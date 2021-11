P erdere il conto dei giorni è impossibile se si sceglie il giusto calendario per il nuovo anno: qui una selezione dei più belli per te e da donare a chi ami.

Calendario: come sceglierlo?

Scegliere il miglior calendario per iniziare al meglio il nuovo anno può sembrare facile, ma in realtà è fondamentale trovare il modello perfetto e adatto alle proprie esigenze o di chi lo riceverà in regalo.

Da appendere al muro per uno sguardo veloce prima di uscire di casa, fino a quello da tavolo per avere sotto gli occhi il tempo che passa o gli impegni da smarcare day by day. Il calendario, nonostante una vita totalmente digitale, è un elemento da avere assolutamente per fermare nero su bianco impegni, consegne o appuntamenti da non perdere.

Da non sottovalutare, poi, il tema: perché gli impegni possono essere tanti, anzi tantissimi,

Qui abbiamo selezionato i calendari del 2022 più belli per te o per qualcuno che ami: un’idea regalo perfetta anche per i pensieri più piccoli.

Calendario da tavolo

Smartworking o rientro in ufficio? In qualunque caso un calendario da scrivania può essere la scelta giusta. Piccolo e ripiegabile, così da portarlo metterlo nello zaino o in borsa all’occorrenza, permetterà un rapido colpo d’occhio e capire quanto manca al prossimo giorno di ferie o al prossimo ponte di vacanza.

Planner

Un planner perfetto per ogni momento e ogni anno. Questo piccolo calendario si presenta completamente pulito e dovrai essere tu, o chi lo riceverà, a completarlo. L’ideale per chi ha necessità di fissare su carta consegne a stretto giro o ha diversi appuntamenti da spalmare e gestire durante la settimana.

Calendario da muro

Un grande classico che non deve mai mancare in casa: il calendario da parete non solo è utile, ma può diventare un vero e proprio elemento d’arredo oltre a essere utile per appuntare appuntamenti, date importanti e momenti da non perdere per chiunque ci passi davanti.

Calendario filosofico

È forse uno dei calendari più virali degli ultimi anni. Merito delle frasi e delle definizioni filosofiche che contraddistinguono ogni pagina del calendario stesso. L’ideale per chi crede nel destino e cerca sempre segni e segnali dal mondo per affrontare la giornata.

Calendario della famiglia

Riuscire a organizzare gli appuntamenti di una famiglia non è affare semplice e un calendario dedicato a tutti può essere una soluzione utile. Questo tipo di calendario, poi, permette anche di appuntare momenti e obiettivi dedicati anche ai più piccoli e facile da interpretare anche da loro.

Legami

Conosci i calendari Legami? Sono una sicurezza, specialmente se si vuole fare un piccolo regalo a un amico o un collega. Calendari 2022 tema gatti, libri, birra, arte e non solo: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Calendario Disney

Per chi vuole tornare un po’ bambino o proprio per i più piccoli per insegnarli il passare del tempo e l’attesa: immancabile è il calendario firmato Disney. Un salto nel passato con Topolino o meglio nel futuro con Elsa e Anna di Frozen?

Calendario di Harry Potter

Il GiraTempo di Hermione non è ancora alla portata di tutti, ma il calendario 2022 di Harry Potter è sicuramente un ottimo modo per portare un po’ di magia, e di Hogwarts, in casa.

