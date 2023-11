S ei insoddisfatta del tuo lavoro ma non sai bene cosa fare per migliorare la situazione? Il primo passo è creare una connessione creativa tra le personalità professionali che coesistono in te. Scoprile con un test in 4 step



Sei insoddisfatta del tuo lavoro ma non sai bene cosa fare per migliorare la situazione? Il primo passo è creare una connessione creativa tra personalità professionali che coesistono in te. Questo serve a dare loro coerenza e a trasmettere affidabilità a chi può essere interessato a un profilo come il tuo. Rifletti sulle esperienze che hai fatto e prendi carta e penna per compilare questo test in 4 step.

Primo step: hai avuto responsabilità?

Hai ricoperto ruoli di responsabilità? Risponderai sì se, per esempio, hai coordinato altre persone o hai un fatturato assegnato.

Secondo step: hai fatto lavori diversi?

Hai maturato esperienze in settori molto diversi da quello attuale? Oggi sempre più nelle aziende sono apprezzate le persone multipotenziale, capaci cioè di operare in ambiti diversi, per esempio chi per un certo periodo è stata addetta al centralino poi si è occupata del controllo qualità nel magazzino. Ricorda anche i lavori che magari hai svolto durante gli studi o le attività di volontariato.

Terzo step: le competenze

Hai fatto lavori dove hai dovuto esprimere competenze tecniche specifiche? Se sì, elencale mansione per mansione da te ricoperta.

Quarto step: cosa non ti piace del tuo lavoro

Cosa del tuo lavoro attuale o di quelli del passato non vorresti portare con te nel cambiamento professionale che stai cercando?

Ora sai cosa hai fatto e cosa vorresti fare

Questo piccolo test ti permette di visualizzare cosa hai fatto, cosa sai fare e cosa vorresti fare, ti consente cioè di ascoltare i tuoi bisogni professionali. Prova a pensarti sotto vari punti di vista: dalla te tirocinante alla te volontaria che esprime le sue competenze in una causa in cui crede, dalla te professionista impegnata nella attuale attività alla te che si ritrova a casa insoddisfatta.

E puoi valorizzare le tue qualità professionali

Se immaginiamo di preparare un bagaglio per un nuovo viaggio verso uno sviluppo di carriera più vicino ai nostri valori e desideri, riflettiamo cosa vogliamo portarci e cosa invece non vogliamo continuare a fare. Magari siamo cambiate noi o il nostro lavoro è cambiato e non ci piace come si è evoluto. Di certo conoscere e valorizzare le proprie personalità professionali è un passo cruciale verso il cambiamento. E ora prendi carta e penna e rispondi a questoe 4 domande.