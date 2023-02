I nostri commenti sui look più interessanti per interpretare le cover

È la serata più attesa, quella più divertente ed elettrizzante. Al quarto giorno la kermesse sanremese si trasforma in spettacolo puro, in cui la competizione cede il passo ai duetti tra i cantanti in gara e i colleghi fuori concorso, chiamati a interpretare vari brani di successo.

L'attenzione è ovviamente tutta rivolta alle esibizioni canore, per cui inevitabilmente scattano le operazioni nostalgia. Ma anche i beauty look non sono da meno. Soprattutto se confrontati al passato per coglierne assonanze o divergenze. Ed ecco i nostri commenti.

Elodie e Big Mama, beauty look da urlo

Esibizione trasgressiva quella di Elodie e Big Mama che insieme cantano American woman. E il palco dell'Ariston si infiamma in uno spettacolo di pura energia, nonostante i look drammatici di entrambe. Rossetto nero effetto vinile per la cantante romana, doppio eyeliner grafico per la rapper avellinese che conquista la scena con le unghie ad artiglio e il doppio taglio in stile dandy, con meches biondo platino.

Il nostro commento: sorelle diverse, pazzesche!

Lorella Cuccarini con un beauty look più fresco di 30 anni fa

Con la sua hit La notte vola del 1989, la ballerina romana era tra le più attese della serata dei duetti di Sanremo, in duetto con Olly. Alzi la mano chi non ha provato a mimare almeno una volta il celebre movimento delle mani "effetto farfalla". Impossibile se non ti chiami Lorella Cuccarini e a 57 anni suonati balli come quando ne avevi 20 al varietà Fantastico. Restando in tema di beauty look, forse è più giovane quello di oggi rispetto a quello di 34 anni fa, anzi togliamo pure quel forse. Ieri la più amata dagli Italiani portava i capelli cotonati in puro stile anni '80, oggi con onde effetto spiaggia. Come non amarla?

Il nostro commento: l'eco della sua grinta arriva più prorompente che mai

C'è qualcosa di stonato (è proprio il caso di dirlo) nel look della co-conduttrice della quarta serata, Chiara Francini. Tecnicamente il make up è perfetto, ma ci duole ammettere che un po' mortifica la bellezza della simpatica attrice e scrittrice. Stesso discorso per l'acconciatura raccolta che oscura un po' troppo la sua rigogliosa chioma castana. I fiori poi la fanno sembrare come pronta per una gara di liscio.

Commento: un potenziale poco valorizzato.

Shari

C'è un che di nostalgico nel beauty look di Shari che duetta con Salmo. I capelli biondi con ricrescita in vista ricordano ora alcuni look (indovinati) di Madonna dei tempi d'oro ora quelli delle interpreti dei film con sparatorie dove c'è sempre una pupa del gangster. Persino il trucco sfumato aggiunge un tocco vintage. Romantica.

Il nostro commento: una bambola di celluloide.

Elisa e Giorgia

E poi arriva il duetto più atteso in assoluto, Giorgia ed Elisa. Due very big della canzone italiana. Ed è poesia pura che emoziona l'Ariston. Il beauty look? Se non fosse per i diversi rossetti (nude per la cantante romana, rosso fuoco per la cantautrice triestina), sarebbero gemelle. Una complicità che dal palco è arrivata senz'altro nelle case di tutta Italia, bucando lo schermo!

Il nostro commento: due look puliti che piacciono sempre.