La camicia bianca degli Oscar 2022 è il trend più chic

D a Zendaya a Uma Thurman passando per Sharon Stone: ecco tutte le star e le royal che sul red carpet hanno puntato su questo pezzo intramontabile del guardaroba femminile

And the Oscar goes to… the white shirt! Sì, proprio lei: la vecchia, cara, comoda e intramontabile camicia bianca. Quella che ci toglie dall'impasse quando dobbiamo rispondere a un invito dell'ultimo minuto; quella che adoriamo abbinata ai nostri jeans preferiti; quella che indossiamo anche in spiaggia sopra il costume da bagno; quella che con una longuette e i tacchi puoi andare ovunque. Insomma la vera amica del cuore. Che ora puoi persino sfoggiare a cerimonie importanti dopo il benestare delle nostre dive preferite.

La camicia bianca agli Oscar

La camicia bianca formale è stata infatti l'oggetto di punta della notte degli Oscar del 2022. Da Zendaya a Uma Thurman che hanno regalato a questo pezzo iconico del guardaroba di tutti (uomini e donne) un allure in più indossandola con una conna importante, fino alla ribelle Kristen Stewart, che l'ha sfoggiata sbottonata sotto giacca e hotpants, la camicia bianca ha dato prova di abilità estrema passando dalla strada direttamente al red carpet hollywoodiano. Che sia una nuova rivoluzione di quello che è un dress code rigido con pezzi classici fin troppo visti?

Sharon Stone e Monica Bellucci

A sdoganare la camicia bianca ci aveva provato la mitica Sharon Stone già alla fine degli anni Novanta. Era esattamente il 1998 e la bionda attrice statunitense aveva scelto un modello slim-fit (anche se allora si diceva semplicemente "aderente") da uomo, portata slacciata, con il colletto alzato e i polsi arrotolati sino ai gomiti, che aveva infilato dentro alla gonna drappeggiata di raso di seta color lilla firmata Vera Wang.

Era stata poi Monica Bellucci a replicare il successo della signora di Basic Instinct sul tappeto rosso di Cannes: gonna lunga a sirena in fantasia flower su fondo nero con strascico puntinato da paillettes e camicia bianca con manice arrotolate. È stato amore a prima vista. Tanto che ai tempi (era il 2006) l'attrice italiana e il marito Vincent Cassel erano perfino stati eletti "coppia più glamour".

Camicia bianca: un approccio genderless

Quest'anno sia la giovane Zendaya che l'affascinante Uma Thurman hanno optato, seppur in versioni differenti - una con camicia micro e l'altra con una mise più rigorosa - per la combo vincente white-shirt e maxi-gonna.

Ma non si tratta solo di una questione di stile: scegliere di indossare una camicia bianca significa anche prendere in qualche modo le distanze da quegli elementi "tossici" degli Academy Awards di cui si parla tanto: allontanarsi da una visione della femminilità che ricorda molto l'elitarismo dell'alta società. Una camicia bianca su una donna parla di un atteggiamento più moderno e genderless.