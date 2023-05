Wispy bang, la frangia dell’estate: ondulata e dolcemente spettinata

M ossa e all'apparenza spettinata, ma di classe e assolutamente in tendenza: se vuoi la frangia, provala nella versione wispy

Se fai dello stile dinamico, trendy, sbarazzino e cool il tuo cavallo di battaglia, la frangia dell'estate è perfetta per te: è la cosiddetta wispy bang e persino le star non riescono a farne a meno.

Cos'è la wispy bang

Fresca, giovanile, allegra e raffinata al contempo: la frangia dell'estate fa del glamour il suo punto forte e ti permette di essere impeccabile in qualsiasi occasione. Sfoggiala con disinvoltura per i tuoi impegni quotidiani e abbinala con classe a un look mozzafiato per i momenti più importanti. Ma cos'è esattamente la wispy bang?

Letteralmente è frangia "a ciuffetti", è mossa e il suo stile è all'apparenza spettinato: curala con attenzione per evitare l'effetto "disordinato". Non vorrai di certo apparire trasandata... È il trend della pimavera-estate, perfetto per dare un tocco di freschezza al tuo viso. Brigitte Bardot l'ha sdoganata in tempi non sospetti, ma oggi è diventata una tendenza a cui è difficile dire di no.

Lo sa bene Taylor Swift, ma persino sulle più prestigiose passerelle le modelle non rinunciano al mood selvaggio della wispy bang. Quindi addio piastre: le solite frangette stirate impeccabilmente sono ormai passate di moda. Meglio uno stile wild: per rendere più disinvolto il tuo look, la frangia "a ciuffetti" è proprio quello che ci vuole: è amata in particolare per le sue onde, ma è importante realizzarla a regola d'arte. Insomma a differenza di quanto si possa pensare, nulla deve essere lasciato al caso...

Come realizzare la frangia del momento

Se dopo il taglio sbarazzino perfetto per la primavera vuoi rinnovare il tuo look con una frangetta dal gusto sauvage, ecco come realizzarla. Per una wispy bang dal risultato mozzafiato, si comincia dalla parte centrale della fronte, si ricavano delle sezioni a triangolo e si taglia tutta la frangia. Il segreto sta nelle ciocche, che vanno sfilate attraverso un sapiente gioco di vuoti e pieni (ma senza esagerare). Nonostante si caratterizzi per una certa versatilità, ci sono donne a cui la wispy bang dona un po' di più. Provala in particolare se hai la fronte alta o il viso dalla forma leggermente ovale e abbinala a tagli pixie o bob. Sta benissimo folta su chiome e caschetti lunghi.

Attenta poi alla fase di asciugatura, soprattutto se non sei dal parrucchiere e non sei famosa per la tua manualità: è un momento fondamentale per evitare di rovinare il taglio e sfoggiare quell'orribile effetto "sciatto". Usa una spazzola piatta e indirizza il calore nella direzione naturale della tua frangia. In questo modo, inoltre, eviterai il temutissimo "effetto crespo", meglio ancora se applichi un prodotto protettivo per il prestayling. Non è mai davvero passata di moda, la wispy bang è ideale soprattutto per la bella stagione: richiede poca attenzione, è facile da gestire e se vuoi sprigionare un tocco di libertà in più, non puoi proprio rinunciarci... Lo sanno bene anche le star del momento. Selena Gomez, per esempio, l'ha sfoggiata in pendant con un taglio corto.

Heidi Klum ha optato per una frangia messy, abbinata ai suoi lunghi capelli biondi. E allora, come non seguire l'esempio di una supermodella?

Se preferisci, segui lo stile di Helena Christensen: la celebre modella danese sfoggia una frangia un po' più lunga, con i ciuffi che le sfiorano le ciglia.

E chi non ricorda la bellezza di Charlbi Dean? La giovane attrice e modella sudafricana, prematuramente scomparsa a causa di una malattia fulminante, aveva optato per una frangia corta e sbarazzina, senza perdere neppure un briciolo del suo fascino travolgente. Come lei, perché non legare la chioma? Anche i capelli raccolti - se la lunghezza lo permette - si addicono benissimo alla tua wispy bang.