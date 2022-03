D al sodalizio tra i due storici brand italiani nasce un set per i veri appassionati, disponibile in anteprima su Mohd

Campari Soda, brand simbolo per l’aperitivo. Alessi, storico marchio del design made in Italy. Dall’incontro tra queste due realtà nostrane, conosciute e apprezzate anche a livello internazionale, nasce #SenzaEtichette, un kit per i veri appassionati. Per chi crede fermamente che gusto e vista abbiano la stessa importanza, anche quando si tratta di aperitivo.

Un nuovo, magico set

Campari Soda e Alessi operano in campi diversi, ma hanno in comune una caratteristica fondamentale: la passione per l’arte e il design. Proprio da qui nasce il sodalizio che ha condotto alla creazione dell’innovativo e raffinato kit #SenzaEtichette.

La preziosa scatola contiene tutto l’occorrente per preparare a casa un perfetto aperitivo, da gustare da soli o in compagnia: 4 bottigliette di Campari Soda, un portatovaglioli, tovaglioli con logo e un apribottiglie.

Gli articoli sono stati realizzati in esclusiva da Alessi per questo progetto, l'ispirazione è proprio l’iconica bottiglietta di Campari Soda.

Come ottenerlo

La cosa ancora più bella? Il kit non si acquista, ma si riceve in regalo. Dallo scorso 24 marzo, infatti, è disponibile in anteprima esclusiva su Mohd, shop online italiano specializzato in arredamento e oggetti di design di alta gamma.

Ottenerlo è semplicissimo: basta effettuare un ordine minimo su Mohd. Si tratta però di un’edizione limitata, quindi di un’occasione da prendere al volo; l’omaggio è per i primi 150 acquirenti.

L'importanza del design

Campari Soda ha messo in campo quest’iniziativa con il preciso obiettivo di rafforzare ulteriormente il suo legame con il mondo del design, nato nel lontano 1932. Proprio in quell’anno Davide Campari creò il primo aperitivo monodose della storia e chiese a Fortunato Depero di disegnare l’inconfondibile bottiglia a forma di calice rovesciato da 9,8 cl.

L'incontro con altri brand che condividano la stessa passione, nonché il valore dell’autenticità, è quindi una conseguenza naturale. Sempre #SenzaEtichette.