V uoi conoscere nuove persone e aumentare il numero dei tuoi appuntamenti? Ecco come migliorare il tuo profilo Tinder

Anche una dating app merita la giusta attenzione. Certo, non stiamo parlando della gestione di un profilo Instagram da migliaia di follower, eppure quei piccoli accorgimenti possono davvero cambiare le cose. Per esempio, sapete come scrivere la didascalia giusta su Tinder? Probabilmente no.

La verità è che le persone tendono a dare alle fotografie la massima importanza, trascurando un altro aspetto fondamentale del profilo, quello relativo alla didascalia. Perché il mondo delle dating app è davvero sovraffollato. E per fare la differenza, ci vuole una biografia originale e non banale. Bastano pochi minuti del vostro tempo per ottenere ottimi risultati. Scopriamo come.

Cos’è Tinder e come si usa?

Prima di vedere insieme come scrivere la didascalia giusta su Tinder, andiamo a scoprire perché quest’app con gli anni è diventata così popolare.

Si tratta di una dating app utilizzata da tantissime persone per nuove conoscenze e c’incontri interessanti, siano essi finalizzati all’amicizia o a qualcosa di più interessante e duraturo. E sì, c’è anche chi, su Tinder, ha trovato l’amore. Difficile? Forse. Impossibile? No.

La verità è che tutto dipende dal modo in cui scegliete di utilizzare l’applicazione in questione e come decidete di approcciarvi alle nuove conoscenze. Quindi il consiglio è quello di chiarire subito le intenzioni, con le persone che conoscerete tramite l’app, per andare a capire se ci sono affinità e obiettivi comuni. Fatelo prima di fissare un appuntamento, per evitare incontri da cancellare.

Come ottenere appuntamenti con Tinder

Una volta creato il profilo gratuitamente, vi saranno mostrate una serie di fotografie di uomini o donne che si trovano nelle vicinanze, anche in base al range chilometrico che avete impostato e all’età suggerita.

Potete scegliere di mettere un cuoricino alle persone che già rispecchiano i vostri canoni estetici, o che vi hanno colpito per qualsiasi altra cosa. Una volta che questo sarà ricambiato il gioco è fatto: avrete la possibilità di chattare con quella persona e di scoprire se davvero è interessante.

Dialogare con le persone, quindi, è possibile solo se entrambi manifestate l’interesse reciproco. È allora che si ottiene un match! Ecco perché, a volte, solo la foto non basta. Capire come scrivere la didascalia giusta su Tinder, vi permetterà di distinguervi dalla massa, di fare colpo e magari di fissare qualche appuntamento interessante.

Come scrivere la didascalia giusta su Tinder: dalle foto alla bio

Uno degli errori più comuni che fanno le persone quando approdano su questa dating app, è quello di dare importanza, in maniera esclusiva, alle fotografie del profilo. La biografia, al contrario, è spesso sottovalutata, ed è un peccato.

Perché è proprio quello lo strumento che vi permette di distinguervi dalle altre. E di dimostrare che dietro a un bel viso, e a un bel corpo, si nasconde una persona davvero interessante da conoscere. Ecco, quindi, 5 consigli per scrivere la didascalia giusta, e non banale, su Tinder.

Come scrivere la didascalia giusta su Tinder: gli intenti

Il primo consiglio è quello di chiarire subito gli intenti, anche se non in maniera assoluta, s’intende. Se siete approdati su Tinder per fare nuove amicizie, è forse il caso di specificarlo, così come se siete in cerca di una storia seria.

Fatelo in maniera soft, ovviamente. Non c’è bisogno di scrivere direttamente cosa cercate, ma farlo capire sin da subito eviterà di far perdere tempo a tutti.

L’arte della sintesi

Prendete carta e penna e scrivete sul foglio tre caratteristiche che vi contraddistinguono in maniera univoca. Lasciatevi aiutare anche dagli amici di sempre, da quelli che vi conoscono da più tempo.

Poi, da quelle parole, cercate di scrivere una biografia sintetica ed essenziale, ma allo stesso tempo impattante e completa. Sarà quella la vostra carta vincente, la stessa che vi renderà uniche agli occhi di chi scorre il feed di Tinder.

Scrivere la didascalia giusta su Tinder: l’ironia non guasta mai

Se state cercando di capire come scrivere la didascalia giusta su Tinder, affidatevi alla vostra ironia. Siete su una dating app e, indipendentemente dalle intenzioni finali, non prendervi troppo sul serio non farà che farvi bene.

Inoltre, dall’altra parte, le persone potrebbero apprezzare particolarmente il fatto che non siete spensierate e ironiche. E magari richiedere un match.

Renditi desiderabile

Raccontarsi va bene, a patto che non ci si scopra del tutto sin da subito. Come abbiamo visto nei precedenti punti, una biografia perfetta deve essere sintetica, semplice e al contempo accattivante.

Se vi state chiedendo come scrivere una didascalia giusta su Tinder, troverete nella parola desiderabilità una grande alleata. Cercate di esporvi a piccole doti, così da generare curiosità in chi sta dall’altra parte alla ricerca di persone interessanti da conoscere e incontrare.

Aggiorna la biografia

L’ultimo consiglio che vi diamo e che vi insegnerà come scrivere la didascalia giusta su Tinder, riguarda il suo aggiornamento. Se siete sulla dating app da molto tempo, potrebbe essere utile modificare i dati del profilo. Non solo le foto, quindi, ma anche le informazioni che vi riguardano.

Non c’è bisogno di stravolgere la vostra bio, s’intende, piuttosto aggiornatela per dare un senso di dinamismo e vivacità al vostro profilo personale. E vedrete quanti appuntamenti!