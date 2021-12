10 beauty look ispirati alle celebs da copiare durante le feste

I beauty look sfoggiati dalle star in questi giorni sono tantissimi e se vuoi ispirarti a loro non c’è che l’imbarazzo della scelta

Le feste di fine anno oltre che l'occasione per passare del tempo con amici e parenti lontani dallo stress di studio e lavoro, rappresentano anche il momento migliore per osare un po' di più con il make up e provare qualche nuovo beauty look.

Come sempre, le ispirazioni migliori vengono dalle celeb, che non mancano di sfoggiarne di super pazzeschi ad ogni evento mondano.

Ecco i migliori ai quali ispirarti se il tuo obiettivo è essere la più glamour della serata.

Lady Gaga

Lady Gaga è sempre incredibile ma alla premier londinese di House of Gucci si è decisamente superata, esibendo un trucco occhi viola, in tinta con l'abito.

Ancora non era stato annunciato che il colore dell'anno sarebbe stato il Very Peri ma la star del film sembra quasi lo prevedesse.

Per replicarne il beauty look stendi su tutta la palpebra mobili un ombretto viola glitterato e metti in risalto ancora di più gli occhi contornandoli con una spessa riga di matita nera.

J. Lo

Quando si invoca il nome di Jennifer Lopez non si può che pensare alla luce, e anche questo make up perfetto per le feste non si smentisce. Per creare un effetto sunkisess come il suo abbonda con l'illuminante.

Se vuoi stenderlo uniformemente su tutto il viso scegline uno in crema e uniscilo al fondotinta prima di stendere il tutto. Non dimenticare di illuminare gli occhi con ombretti shimmer.

Chiara Ferragni

Il rosso per le feste è sempre una garanzia quindi se cerchi un beauty look veloce da realizzare ma si sicuro impatto opta come Chiara Ferragni per un rossetto di questa nuance.

A completare il make-up in questo caso basta veramente poco, anche solo una passata veloce di mascara e un filo di illuminate su zigomi e arco di cupido.

Lily Collins

Nei panni di Emily Cooper di Emily in Paris Lily Collins ci ha abituato a continui cambi di look sia in fatto di abiti sia di trucco.

In questo scatto fuori dal set, la sua scelta è stata quella di optare per un ombretto azzurro dal sapore retrò. Questa nuance non è molto sfruttata per i make up natalizi ma è perfetta se cerchi qualcosa di originale ma di sicuro impatto.

Zendaya

Se sei una campionessa di eyeliner questo cat eye di Zendaya è perfetto per te. Per realizzarlo non serve molto se non la mano fermissima fondamentale per creare una codina sottile e perfetta.

Per il resto, basta un po' di blush sulle gote è un gloss neutro.

Giulia De Lellis

Nelle nostre muse di bellezza non poteva certo mancare Giulia De Lellis, super appassionata di make up e costante fonte di ispirazione.

In questo scatto sfoggia uno smokey eye marrone super elegante e raffinato, perfetto per le cene di questo periodo, soprattutto se accostato a un rossetto nude dai toni leggermente beige.

Giulia Valentina

Si avvale di un rossetto nude anche questo trucco di Giulia Valentina, che però si accende sugli occhi con un ombretto rosa shimmer perfetto per chi li ha verdi o nocciola.

Per dare ancora più profondità all'occhio Giulia ha infine applicato un eyeliner in modo molto delicato, creando anche una piccola codina, discreta ma fondamentale per allungare lo sguardo.

Bella Thorne

Con Bella non ci si può sbagliare perché i suoi trucchi sono sempre pazzeschi. Quello del quale ci siano innamorate oggi è indubbiamente un po’ strong ma se non hai paura di osare e hai una certa manualità con l’eyeliner questa versione grafica, impreziosita da glitter rossi dovresti assolutamente provarla.

Veronica Ferraro

Insieme alla migliore amica Chiara Ferragni, Veronica Ferraro detta spesso le regole della moda, sia per quanto riguarda gli abiti sia il make up.

In questo caso viene da lei l’ispirazione per un beauty look per le feste originale ma non eccessivo, che si fa notare con discrezione: un cat eye verde. Delicato ma elegantissimo, si sposa bene sia con labbra nude, sia con un rosso acceso.

Melissa Satta

Sempre sorridente ma allo stesso tempo ammaliatrice, Melissa Satta sfoggia da sempre beauty look pazzeschi e anche per festività di quest’anno non si smentisce. In questo scatto ha deciso di puntare tutto sugli occhi, incorniciandoli con tantissimo nero, steso con una riga piuttosto spessa sia sulla rima superiore sia su quella inferiore, e sfumata solo leggermente verso l’esterno. Lo strumento migliore per ricreare questo make up è il kajal.

Con un trucco così importante nella parte superiore, per le labbra basta un gloss trasparente.