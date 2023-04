Capelli raccolti, le tendenze della primavera

T reccia, coda di cavallo, chignon e molto altro: conosci proprio tutte le tendenze del momento in fatto di capelli raccolti?

Sei del team extension o ami i capelli lunghi naturali? In qualsiasi caso, è certo che con l'arrivo del caldo le donne con la chioma lunga soffrono un po' più delle altre. Come stare meglio? Se non puoi tuffarti in acqua ogni dieci minuti e se non hai a disposizione aria condizionata o ventilatore, le alte temperature possono diventare inossoportabili. E se hai deciso di slegare la tua chioma, collo e spalle inizieranno a sudare all'impazzata. Come rimediare per sentirsi meglio? I capelli raccolti fanno al caso tuo, ma attenzione a quale acconciatura scegli: se vuoi restare al passo con i tempi, opta per le tendenze del momento. Ecco quali sono.

Capelli raccolti, scopri le tendenze

Vuoi essere alla moda e sempre impeccabile? Allora non limitarti a sfoggiare l'outfit giusto, il make up più in voga e la manicure più originale: per lasciare davvero un segno, non puoi tralasciare neppure la tua chioma. Prenditene cura fin dal lavaggio e se ti piace rivoluzionare il tuo look, non rinunciare a qualche coccola dal parrucchiere. Se ami i capelli raccolti e vuoi sperimentare acconciature nuove, scopri le tendenze del momento.

Vuoi posticipare il prossimo lavaggio e nascondere i tuoi capelli poco puliti? Soffri troppo il caldo o vuoi proteggere la chioma dall'umidità? Temi che la pioggia ti rovini la piega o semplicemente sei un'amante dei look raccolti? Allora ecco alcuni consigli per legare i capelli ed essere sempre impeccabile (e alla moda). I grandi classici non possono mancare: la coda di cavallo è sempre la scelta giusta. Ma se ti piace osare, perché non optare per qualche acconciatura più originale? Persino le star non possono farne a meno.

Trecce e code, passando per look articolati che sono davvero irresistibili: JLo è una vera amante dei capelli raccolti, ma non è sola.

Bella Hadid in diverse occasioni prestigiose ha deciso di mettere in risalto il suo viso raccogliendo i capelli in una treccia.

E che dire di Chiara Ferragni? L'imprenditrice digitale più famosa del momento detta tendenze e nuove mode, ma non solo quando si parla di abiti, scarpe e accessori: il taglio di capelli sfoggiato al Festival di Sanremo è già gettonatissimo e puoi prendere ispirazione da lei anche se ami i capelli raccolti. Più volte, infatti, ha optato per una chioma semi-raccolta, la classica coda o gli space buns.

Al Vanity Fair Oscar Party, la supermodella americana Kendall Jenner ha scelto un'acconciatura molto fine ed elegante, sbarazzina e raffinata al contempo.

L'intramontabile coda di cavallo

Nicki Minaj la sceglie per i suoi concerti e le donne di qualsiasi età la amano: la coda di cavallo è un classico senza tempo perfetto anche per la primavera 2023.

Jennifer Lopez ne ha fatto un cavallo di battaglia, ma non è la sola. Se vuoi essere davvero cool scopri la "Barbie ponytail", un'acconciatura amatissima dalle star. All'apparenza è una comune coda alta e stretta sulla testa, ma la parte finale si curva verso l’esterno. Insomma, è davvero chic: perché non replicarla anche a casa?

Ami gli anni Novanta? I tendrils sono perfetti per te

Legati i capelli ma non dimenticare di sciogliere sul tuo viso dei ciuffetti tipicamente anni Novanta. I tendrils hair sono semplici da realizzare e davvero trendy. Per replicare la tendenza del momento ti basta lasciare sulla fronte dei ciuffetti lisci o mossi, a seconda dei tuoi gusti. Devono contornare i lati del tuo viso, ma il resto della chioma è raccolto in un'acconciatura semplice e minimalista.

Capelli raccolti, lo chignon è una delle tendenze più ricercate

Il tradizionale chignon alto, "da ballerina", continua a piacere per il suo stile elegante e raffinato. Penelope Cruz lo ha scelto per la Mostra del Cinema di Venezia e anche l'attrice Jessica Biel, moglie di Justin Timberlake, opta per uno chignon morbido abbinato a un look casual e sportivo.

Se però per te ha quel sapore retrò un po' troppo antico, perché non sperimentare nuove versioni? Prova lo chignon “tourbillon”. Quindi, dopo aver realizzato una coda di cavallo, separa le ciocche di capelli in piccole sezioni e arrotolale su sé stesse. Se invece con i capelli fatichi a destreggiarti, limitati a realizzare uno chignon e poi contorna un lato della testa con un susseguirsi simmetrico di mollette: è la scelta più facile per un effetto "wow" garantito. In alternativa, prendi esempio da Bella Hadid e opta per la fascia: è la soluzione giusta per le amanti dell'attività fisica. E se i foulard sono tra gli accessori più amati del momento, perché non abbinarli al tuo chignon? Dopo averlo realizzato, ti basta chiudere l'acconciatura con il tuo foulard preferito (o quello più in pendant). È il look giusto per essere chic e sofisticata al contempo.

La coda a bolle

Stile semplice, dal gusto un po' infantile, ma facile da realizzare e modernissimo: tra le tendenze della primavera 2023 si riconferma la coda a bolle o bubble ponytail. È la soluzione più originale per dare un nuovo volto alla tua amata coda di cavallo. Dopo averla realizzata, ti basta fissare degli elastici trasparenti a intervalli regolari. In alternativa usa elastici di un colore simile a quello dei tuoi capelli, in modo da creare un tutt'uno assemblato con cura. E se con l'arrivo della primavera preferisci i toni sgargianti, non rinunciare agli elastici colorati. Non è tutto: puoi lasciare sciolta la tua chioma e legare a bolle solo alcune ciocche. Segui l'esempio di Gigi Hadid...

Le doppie trecce

Per la primavera 2023 via libera alle trecce, che sono davvero ovunque. Se vuoi fare un tuffo nel passato, sono la soluzione giusta. Puoi ispirarti a Dua Lipa, legare i capelli in una coda di cavallo e poi intrecciare diverse ciocche.

Emily Ratajkowski, invece, opta per una versione più morbida ma ugualmente casual e adatta da sfoggiare tutti i giorni.