Quali sono gli immancabili della tua beauty bag per l’ufficio?

S alviettine, spray per capelli, crema per le mani... c'è tutto nella tua beauty bag da ufficio? Dai un'occhiata alla nostra lista di imperdibili, per prenderti cura di te anche al lavoro.

Che cosa mettere nella beauty bag dell’ufficio? Ci sono dei prodotti di bellezza che possono aiutarci ad affrontare la giornata lavorativa con il sorriso sulle labbra (rigorosamente tinte col rossetto preferito). Bastano pochi minuti al giorno da ritagliarsi per se stesse e per favorire una bellezza naturale: anche in ufficio, tra una riunione o le varie scartoffie da sbrigare, è possibile darsi una rinfrescata al trucco (e non solo).

Quante volte, al termine di una giornata lavorativa infinita, sei uscita dall'ufficio con il volto spento, la pelle secca e grigia, gli occhi infossati e poco riposati? La luminosità del volto, poi, è un fattore importantissimo per sé: non importa del giudizio altrui. Quel che vorremmo vedere, guardandoci allo specchio, è una persona rilassata, priva di stress. I nostri consigli per il tuo beauty case da ufficio.

Acqua rinfrescante e idratante

Davvero vuoi andare a lavorare senza la tua acqua rinfrescante e idratante? In un sol minuto, promette di ridare vitalità e luminosità alla pelle, e non è poco. Poi, se hai una riunione urgente in call e vuoi apparire al tuo meglio, questo prodotto ti permetterà di idratare la pelle. Non c’è stagione che tenga: in estate e in inverno, la pelle ha bisogno di costante nutrimento per essere al suo meglio.

Balsamo labbra

Oltre ai classici trucchi, ci sono dei prodotti che permettono di darci un attimo una rinfrescata e di prenderci cura di noi. Per esempio, sulla scrivania del lavoro, il balsamo labbra non deve essere un grande assente, soprattutto in inverno, quando il freddo tende a screpolarle. Puoi anche eventualmente acquistare un balsamo anti age, che dona comfort e idratazione senza eguali.

Crema contorno occhi

Le donne che lavorano in ufficio in particolar modo sapranno quanto possa essere importante prendersi cura del proprio contorno occhi. Stare a contatto con il PC per molte ore al giorno ci porta inevitabilmente all'affaticamento. Non di rado, dopo qualche settimana di incuria, potremmo vedere occhiaie scure e gonfiore. Cosa fare? Una crema specifica per il contorno occhi risolverà qualsiasi situazione.

Fondotinta, siero e cipria

Durante la giornata lavorativa potresti avere bisogno di rifare il trucco. In estate, poi, è purtroppo una certezza, sudando molto per via delle alte temperature. Nessun problema, però, perché in questo caso torna utile la triade di bellezza: fondotinta, siero e cipria. In pochi minuti sarai come nuova e avrai coperto ogni imperfezione e inestetismo, contro la pelle lucida.

Terra illuminante

Di cosa ha bisogno il volto per illuminarsi? Della terra, ovviamente, soprattutto se hai una cena o un aperitivo improvviso poco dopo il lavoro. Non farti mai cogliere impreparata e tieni sempre tutto a portata di mano. Un aiuto indispensabile per truccarti in fretta e quando ne hai più bisogno. L’illuminante, poi, è un grande classico, perché dà quel tocco finale wow al make-up, anche se leggero.

Matita nera e mascara

Il connubio perfetto per un make-up d’urgenza? Non possiamo non menzionare il mascara e la matita nera, che sono i grandi protagonisti della nostra beauty bag da ufficio. In alternativa potresti anche considerare un eyeliner: dipende da te e da quale effetto preferisci. Il mascara, poi, dona profondità allo sguardo e rende impeccabile qualsiasi make-up, anche più nude.

Crema per le mani

Lavori tutto il giorno al PC? Non ti fermi neppure per un momento? Le tue mani hanno bisogno di nutrimento, proprio come la pelle del volto. In inverno, poi, è un grande classico, soprattutto per prevenire le ragadi. Le nostre mani possono arrivare a spaccarsi per il freddo. Con una buona dose di crema, però, potremo donare loro il nutrimento necessario.

Salviettine anti-lucidità

Un prodotto irrinunciabile per l’ufficio? Se non hai ancora acquistato delle salviettine anti-lucidità, corri a farlo. In estate e in inverno, la produzione di sebo è sempre attiva, portandoci ad avere uno strato lucido sul volto. In questo caso, l’obiettivo è di recuperare parte della nostra freschezza. Queste salviettine sono un aiuto concreto per sentirci belle in ogni momento.

Spray per capelli

Abbiamo suggerito dei prodotti irrinunciabili per il volto e le mani, ma che ne pensi di dare una rinfrescata anche ai capelli? Per chi ha la chioma ingestibile, portare con sé nella beauty bag dell’ufficio un prodotto simile è praticamente indispensabile. Lo spray funge da vaporizzatore, assorbe l’oleosità dalle radici e soprattutto dona lucentezza e volume. Ideale da usare a fine giornata di lavoro.

Profumo

Un prodotto beauty di cui non si può proprio fare a meno? Il profumo è d’obbligo nel beauty case. Basta una boccetta minuscola, perché in ogni caso le confezioni maxi pesano. Si può applicare anche più volte al giorno e dà un tocco decisamente audace alla nostra pelle. In alternativa, in commercio si trovano dei profumi roll-on da applicare sul collo o sui polsi: comodi, innovativi e super profumati. La scelta migliore per ogni evenienza.