutte rispondiamo con un sonoro presente. Ma qui non è di voi che si parla ma del vostro adorato cucciolo. E se anche per voi con l’arrivo dell’autunno arriva la voglia di coprirvi un po' di più sfoggiando dei bellissimi cappotti (e magari allargando la vostra collezione), perché per il vostro cane dovrebbe essere diverso? Ecco, allora, che anche questa può essere una bellissima attività autunnale da fare insieme.

Se da una parte, infatti, per quelli a pelo lungo non è necessario l’acquisto di un cappottino su misura, per quelli più piccoli e a pelo corto può essere una buona idea. Per mantenerlo alla giusta temperatura con un tocco di stile. Valido per tutti, invece, è l’utilizzo della mantellina impermeabile. Un modo per non dover rinunciare a una bella passeggiata anche in caso di pioggia e per passare un pomeriggio di shopping insieme.

Coccole, coccole e ancora coccole

E dopo tanto movimento non dimenticatevi di un sano e ristoratore momento di relax. Trascorrere delle belle serate in compagnia del vostro cane, tra le luci soffuse della vostra stanza o salotto, il calore del divano e della coperta e perché no, a seconda di dove vivete, i primi camini accesi, è una delle attività autunnali (e non solo) più rigeneranti e dolci che possiate fare con il vostro cucciolo.

Un momento solo per voi, per scambiarvi delle affettuosissime coccole e carezze capaci di far bene al cuore e all’umore di entrambi. E in grado di scaldarvi sia dentro che fuori. Un modo per legarvi ancora di più al vostro cucciolo. L’unico/a che, potete esserne certe, in ogni momento della vostra vita sarà al vostro fianco.

Felice e orgoglioso, almeno tanto quanto lo siete voi nell’aver trovato un compagno/a di vita sincero e sempre pronto a scodinzolare tutto il suo amore per voi. Durante ogni attività autunnale che deciderete di provare e vivere insieme.