Conosci già l’oroscopo celtico?

S tanche del solito oroscopo? Ecco tutto quello che c'è da sapere e a quale "segno" (o sarebbe meglio dire albero) appartenete secondo l'oroscopo celtico.

Quando si parla di oroscopo si è soliti pensare ai classici dodici segni dello zodiaco e alle diverse influenze caratteriali e/o legate agli eventi che si hanno a seconda del periodo di nascita. In pochi, però, sanno che questo sistema per noi tradizionale non è l’unico. Ma che a seconda della cultura di origine anche l’oroscopo può cambiare. Come per esempio nel caso dell’oroscopo celtico.

Una particolare metodo, utilizzato dagli antichi Celti, che erano soliti associare i diversi giorni dell’anno agli alberi, elementi importantissimi per la cultura del popolo e massima rappresentazione del ciclo della vita. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e a quale “segno” celtico apparteniamo.

Cos’è l’oroscopo celtico

Come detto, quello celtico non è altro che un antico oroscopo arrivato direttamente dall’antica cultura celtica, appunto. Basato sulle fasi lunari e sugli alberi. Questi, infatti, avevano un’enorme importanza nella vita di questo popolo poiché, oltre a essere associati al ciclo della vita, rappresentavano anche il tutto. Elementi completi e unici, che dal sottosuolo si elevano al cielo.

Aspetti fondamentali per queste popolazioni fortemente attaccate alla natura e alla sua ciclicità e che non a caso si ritrovano anche nell’oroscopo stesso. Questo, infatti, si basa proprio su questi elementi naturali, collegando un albero ai diversi periodi dell’anno (più o meno brevi/lunghi) e, di conseguenza, a chi vi è nato. Proteggendo i nuovi nascituri e associandovi tutta una serie di caratteristiche che ne influenzano la personalità. Ma non solo.

Calendario celtico

Proprio per questo attaccamento alla natura, anche lo stesso calendario celtico è molto diverso da quello astronomico (per noi comune), iniziando dal primo di novembre (e non da gennaio) e suddividendosi in quattro trimestri:

dal 1° novembre, Semain;

dal 1° febbraio, Imbolic;

dal 1° maggio, Bealtaine;

dal 1° agosto, Lunasa.

Scandendo il tempo come una ruota che gira intorno a un asse (il cui centro è la stella polare).

Insomma, un vero e proprio sistema basato sulla natura e sul trascorrere del tempo nella sua più armoniosa ciclicità.

Oroscopo celtico: qual è il nostro albero?

Ma quali sono, quindi, gli alberi dell’oroscopo celtico? E quali tra questi è equiparabile al nostro segno zodiacale? Eccovi la risposta.

Abete dal 2 all’11 gennaio e dal 5 al 14 luglio

Rispettosi, leali e gentili, per gli abete la sincerità è un elemento essenziale. Non si tirano indietro di fronte alle sfide e tendono a mascherarsi dietro una corazza per proteggere le loro emozioni da sguardi indiscreti.

Acero, dall’11 al 20 aprile e dal 14 al 23 ottobre

Chi è protetto dall’influenza dell'acero è una persona molto originale, creativa e curiosa. Sempre aperta a nuove idee e spunti da cui trarre ispirazione. Amanti della libertà farebbero di tutto per raggiungerla.

Betulla, 24 giugno

Per chi è nato il 24 giugno il proprio personalissimo albero è la betulla, che vi rende sempre ottimisti, solari e pronti a sorridere alla vita, anche nei momenti di difficoltà. Il motto delle betulle? Non arrendersi mai.

Carpino, dal 4 al 13 giugno e dal 2 all’11 dicembre

I protetti dal Carpino sono persone a cui non piace perdere tempo. Sempre pronti ad agire, sono pieni di forza ed energia, tanto da sembrare imbattibili.

Castagno, dal 15 al 24 maggio e dal 12 al 21 novembre

Sotto l’influenza del castagno i nati in queste date sono persone dedite al prossimo, a cui piace aiutare chi hanno di fronte regalandogli felicità. La gentilezza è il loro tratto distintivo.

