Le star e la camicia bianca: un must-have essenziale

A bbinata al jeans per uno stile intramontabile, sotto o sopra un dress per un tocco glamour o con maglioni colorati per regalare energia. Ecco i "consigli" delle celebrity per indossare la camicia bianca al meglio in ogni occasione (e stagione)

L'unico capo che non conosce la via del tramonto è la camicia bianca.

Ci sono pezzi di guardaroba che ogni donna dovrebbe avere: un little-black-dress, una gonna a matita, un blazer blu, una T-shirt bianca, uno stiletto nero e una ballerina, un trench sabbia, gli immancabili jeans a sigaretta e l'intramontabile white shirt. Un evergreen adatto a tutti i contesti, a tutte le età e a tutti gli stili che una donna, decide di abbracciare durante la sua vita. E sappiamo bene che ogni decennio vuole il suo stile!

Ma lei, la nostra amata camicia bianca è sempre con noi in qualunque stagione. A dire il vero, la "regina" dello stile e della moda Inès de la Fressange, ha spiegato come questo capo di abbigliamento dia il meglio di sé con lo street-style, ma sono ormai moltissime le celebrity che la utilizzano, in tutte le sue varianti, anche durante serate di gala e red carpet.

Perché sa essere glamour e fashion, chic ed elegante, vivace e casual, ma comunque sempre facile da abbinare.

Casual abbinata al jeans

L'abbinata camicia bianca e jeans, anche se può sembrare talvolta monotono, è in realtà uno dei matrimoni più riusciti di sempre. Una di quelle coppie che sono perfette alla nascita e che resistono a qualsiasi intemperia. Sì perché esattamente come accade per le relazioni più durature, il solido principio su cui si fondano è l'armonia. E quale miglior equilibrio del contrasto tra la tela blu e il candore del bianco?

Ovviamente, per la white-shirt tanto quanto per i blue-jeans vale la stessa regola: occorre scegliere il modello più adatto alla propria fisicità e lasciare poi che siano gli accessori a parlare e a fare la differenza. Per un look country-chic basterà aggiungere una bandana al collo o un "Panama" in paglia, un foulard d'alta sartoria e degli occhiali da sole se si vuole sfoggiare uno stile effetto glamour, gioielli shiny per catturare l’attenzione, sandali gioiello o sneakers per passare dal giorno alla notte.

E la camicia puoi decidere di indossarla come più ti piace: ampia, aperta, a vista portata sopra una canotta ton sur ton; maschile portata nei pantaloni senza rimborsarla; oppure più aderente annodata in vita per rimandi a Brigitte Bardot…insomma, casual, ma mai casuale.

Per un evento speciale

L’amore per la camicia bianca non viaggia solo sulla "strada" ma raggiunge anche le più alte sfere del jet-set: raffinatissime star ne hanno fatto il loro signature-style e molte dive hanno deciso di indossarla anche in occasioni eleganti che richiedono un dress-code appropriato, come ad esempio un red carpet, solitamente abbinandola a una lunga gonna a sirena con strascico, magari scintillante e carico di cristalli , oppure ampia e con inserti di pizzo.

Che la si usi come protagonista assoluta o come complemento a capi più appariscenti, la camicia bianca è un vero e proprio must-have.

In versione alternativa

E ora arriviamo alle versioni "alternative". Con maxi fiore come quella indossata da Naomi Watts oppure con lacci e ruches come l'ultima versione sfoggiata da Jennifer Connelly sulla Croisette. Con polsini e colletto a contrasto come quella di Olivia Palermo o in voile e tulle con le maniche a palloncino come quella scelta da Priyanka Chopra. E poi in seta, traforata, in sangallo e super ricamata (irresistibile quella di Sophie Marceau). Tutte scelte d'effetto e charme, per una scelta molto glamour che ti permette anche di giocare con diverse tonalità di bianco.

Ora non puoi fare altro che ascoltare il richiamo della tua camicia bianca che dall'armadio ti sussurra: "Non avrai altro outfit all'infuori di me".