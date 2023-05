Come rinfrescare il tuo make up durante la giornata per una tenuta perfetta

A vere un aspetto curato è fondamentale per tutte noi, soprattutto durante le giornate più faticose. Tenere sotto controllo il make up non è facile: scopriamo insieme come essere sempre perfette anche dopo molte ore dalla prima applicazione di trucco

È mezzogiorno e non sai se essere felice per questo traguardo raggiunto o se lasciarti andare alla tristezza per le ore che ti rimangono a lavoro. Non ti basta un caffè e hai bisogno di rinfrescare il make up, poiché inizia già a cedere inesorabilmente.

Avere un trucco sempre perfetto non è solo importante per te stessa, ma ti aiuta a essere sempre luminosa e mascherare i segni di stanchezza che pervadono il tuo volto a fine giornata. Scopriamo insieme come provare ad avere un make up fresco e a prova di sbavatura, anche di quelle più insidiose!

Usa una matita waterproof

Il primo e più importante consiglio è quello di applicare una matita waterproof e a lunga tenuta. In questo modo, puoi evitare di ritoccare il trucco occhi in ogni momento e arrivare alla fine della giornata con due occhi meravigliosi. Scegli un prodotto che sia adatto alla tua pelle e che ti garantisca il risultato sperato. Puoi anche optare per un buon kajal in base alle tue esigenze di colore.

Rinfrescati con un’acqua termale

Porta con te una buona acqua termale e rendila la tua migliore amica. La nebulizzazione leggera del prodotto idrata il viso istantaneamente e rinfresca la pelle, anche quando il trucco ha qualche ora di vita. Basta poco per restituire quel bagliore unico delle prime ore del mattino!

Via libera al mascara

Non solo matita resistente all’acqua e prodotti idratanti ma anche tanto, tanto mascara. Il rimmel è il tuo miglior alleato se hai poco tempo da dedicare al make up ma ti farà apparire subito perfetta e appena truccata. Portane sempre uno con te e scegli la formula più adatta alle tue ciglia per non rischiare di appesantirle. Sarai di nuovo pronta in un attimo.

Ritocca l’ombretto

L’ombretto ben steso è uno dei punti fondamentali di un trucco perfetto ma tende a rovinarsi in poco tempo. Ritocca le parti mancanti con un pennello piatto ma ricorda di scaricare il prodotto prima di ogni applicazione, per non appesantire il trucco occhi. Ricorda che lo sguardo è il tuo biglietto da visita e deve essere sempre impeccabile.

Per una lunga tenuta, valuta anche la possibilità di applicare una base sulla palpebra, come un primer leggero. Con questo stratagemma, puoi arrivare a fine giornata senza dover pensare alle sbavature e apparire sempre appena truccata.

Applica di nuovo il rossetto

Il rossetto si può correggere ma sarebbe meglio non farlo. Rimuovi quello già applicato con delle salviettine struccanti e idrata le labbra con un leggero strato di balsamo. Il tuo viso apparirà immediatamente più fresco in poco tempo.

Ricorda che la persistenza del colore dipende dalla texture che hai scelto per il tuo make up. Considera però che le tinte a lunga tenuta hanno una tendenza astringente e potrebbero screpolare le labbra. Prima di ogni applicazione, stendi un prodotto idratante per ottenere la massima resa.

Attenzione al correttore

Il correttore è il primo nemico del tempo e tende a sbavarsi soprattutto sotto gli occhi. Tampona l’eccesso di prodotto con un fazzoletto e prova a sfumarlo nuovamente, proprio come se ti stessi per truccare per la prima volta. Non aggiungere altro prodotto. Ricorda che la pelle è reattiva e che con il sudore potresti peggiorare la situazione.

Scegli il blush giusto

Dai risalto al tuo viso con una leggera sfumatura di blush ma non esagerare. Se vuoi ottenere un effetto ancora più luminoso, picchietta un po’ di rossetto sulle guance e cerca di abbinarlo al rossetto: l’effetto sarà sorprendente. Opta per le formule compatte che puoi portare sempre con te, anche quelle combinate con blush che puoi usare anche come rossetto.

Cura la zona T

Usa una polvere compatta per opacizzare la zona T, per scongiurare l’effetto lucido che potrebbe rovinare il trucco nel corso della giornata. Prova una texture minerale che agisca immediatamente e possa durare nel tempo. Il tuo aspetto apparirà immediatamente più fresco. Evita l’utilizzo di prodotti liquidi o in eccesso, preferisci le polveri per non incorrere in errori e rovinare la base di partenza.

Per un ritocco rapido, ti basterà anche tamponare la parte con poco prodotto per non appesantire il viso. Porta con te un pennello da make up o una spugnetta pulita per aiutarti a portare a termine l’opera!

Conclusioni

Non esistono regole fisse per rinfrescare il make up in maniera impeccabile, poiché ogni tipo di pelle reagisce diversamente ai raggi solari, agli agenti atmosferici, all’aria secca dei condizionatori e allo scorrere del tempo. Ci sono però dei piccoli trucchi che possono aiutarti a sentirti a tuo agio per tutta la giornata.

Se non sai da dove iniziare, ricorda sempre che togliere è meglio che aggiungere. Tampona sempre l’eccesso di prodotto sbavato con attenzione e sfuma quello che è rimasto sulla base. Per i ritocchi, usa prodotti leggeri e scegli un make up che possa durare per tutta la giornata.

Come truccarsi quando fa molto caldo?

Scoperti i segreti per rinfrescare il make up durante la giornata, passiamo ora a un altro dilemma: come truccarsi quando fa molto caldo? Nelle giornate estive trovare il make up giusto sembra impossibile: il fondotinta cola, il mascara si scioglie. La parola d’ordine deve essere leggerezza: il make up estivo deve essere gradevole e allo stesso tempo non pesante. Innanzitutto bisogna idratare bene la pelle, usando una base che la lasci respirare. Al posto del fondotinta, opta per una crema colorata, sì al gloss e al mascara, ma usa solo trucchi waterproof e a lunga tenuta.

Come non far sudare il trucco

Impedire alla pelle del viso truccata di sudare a causa del caldo è praticamente impossibile. Ma si possono mettere in atto alcune accortezze. Innanzitutto, per non far sudare il trucco, sarebbe meglio evitare il fondotinta: questo prodotto, infatti, fa aumentare la sudorazione della pelle. Per stendere meglio il make up, puoi ricorrere a un primer light da spruzzare sul viso prima di truccarti. Ricordati poi che il segreto è optare per prodotti waterproof e dalla texture leggera.

Come fissare il trucco in estate

Per fissare il trucco in estate e tenere sotto controllo la sudorazione, puoi provare con una cipria impalpabile, che non crei ulteriori strati sulla pelle. Pur non riuscendo ad assorbire tutta l’acqua che la tua pelle espellerà, la cipria è utile per fissare il trucco. Altri prodotti utili sono il primer, da usare prima di stendere i prodotti sulla pelle pulita, e il fissatore trucco spray, da usare alla fine.