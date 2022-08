Canottiera bianca: il capo più desiderato dalle star

L a canotta bianca è un must-have femminile indiscutibile. Ce lo hanno raccontato le passerelle e ce lo dicono le strade di Parigi, Londra, Milano e New York. Ecco come indossarla copiando lo stile delle celebrity

Cos'hanno in comune top model del calibro di Cindy Crawford, Christy Turlington, Kate Moss, Linda Evangelista, attrici come Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston o icone di stile come Carolyn Bessette-Kennedy (oltre agli anni Novanta)? La canottiera a costine bianche: un grande classico amatissimo dalle star per la sua semplicità, l'appeal casual-chic e il suo fascino indiscusso.

In canotta dal catwalk alla strada

La canotta, dovete ammetterlo (che vi piaccia o meno), regala quel tocco "je-ne-sais-quoi" e quella giusta dose di cool-attitude (come la definiscono gli americani) a qualsiasi look, che si tratti di un paio di jeans, una lunga gonna boho-gipsy, un tailleur pantalone, shorts o longuette ma anche tuta e leggings per outfit più sportivi. Insomma il ritorno della canotta bianca un tempo tipicamente maschile, era proprio quello che ci voleva.

Dopo averla vista in passerella, e avvistata per le strade di Parigi, Londra, Milano e New York possiamo decretare ufficialmente che il tank top (necessariamente bianco) ha riconquistato le sue credenziali fashion, sia nella versione casual che in quella "grande spolvero" - Prada, Bottega Veneta e Philosophy docet.

Canottiera bianca per tutte le tasche

Dai 5 ai 500 euro, la comoda, sexy e pratica canottiera bianca, già tra i capi cult di it-girl come le sorelle Hadid, Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski, è un capo decisamente democratico e per tutte le tasche: ecco perché ha visto crescere le sue vendite del 56%. Si tratta di un pezzo genderless (lo potete anche rubare dal guardaroba del vostro partner) e un capo daily-nightwear evergreen: una scelta sempre vincente.

Nata come capo tipicamente maschile, la canotta bianca è si è nfatt insinuata a poco a poco nel guardaroba femminile "off-duty" fino a diventarne una vera e propria ossessione.

Non ci resta che iniziare a giocare con le stratificazioni rendendo la nostra cara vecchia e amata canottiera banca a costine l'assoluta protagonista del nostro stile!