È cowboy-mania: gli stivali texani sono diventati un vero e proprio must-have. Da rispolverare o acquistare. Ecco i più belli visti in passerella e indossati dalle star

Se non li avete già nell'armadio perché siete di quelle come noi che "Io non butto via mai niente perché può tornare di moda", allora è il caso che vi fiondiate ad acquistare un paio di Camperos. Sì, perché sulla scia del successo della serie televisiva Yellowstone (e pure del ritorno del bel Kevin Kostner) gli stivali da cowboy, o cowgirl se preferite, sono tornati e, già a partire dai mesi invernali si vedranno sulle strade di tutto il mondo. Non solo nei ranch. E ovviamente, star, celebrity e influencer, che amano anticipare le tendenze, girano già al caldo losangelino con ai piedi un paio di "texani".

I camperos in passerella

Guarda le foto delle sfilate di New York, Londra e Milano:

Spotlight 1 di 8 Spotlight 2 di 8 Spotlight 3 di 8 Spotlight 4 di 8 Spotlight 5 di 8 Spotlight 6 di 8 Spotlight 7 di 8 Spotlight 8 di 8

Pensate che persino décolletées, tronchetti o ankle-boots, sabot e Mary-Jane, in alcuni casi, assumono le fattezze degli stivali più cool della stagione, rubando loro dettagli come, ad esempio, la punta, oppure il tacco obliquo e largo. Insomma, c'è da aspettarsi un'invasione di texani a partire da subito. E ce n'è per tutti i gusti: in pelle liscia o lavorata, con o senza ricami e impunture, con punte affusolate oppure squadrate. Tutte le griffe, da Stella McCartney a Celine, Fendi, Prada, anche le più prestigiose e simbolo d'eleganza indiscussa oltre che di "regalità", come Chanel, hanno proposto i camperos nelle loro collezioni e sfilate.

Camperos e celebrity

Ipa 1 di 9 Ipa 2 di 9 Ipa 3 di 9 Ipa 4 di 9 Ipa 5 di 9 Ipa 6 di 9 Ipa 7 di 9 Ipa 8 di 9 Ipa 9 di 9

Tante le dive che stanno già seguendo questa tendenza: li indossano con i jeans e una t-shirt esattamente come farebbe il migliore dei cowboy, oppure nelle varianti più sexy e femminili, sorprendendo con abiti corti e leggeri, magari un cachemire buttato con nonchalanche sulle spalle, oppure con gonne longuette al ginocchio. Nelle versioni sabot e décolletées perfino per andare in ufficio.

Perché questi stivali sono diventati un’opzione irrinunciabile in tutte le stagioni tanto che Gwen Stefani (li ha scelti perfino per il giorno del matrimonio in versione white), Olivia Culpo, Dua Lipa, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski e Margot Robbie ne hanno fatto davvero il loro tratto distintivo.