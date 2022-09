P rima volta a cena da lui? Come comportarsi e cosa non fare per trasformare l'appuntamento in un successo!

Non c’è niente di più magico e insieme di più spaventoso della prima volta a cena da lui. Un appuntamento da vivere con il giusto mix di emozione e ansia, nella speranza che quello che c’è tra voi possa trasformarsi in una storia importante e, perché no, farti vivere il vero amore.

Con delle aspettative così impossibile non provare apprensione e chiedersi: come dovrò comportarmi? Sia che tu l’abbia conosciuto su una app di dating o tramite degli amici in comune, l’essenziale prima dell’incontro è cancellare lo stress e partire con il piede giusto. Come? Seguendo un’utile guida che ti aiuterà ad abbattere l’ansia e vivere con serenità il vostro primo appuntamento.

Sii te stessa

Non hai bisogno di maschere e sei bella così come sei quindi…niente bugie! Porta a cena con lui semplicemente la vera te, senza utilizzare nessuna strategia. Sei meravigliosa così come sei e se non se ne accorgerà sarà lui ad aver perso qualcosa. Quindi se hai voglia di ordinare un doppio cheeseburger con patatine fritte fallo! Senza pensare a quello che potrà pensare di te. Tu sei questa e non c’è nulla di meglio al mondo.

Fatti sentire!

Molte donne sono convinte che al primo appuntamento sia necessario mettere in atto strategie particolari o seguire degli schemi, ad esempio evitando alcuni appuntamenti. Invece abbatti ogni tabù e…fatti sentire! Sei libera di controbattere a ciò che dice se non sei d’accordo, anche se questo potrebbe infastidirlo o far nascere una discussione. In fondo è sempre meglio iniziare con slancio che fingere di essere qualcun altro! Cerca di essere spontanea e se hai voglia di fargli un complimento lanciati senza paura: siamo nel 2022 e il gioco delle parti ormai è superato!

Mostra la tua intelligenza

Non nascondere quello che sei, la tua intelligenza e i tuoi pregi. Temi che lui possa sentirsi minacciato dal tuo successo? Se reagirà male probabilmente non è la persona per te! Se ti mostrerai decisa e fiera di te lo affascinerai in un battito di ciglia: provare per credere!

Raccontati

Non nasconderti dietro tante domande, incentrando la conversazione solo su di lui. Se ti ha invitato a cena è perché vuole conoscerti, dunque prova a svelare un po’ chi sei. Racconta i tuoi sogni, le passioni e le ispirazioni: solo così riuscirai ad accendere la scintilla dell’attrazione mentale.

Ammira la tua bellezza

Andare per la prima volta a cena da lui non è un’impresa da poco, lo sappiamo bene, ma se vuoi davvero conquistarlo ricordati quanto vali. Scegli con cura il look in modo che ti faccia sentire totalmente a tuo agio e che ti dia coraggio e determinazione. Non dimenticare il profumo, le mentine e tutto quello che dà sicurezza quando sei con qualcuno che ti piace (e non conosci bene). Prima di uscire di casa per raggiungere il luogo dell’appuntamento guardati allo specchio, ammirando la tua bellezza e ripetiti che sei strepitosa.

Lascia stare il telefono

Non c’è nulla di più fastidioso che ritrovarsi a cena con qualcuno che non fa altro che...guardare il telefono! Lascia lo smartphone in borsetta e per una volta dimenticatelo, concentrandoti solamente sulla persona che hai di fronte. Se continui a messaggiare con le amiche su WhatsApp o a consultare Instagram non capirai mai com’è davvero il ragazzo che stai frequentando, al contrario passerai per una persona disinteressata e maleducata.

Non parlare degli ex

Abbiamo già sottolineato che non esistono argomenti tabù durante un primo appuntamento e che è fondamentale essere se stessi. Ci sono però dei temi che sarebbe meglio non toccare. Un esempio? Gli ex. Se durante la prima volta a cena da lui non fai altro che nominare il ragazzo che ti ha spezzato il cuore rischierai di apparire poco disponibile sentimentalmente. Il passato è passato, prova a concentrarti su chi hai davanti e abbandona il rancore: anche se ti hanno fatto soffrire è il momento di andare avanti.

Non esagerare con l’alcol

Spesso la tensione del primo appuntamento ci spinge a bere qualche bicchiere in più nel tentativo di allontanare l’ansia. Non fare questo errore perché l’alcol, unito alla tua ansia, potrebbe creare un mix esplosivo. Bevi il giusto, rispettando i tuoi limiti, e cerca di placare l’agitazione con la respirazione. Concentrati sul respiro, seguendo il flusso dell’aria che entra ed esce dai polmoni, la pancia che si gonfia e sgonfia. Conta fino a dieci mentalmente e vedrai che ti sentirai subito più rilassata.

Devo fare l’amore?

La prima volta a cena da lui potrebbe metterti ansia anche per un altro motivo: a fine serata finirete a letto insieme oppure no? In questo caso non esiste una risposta giusta. L’unica cosa che devi fare è inseguire ciò che senti. Se hai voglia di baciarlo e andare oltre non lasciarti fermare dai sensi di colpa e vai avanti, se invece proprio non te la senti ringrazia per la bella cena e saluta.