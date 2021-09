Come far notare a tutti che sei brava, senza risultare antipatica

L a bravura sul lavoro è un'arma a doppio taglio, soprattutto se i colleghi iniziano a trovarti antipatica: ecco come essere la migliore, creando un clima aziendale positivo.

Come far notare a tutti che sei brava sul lavoro, senza tuttavia scadere nell’antipatia collettiva? Sul lavoro in particolar modo, il clima può diventare davvero rovente: avere successo può portarti a isolarti dagli altri colleghi. Mantenere un atteggiamento positivo e aperto, in questo caso, potrebbe davvero darti la spinta per essere la migliore, ma senza attirarti addosso troppi nervosismi.

È una meccanica che ci trasciniamo dalla scuola: la più studiosa della classe si ritrovava a dover rispondere a tono ai compagni che la prendevano in giro. Purtroppo, anche sul posto di lavoro possono manifestarsi questi inconvenienti. Devi bloccarli sul nascere, ma soprattutto devi saper reagire senza apparire fragile o debole. Vediamo i migliori consigli.

Non stare in silenzio

Ti piace concentrarti sul lavoro, curare i tuoi progetti, seguire i clienti. Spesso, però, dimentichi di scambiare qualche parola con i colleghi. Non è solo una questione di bravura, ma anche di personalità e carattere: essere introverse non è in alcun modo una colpa. Tuttavia, se proprio tieni all'opinione degli altri, non chiuderti in te stessa, ma partecipa attivamente alle discussioni.

Il meccanismo psicologico che si attiva quando proviamo antipatia per qualcuno è molto particolare. Tendiamo non solo ad allontanarlo, ma anche a schernirlo, a cercare approvazione per motivare il nostro sentimento. Ecco perché ti consigliamo di mantenere un atteggiamento di apertura con i colleghi. Anche se sarai la migliore, non ti odieranno né proveranno risentimento.

Non manifestare la tua superiorità

Sì, sei brava, sei la migliore, il capo ti adora e sostanzialmente l’azienda non potrebbe fare a meno di te. Avere un riconoscimento simile può portarci a una situazione spiacevole: montarci la testa al punto da manifestare in modo molto chiaro la nostra superiorità. Un atteggiamento che è da evitare, soprattutto perché i colleghi potrebbero non solo trovarti antipatica, ma non fare affidamento su di te.

Un’azienda funziona solo se c’è un team coeso, che può sostenersi e appoggiarsi in qualsiasi momento. Se gli altri non si fidano di te, quando avrai bisogno di un consiglio o di un aiuto per un progetto, ti ritroverai da sola. Alcuni atteggiamenti sono purtroppo inconsci. Nella maggior parte dei casi, non avrai la percezione di essere stata un po’ sgradevole con i colleghi.

Tieni conto delle opinioni altrui

Se sei arrivata a una posizione di successo, ci sei riuscita con lo studio, l’impegno, il sudore. Il talento naturale o la bravura c’entrano, ma fino a un certo punto. Il successo è il risultato di un percorso interiore di crescita, conoscenza, cultura. Ovviamente, nei momenti più difficili sul lavoro, ti affiderai solo a te stessa. Ti fiderai solo di te stessa. E ignorerai gli altri.

Un errore che capita anche ai migliori è quello di pensare che ciò che è perfetto per te, vada in qualche modo bene anche per gli altri. In alcuni casi, pensi che addirittura debbano farsi stare bene qualsiasi situazione. L’opinione dei colleghi vale quanto la tua. Ascoltali, falli partecipare, ma soprattutto non cacciarti in situazioni estreme: dai la possibilità a tutti di esprimere loro stessi.

Evita di far notare agli altri che sono inferiori a te

Siamo di fronte a un’altra questione spinosa. Hai avuto una bella idea, il capo l’ha sostenuta e appoggiata, l’ha condivisa con gli altri colleghi e ti ha portata alle stelle. Smorza i toni, perché sul lavoro, purtroppo, le invidie possono crearsi (e in modo piuttosto rapido). Oltretutto, è sempre bene avere vicini a sé i colleghi, perché può crearsi un clima insostenibile.

Come far notare a tutti che sei brava? Semplice, non eccedere. Sì, concentrati sul tuo lavoro, ma non fare battute sui successi. Secondo una sana cultura aziendale, ogni progetto che va bene, è un progetto di tutti, anche se l’idea vincente è stata la tua. Bisogna far brillare ogni persona presente come una stella, senza che ci siano dei pianeti che roteano attorno a un unico Sole.

Sii sempre disposta a dare una mano

Sai a cosa i colleghi non possono proprio resistere? A un aiuto. Sebbene molti di loro non lo ammetteranno mai, hanno bisogno di te, delle tue idee, dei tuoi colpi di genio. La tua bravura va condivisa, e un atto di gentilezza non sarà mai dimenticato. Sì, è vero, gli ambienti lavorativi sono estremamente competitivi, figli dell’epoca che viviamo, in cui tutte vogliono essere le migliori.

Ecco come far notare a tutti che sei brava: dai una mano. Non risulterai antipatica, se ti porrai nei modi giusti. Un aiuto sul lavoro è proprio quel che ci vuole quando si è nel panico e non si sa proprio come venire fuori da un progetto difficile. Il mondo del lavoro attuale può essere cambiato, con una parola gentile, ma soprattutto ricordandosi che il sostegno tra colleghi rimane un perno essenziale per creare un ambiente lavorativo degno di essere vissuto ogni giorno.