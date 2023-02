I l giovedì al Festival di Sanremo si esibiscono tutti e 28 i cantanti in gara, quindi ce n'è da guardare, oltre che da ascoltare, si intende. Ecco il nostro punto di vista sul beauty sanremese

Riflettori puntati sulla terza serata del Festival di Sanremo, e il nostro gioco sui beauty look dei protagonisti prosegue. Nessuna pagella, nessun voto, ma solo il gusto di osservare come sta cambiando (con sorprese e echi nostalgici) il modo di acconciarsi e truccarsi. Perché se Sanremo è Sanremo, l'immagine è l'immagine. E l'Ariston è anche il palcoscenico in cui va in scena la società di oggi, come dice Amadeus. Al via le foto!

Paola & Chiara

Ultime a esibirsi nella seconda serata, Paola & Chiara aprono la kermesse sanremese del giovedì in cui cantano tutti i partecipanti in gara. E si riconfermano nel loro beauty look disco con glitter ovunque. Uno stile che su TikTok chiamano vampire skin: si realizza con brillantini mescolati a fondotinta sparsi su viso e collo. E se Chiara resta neutra sulle palpebre, Paola le vivacizza con un blu cobalto che vivacizza gli abiti in pizzo di Dolce & Gabbana.

Il nostro commento: Vamos a bailar (Esta vida nueva)

Che classe Mara Sattei! Ci vuole stile per portare con nonchalance una coda "annodata" su se stessa che tutte ci facciamo quando vogliamo stare comode! Con quel candore lunare sul palco dell'Ariston porta l'eleganza. Il make-up, griffato Armani Beauty, si declina sui toni del rosa con effetto rugiada, quasi liquido.

Il nostro commento: aspirante star.

Rosa Chemical

Di Rosa Chemical ci piace il make up intonato all'abito, tutto giocato sulle sfumature del melanzane e del prugna, rischiarato dal dettaglio delle "occhiaie dorate". Il contouring è degno di Kim Kardashain se non meglio, visto che è talmente perfetto che non c'è ombra di striature!

Il nostro commento: il beauty è un gioco di equilibri.

Paola Egonu

La aspettavamo ed eccola lì, scendere leggiadra le scale dell'Ariston e sovrastare il palco dall'alto del suo metro e 93 centimetri, tacchi esclusi. La pallavolista Paola Egonu a Sanremo sfoggia un beauty look sofisticato nella sua apparente semplicità. Menzione speciale al dettaglio della rima cigliare tempestate di strass, come nelle sfilate di Alta Moda (il make up è griffato Armani Beauty).

Il nostro commento: imponente.

Levante

Dopo le onde flat della seconda serata, Levante si esibisce con capelli lisci piastrati con l'incofondibile biondo aranciato. L'eyeliner nero cede il passo a un ombretto color melanzana applicato con tecnica paint block, realizzato da Valentina Raimondi per Clarins. Le sopracciglia cancellate sono ormai storia. Un look ricco di eccessi che nel complesso è equilibrato.

Il nostro commento: ci stiamo affezionando alla sua nuova immagine.

Victoria dei Maneskin

Frangia a tendina, capelli scalati e occhi cerchiati di nero. Il beauty look di Victoria dei Maneskin è ormai celebre. Il piglio della rockstar, si sa, ce l'ha innato. E diventa particolarmente intrigante perché contrasta con i lineamenti delicati del suo viso da bambola. Perché cambiare un look che funziona?

Il nostro commento: coerente alla sua immagine da nuova eroina del rock.

Elodie

Elodie spacca con il suo sguardo tagliente bistrato di nero e la pelle dall'aspetto liquido (il trend attualissimo si chiama "glass skin"). E l'effetto bagnato si trasferisce anche sui capelli, raccolti in uno chignon basso che acquista grinta con quelle ciocche lasciate libere ad accarezzarle le guance.

Il nostro commento: la parola chiave è sensualità.

Giorgia

Dall'alto della sua immutabilità, Giorgia non teme lo sguardo impietoso della telecamera di Sanremo che, parafrasando il programma della co-conduttrice della seconda serata, Francesca Fagnani, sa essere una belva. E invece la cantante romana lo sfida con un'acconciatura che le lascia scoperto il viso delicato non segnato dal tempo.

Il nostro commento: grinta allo stato puro.

Con Rocío-Muñoz-Morales si vince facile, anche nella descrizione del suo beauty look. Talmente perfetto che non c'è molto dire, basta solo guardarlo. L'ombretto liquido con finish lievemente metallizzato sui toni della terra è Armani Beauty.

Il nostro commento: da copertina.

Anna Oxa

L'effetto da fattucchiera contemporanea si ripresenta anche nella terza serata di Sanremo, se non più accentuato. Certo, Anna Oxa, in un certo senso può permetterselo, ma pettinare giusto un filino i capelli non avrebbe guastato. Con buona pace del look "mi sono appena alzata dal letto". Peccato.

Il nostro commento: basta che se ne parli.

Shari

Nella terza serata del 73esimo Festival, Shari smette i panni di una nostrana Shakira per indossare quelli di una moderna Brigitte Bardot. E il livello simpatia aumenta. La "cofana" sulla testa (styling CDB Urban Salon per Matrix) le sta a pennello così come quel rossetto rosso effetto vinile come l'abito fasciante in simil pelle.

Il nostro commento: comunque la si guardi, fa tenerezza.