Come motivare il tuo team nonostante la stanchezza di fine anno

L e vacanze si stanno avvicinando e tu, da brava boss, ti sei resa conto che il team sta lentamente entrando in modalità festeggiamenti. Peccato manchi ancora qualche giorno all’ultimo cartellino

Motivare il team non è per stomaci delicati, specialmente nei momenti in cui la mente comincia a scivolare con dolcezza verso la modalità delle vacanze di fine anno. Mentre le attività giungono al termine e si tenta di tirare le somme di quanto si è fatto durante l’anno, è importante che il team non perda il suo focus sugli obiettivi in scadenza.

Se sei una leader che cerca un modo per entrare in sintonia con il suo team senza rovinare il mood delle vacanze di fine anno, eccoti qualche consiglio. Si può dare il meglio anche quando le vacanze sembrano così vicine che le si può quasi mordere. Già, proprio come una bella fetta di quel panettone che vi aspetta in sala ristoro.

Arriva a fine anno con degli obiettivi misurabili da mostrare

È vero che non tutti i progetti hanno una deadline definita che cade proprio intorno al 31 dicembre. Tuttavia, è buona regola arrivare alla fine di questo mese un po’ magico con qualcosa da mostrare al team. Per ottenere questo obiettivo, è importante ragionare con anticipo, e fare qualche considerazione in termini di avanzamento dei lavori o di progressi individuali.

Potrebbe essere una buona idea, dunque, quella di inviare un resoconto individuale o collettivo per i membri del tuo team. In questa breve email dovrai essere in grado di tirare le somme dell’anno e degli ultimi progetti, in corso o in dirittura d’arrivo. Prendi in esame i traguardi e spiega in che modo quest’anno si sono raggiunte – o superate – le aspettative.

Porre obiettivi misurabili, individuare quelli raggiunti e stabilire le linee guida per quello a venire, è un modo intelligente per motivare il team e renderlo orgoglioso dei traguardi. Se sei fiera della tua squadra, fallo sapere.

Programma le ferie in maniera smart

Se c’è una cosa che demotiva il team sotto le vacanze è l’ufficio deserto. Certo, tutti sono felici di sedersi alla scrivania di un ufficio vuoto, in cui le attività languono. Tuttavia, è buona regola che i responsabili di reparto vadano in vacanza a scaglioni. Un presidio è caldamente consigliato anche nei giorni più scarichi, se l’azienda decide di portare avanti le aperture.

È vero che non concedere le vacanze in certi momento dell’anno può non essere ideale. Tuttavia, facendo appello al buonsenso del team e preparando con anticipo il piano ferie, si può fare qualcosa. Cerca di fare in modo che siano loro a discutere e organizzarsi su come preferiscono andare in vacanza, segnalando però che c’è bisogno di tenere in conto anche le esigenze dell’azienda. Non vi è nulla di peggio di un team lasciato allo sbando durante le vacanze.

Motivare il team: sì, ma non come Scrooge

È vero, sei una leader e la responsabilità dell’ufficio ricade su di te. È vero, se il team non performa, sarà tua responsabilità discutere con i clienti e, soprattutto, con il management. Tuttavia le tue preoccupazioni non dovrebbero gravare sul Natale in avvicinamento.

Molte aziende scelgono di organizzare un pranzo a tema natalizio – con le celeberrime ugly Christmas sweater – per decomprimere e scaricare la tensione. Potresti pianificare lo step successivo. Una bella mattina, fai trovare sulle scrivanie del tuo team un bel pacchetto colazione con tutto il necessario per un delizioso snack. Caffè, mini pandoro, bruschette, succo di frutta biologica e qualche sfiziosità come muffin o fette di torta. Un bigliettino beneaugurante e qualche pensiero positivo faranno la giornata di chiunque!

Mantieni aspettative realistiche per motivare il team

Il primo passo verso la felicità di tutto il team è una leader brillante, intelligente e in grado di comprendere le esigenze individuali dei suoi dipendenti. Sembra una frase fatta e un po’ lo è. Tuttavia, entrando nel dettaglio di questo mucchio di frasi fatte, troverai un barlume di verità.

Nonostante l’impegno applicato, il periodo delle vacanze può risultare particolarmente difficile per alcuni settori specifici. Pensiamo per esempio al reparto commerciale in un periodo in cui molte aziende hanno già stretto accordi per le vacanze, oppure guardano al futuro. Esistono momenti dell’anno in cui il loro lavoro è molto meno osteggiato dalla situazione vacanziera.

Sii tollerante con le congiunture stagionali e affronta ogni criticità caso per caso, senza farne una questione di principio. Dicembre è un mese così: costellato di feste comandate, e fatto soprattutto per tirare le somme e riorganizzare i progetti esistenti. A quelli nuovi si penserà con l’anno venturo, quando il mercato sarà di nuovo favorevole a nuove opportunità.

Le persone che spengono il computer, l’ultimo giorno prima delle vacanze, sentendosi soddisfatte di aver raggiunto qualche obiettivo, saranno molto più propense a ricominciare col piede giusto.