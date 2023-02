Cerchi lavoro? Ecco le mansioni più richieste del 2023

S e vuoi trovare il lavoro giusto per te, chiediti quali sono le attività più richieste: ecco la lista

Trovare lavoro è spesso un’ardua impresa. La disoccupazione è una piaga dolorosa e difficile da arginare. Per non parlare delle paghe, che spesso sono poco meritevoli e non proporzionate alle ore di lavoro richiesto. Il problema si accentua ulteriormente quando si tratta di noi donne, che ci dividiamo freneticamente e senza sosta tra casa e lavoro. Se vuoi trovare un'attività più sicura, scopri le mansioni più richieste nel 2023.

Quali sono le mansioni più richieste nel 2023

Anno dopo anno il mercato del lavoro cambia e alcune attività un tempo richiestissime d’un tratto appaiono quasi obsolete. Settori che in passato erano privilegiati e particolarmente remunerativi, diventano nel tempo marginali, troppo concorrenziali e senza solide basi economiche.

La lista delle mansioni più richieste nel 2023 è stata stilata in base al grado di qualifica richiesto e allo stipendio medio previsto. La "qualifica" è il livello di studio e di esperienza richiesto dall’azienda per il ruolo proposto. In alcuni casi, il potenziale dipendente deve disporre di una laurea in linea con il settore di competenza. Succede in particolare con i lavori ad alta qualifica. Al contrario, per quelli a media o bassa qualifica potrebbe bastare il diploma di scuola superiore.

I lavori ad alta qualifica

Nel 2023 i lavori ad alta qualifica più richiesti dalle aziende riguardano soprattutto ambiti tecnici e scientifici. Il picco degli ultimi anni, inoltre, riguarda il mondo dei social, da dove passa larga parte della comunicazione odierna. In particolare, si tratta di:

Data Analyst,

Data Scientist,

Cyber Security Analyst,

Sviluppatore Python,

Machine Learning,

Architetto,

Ingegnere Edile,

Digital Project Manager,

Legal Consultant,

Esperti Contabili,

Commercialisti,

Social Media Manager,

Content Creator.

Le prime cinque attività in elenco rientrano nel campo delle STEM (science, technology, engineering and mathematics). In tal caso, è richiesta una laurea in ingegneria informatica o un titolo di egual valore, come matematica e fisica. Oltre a mansioni senza tempo come l’ingegnere e l’architetto, le altre rientrano nel settore comunicazione, in quello di giurisprudenza e di economia, per i quali è richiesta una laurea specifica o il superamento di un master. In alcuni casi è anche richiesta l’iscrizione ai rispettivi Albi professionali.

Lo stipendio medio annuo per i lavoratori ad alta qualifica si aggira tra i 18.000 e i 42.000 euro. A determinare la paga possono essere gli anni di esperienza. Il settore STEM, inoltre, è quello che generalmente offre stipendi medio-alti.

I lavori a media e bassa qualifica

Nelle attività a media e bassa qualifica più richieste per il 2023 rientrano diverse figure. In particolare:

Tecnico Elettromeccanico,

Progettista Impianti Elettrici,

Responsabile Controllo Qualità,

Tecnici e Agenti Commerciali,

E-commerce Specialist,

Assistenza Clienti,

Contact Center,

Contabili e addetti tesoreria,

Addetti ufficio gare.

Si tratta di lavori che riguardano i settori tecnico, commerciale, servizio clienti e amministrazione. È richiesto il diploma di scuola superiore e in alcuni casi il diploma di qualifica professionale.

A seconda degli anni di esperienza e della difficoltà delle mansioni richieste, la paga media annua si aggira all’incirca tra i 15.000 e i 28.000 euro.