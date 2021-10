L e tensioni sul posto di lavoro si possono trasformare in opportunità? Assolutamente sì! Come farlo in modo intelligente e semplice

A volte basta solo una mail oppure una visione opposta e il posto di lavoro diventa il luogo in cui esplodono tensioni. L’atmosfera diventa pesante, lo stress si accumula e la mattina ci si ritrova più stanchi della sera prima, preoccupati per ciò che accadrà in ufficio.

Sarà capitato anche a te almeno una volta di dover gestire delle tensioni sul luogo di lavoro. Farlo non è semplice, ma se riesci a trovare la chiave giusta potresti trasformare un momento difficile in un’occasione di crescita e in una nuova opportunità, sia personale che lavorativa.

Non pensare negativamente

Quando sul posto di lavoro nascono degli scontri è normale lasciarsi prendere dallo sconforto, ma è l’ultima cosa che dovresti fare. Se ti fai travolgere dalla negatività non farai che peggiorare le cose, devi invece valutare con lucidità la situazione e capire cosa è accaduto. Gli scontri accadono – nella vita come sul lavoro – devi solo saper accettare la situazione e trovare un modo per gestire i conflitti. Non accumulare lo stress, rimuginando sulla discussione che hai avuto con il tuo collega oppure sull’errore che hai fatto, ma prendi consapevolezza di tutto e preparati a reagire.

Controlla le tue emozioni

Certo, è più facile a dirsi che a farsi, ma controllare le emozioni, soprattutto sul luogo di lavoro, è fondamentale. Quando il tuo capo alza la voce oppure un cliente si lamenta, non lasciarti travolgere. Chiudi gli occhi e respira intensamente, prendendo il controllo. Si tratta di un esercizio che, se applichi con costanza, ti permetterà di non essere preda dell’istinto, ma di agire in modo consapevole. Non possiamo contrastare i sentimenti che proviamo, certo, ma puoi incanalare la tua rabbia e la tua delusione in qualcosa di positivo che ti aiuti a risolvere i conflitti anziché alimentarli. Gli esperti in questo caso consigliano spesso un esercizio utile. Quando lo stress sta per travolgerti e le emozioni sono così forti che potresti “esplodere”, fermati un attimo e…definiscile. Non puoi bloccarle, ma puoi dare un nome alle tue emozioni negative. “Ansia”, “Fastidio”, “Tristezza”: se le definisci ridurrai anche la pressione del lobo limbico, la struttura che regola l’emotività. Il risultato? Si attiverà la corteccia prefrontale, responsabile dell’uso di strategie e della fluidità verbale. Si tratta di neuroscienza!

Mettiti nei panni degli altri

Complicato? Certo! Ma mettersi nei panni degli altri è un esercizio che ti aiuterà a crescere e a vedere ogni situazione da un inedito punto di vista. Se una collega si dimostra sgarbata nei tuoi confronti, ad esempio, cerca di comprende cosa abbia causato la sua reazione. Forse sta passando un periodo complicato oppure ha avuto pressioni dall’alto? Non si tratta di giustificare, ma di fare qualcosa che ti servirà a crescere e che ti arricchirà. Dopo sarà molto più facile sciogliere le tensioni, risolvere i conflitti e le questioni ancora aperte. Se non ci credi provaci e ne rimarrai stupita!

Sìì padrona delle tue decisioni

Quando sul posto di lavoro scoppiano delle tensioni e delle incomprensioni spesso ci arrovelliamo su quanto accaduto. Hai ripercorso tante volte lo scambio di battute nella lite con il tuo collega? Ora è il momento di smetterla. Stai solo sprecando energia nel tentare di capire cosa ti sia sfuggito di mano e da che parte sia la ragione. Pensa invece che hai la possibilità di fare scelte. Sei libera e puoi decidere cosa fare, ora e subito! Concentrati e poniti le domande giuste: “Cosa potrei fare per risolvere la situazione?”. Non lasciare che siano gli eventi a travolgerti, ma agisci, perché ne sei in grado, devi solo rendertene conto.

Parlane con gli altri

A volte, forse per paura di risultare noiose o perché l’emotività ci travolge, evitiamo di parlare con gli altri di quello che succede al lavoro. Si tratta di un errore, questo perché i tuoi cari – dalle amiche al partner – rappresentano un’enorme risorsa. Possono aiutarti ad affrontare un momento di stress e a valutare la situazione da un’altra angolazione. Tenerti tutto dentro non risolverà i problemi, ma contribuirà solamente a ingigantirli, trascinandoti in una spirale di negatività da cui potresti fare fatica ad uscire.

Prenditi cura di te

Sul lavoro la situazione è difficile, sei sotto stress e non riesci a pensare lucidamente. Fermati e prendi del tempo per te stessa. Non sei infallibile, né indistruttibile, per questo quando ti senti stressata dovresti coccolarti un po’. Concediti una sessione di shopping senza pensieri, un massaggio oppure una cena. Trascorri un week end fuori porta con le persone che ami, un aperitivo con le amiche o una serata al cinema. Sono tutte attività che ti consentiranno di rigenerarti e tornare più forte che mai, pronta a prendere in mano il tuo lavoro e a mostrare quanto vali.