L a disconnessione totale non è l’unica soluzione per staccare. Ecco una guida sana all’uso dei social network in vacanza

Parlano tutti di digital detox e di disconnessione, perché è vero che abbiamo bisogno di una pausa da tutto dopo un anno faticoso e stressante. Ma c’è anche chi, al proprio smartphone non ci vuole proprio rinunciare. La soluzione? Imparare a usare i social network in vacanza senza dipendenza.

Facile a dirsi, penserete voi. E invece, dobbiamo confessarvi, che non è poi così difficile mettere in pratica questa buona abitudine, soprattutto in estate. Del resto con tutte le attività che possiamo svolgere all’aria aperta tra sole, mare e montagna, le distrazioni bellissime sono a portata di mano. Che dite, impariamo a sfruttarle?

Come imparare a usare i social network in vacanza (e non solo)

Quella che abbiamo nei confronti dell’utilizzo dei social network è una vera e propria dipendenza. Più evidente per alcuni, meno per altri. Fatto sta che basta qualche ricerca in rete, o sul nostro smartphone, per scoprire il tempo che trascorriamo sui social.

Dobbiamo dirvelo però, entrare in possesso di questi dati, in alcuni casi, può essere davvero sconvolgente. Perché vi anticipiamo che il risultato è medesimo: trascorriamo davvero tanto, troppo tempo, sul web.

Una notizia, questa, che possiamo utilizzare come monito per imparare a usare i social network in vacanza e non solo. Perché non dobbiamo, per forza, demonizzare questi strumenti a noi tanto cari che hanno pure dei vantaggi. Al contrario, invece, dobbiamo abbandonare le cattive abitudini e imparare a sfruttarli al meglio.

E quale occasione migliore dell’estate e delle vacanze per iniziare a farlo? Scopriamo insieme come.

Riscoprire il concetto di vacanza

C’era una volta, neanche troppo tempo fa, la vacanza. Un momento tanto caro quanto atteso da tutte le persone che significava un momento di distacco totale da tutto e da tutti. Erano i tempi in cui gli smartphone non esistevano e i social network, forse, non erano neanche nelle menti dei loro creatori.

L’avvento di internet ha poi cambiato tutto, trasformando, inevitabilmente le nostre abitudini. E quello che era uno strumento utilizzato solo ed esclusivamente per comunicare con gli altri, è diventato un passatempo.

La voglia di parlare con gli altri in maniera veloce e immediata, ha lasciato poi spazio a quella quasi ossessione di condividere ogni aspetto della giornata. Un atteggiamento, questo, che abbiamo continuato anche in occasione delle vacanze.

E questa consapevolezza deve essere la spinta per capire come imparare a usare i social network in vacanza, e tutto il resto dell'anno. Possiamo iniziare a farlo adesso, in occasione delle vacanze, per riscoprire il concetto stesso di questa. Per goderci il relax senza ansia e stress, e per imparare a utilizzare i social network con consapevolezza.

Trasformare le abitudini

Perché del resto, anche l’utilizzo dei social, è diventata per noi un’abitudine. E lungi da noi voler demonizzare o criticare l’utilizzo, a patto che questo sia moderato e non vada a discapito delle esperienze e delle emozioni autentiche che possiamo vivere proprio durante i mesi più belli dell’anno.

Per questo è necessario imparare a utilizzare i social network in vacanza con moderazione. Per far sì che questi non prendano il sopravvento sulla nostra vita e sulle esperienze più belle che possiamo vivere.

Per preservare i momenti di relax, e quelli che possiamo dedicare al dolce far niente, e alla vacanza appunto, che tale non è più se la trascorriamo con l’ossessione di essere sempre connessi o di condividere ogni cosa che facciamo. Come anticipato si tratta soprattutto di abitudini da modificare e da rivedere.

Il digital detox

Chi di voi ha sentito parlare di digital detox? Sicuramente tutti. Ma quanti di voi sono riusciti davvero a farlo? Eppure chi ha avuto il coraggio e la forza di disintossicarsi completamente dai social network, per un breve o un lungo periodo, ha confermato che i benefici sono davvero tantissimi.

Una pausa dai social network, infatti, ci insegna a guardare le cose con più distacco, a rivederle da un’altra prospettiva. Ma soprattutto ci consente di godere a pieno del nostro tempo senza influenze esterne.

Ora, non è necessario vivere in funzione dei social network, ma non dobbiamo neanche rinunciarci totalmente. Piuttosto possiamo sfruttare questa consapevolezza per capire come imparare a usare i social network.

Come imparare a usare i social network in vacanza: tutti i consigli

L’estate è la stagione più attesa di sempre, perché è quella che conferma l’arrivo delle tanto agognate vacanze. Non sfruttare a pieno questo momento sarebbe un peccato, ecco perché è necessario capire come imparare a usare i social network in vacanza.

Il consiglio è quello di sfruttare i social solo ed esclusivamente per tenersi in contatto con gli amici o con i familiari. Va bene anche la condivisione dei momenti più belli sui personali profili, a patto che questo non vada a discapito dell’esperienza stessa.

Qualche volta, per esempio, possiamo lasciare lo smartphone nella stanza dell’hotel e non portarlo con noi, così da poter vivere quell’esperienza senza l’ansia di condividerla a ogni costo.

Un altro consiglio è quello di accogliere i momenti di relax nella loro totalità. Spesso, infatti, spaventati dalla noia, apriamo i profili social per scoprire cosa accade, pur di restare senza fare niente. Sarebbe bene, invece, ricordarsi che siamo in vacanza e che anche questi istanti sono preziosi per rigenerarci.

Se proprio non riuscite a fare a meno di condividere le vostre esperienze in viaggio con gli amici del web, allora, il consiglio è quello di scattare video e fotografie durante il giorno, e ritagliarvi una piccola pausa serale per postare i vostri contenuti e per vedere cosa sta succedendo nel vostro feed.

Cercate, inoltre, di non isolarvi se siete in compagnia, per trascorrere il tempo sui social. Al massimo, se trovate qualcosa di interessante da vedere sul vostro feed, condividetelo pure con il vostro partner di viaggio.

La cosa importante è che tutto venga svolto con calma, leggerezza e senza stress. Perché è così che imparerete a utilizzare i social network con spensieratezza, ma soprattutto è così che potrete godervi la vacanza.