Cedro dal 9 al 18 febbraio e dal 14 al 23 agosto

Amanti dell’arte in ogni sua sfaccettatura (pittura, musica, recitazione, ecc.) ai cedro piace essere protagonisti e al centro dell’attenzione. Non è un caso, infatti, che molti siano artisti, attori, cantanti, ecc.

Cipresso dal 25 gennaio al 3 febbraio e dal 26 luglio al 4 agosto

I cipressi non amano la routine. Sempre alla ricerca di novità sono una fonte di originalità e di cura alla monotonia. Arte e spiritualità invadono la loro vita e il loro mood quotidiano.

Corniolo dall’1 al 10 aprile e dal 4 al 13 ottobre

Equilibrio, pace e mediazione. Ecco cosa caratterizza i nati sotto le fronde protettive del corniolo. Persone a cui piace pianificare e andare con calma.

Faggio 22 dicembre

I faggi sono i conservatori dell'oroscopo celtico. Poco inclini alle novità e non proprio flessibili ai cambiamenti. Amano le tradizioni, la storia e ciò che arriva dai tempi passati.

Fico dal 14 al 23 giugno e dal 12 al 21 dicembre

I nati nel periodo del fico sono persone a cui piace avere fiducia da parte di chi hanno intorno, sicurezza e la spinta per andare a avanti. La creatività fa parte di loro così come l’amore per ciò che è nuovo.

Frassino dal 25 maggio al 3 giugno e dal 22 novembre al primo dicembre

Quando si parla di sfide non si tirano mai indietro anche perché gli pace vincerle. Determinati e focalizzati al raggiungimento dei loro obiettivi i frassino sono senza dubbio dei leader naturali.

Melo dal 25 giugno al 4 luglio e dal 23 dicembre al primo gennaio

Versatili e super eclettiche, le nate/i sotto questo albero amano spaziare in diversi ambiti con creatività ed entusiasmo. Il loro obiettivo? Vivere serenamente con gli altri e con se stesse.

Nocciolo dal 22 al 31 marzo e dal 24 settembre al 3 ottobre

Amorevoli e dotati di grande intelligenza, i noccioli non amano essere al centro dell’attenzione. Ma preferiscono di gran lunga aiutare gli altri senza farsi vedere, da dietro, lasciando la scena a chi hanno davanti.

Noce dal 21 al 30 aprile e dal 24 ottobre al 2 novembre

La loro inclinazione naturale è una: consigliare. E così sono percepiti da fuori. I noce non si fanno mai spaventare da nulla ma si buttano e affrontano ogni situazione, trovando soluzioni efficaci e sempre diverse.

Olmo dal 12 al 24 gennaio e dal 15 al 25 luglio

Parola d’ordine: sincerità. Sia verso gli altri che, soprattutto, verso se stesse. Idealiste e paladine contro le ingiustizie si battono per eliminarle, sempre in prima linea. Di qualsiasi tipologia si trattino.

Pino dal 19 al 29 febbraio e dal 24 agosto al 2 settembre

I pini non amano lasciare uscire e notare le proprie emozioni ma tendono a tenersele dentro. Molto razionali amano riflettere bene prima di prendere una decisone, ragionandola a lungo.

Pioppo dal 4 all’8 febbraio, dal 5 al 13 agosto e dall’1 al 14 maggio

Viaggiatori e amanti della verità di cui sono sempre alla ricerca. Così come gli piace anche porsi degli obiettivi per poi raggiungerli, in modo pratico ed efficace.

Quercia, 21 marzo

Le nate il 21 marzo sono persone forti così come l’albero che le protegge. Carattere e orgoglio da vendere, gli piace far valere e combattere per le proprie idee sapendo bene quali sono i traguardi che vogliono raggiungere.

Salice dall’1 al 10 marzo e dal 3 al 12 settembre

Natura, boschi, fiori e piante. Queste sono le cose che amano di più i nati all’ombra dei salici e a cui mirano non appena possono, staccandosi dalla routine e dalla città per immergervisi completamente.

Tasso dal 3 all’11 novembre

Le tasso sono persone molto spirituali e che ascoltano il proprio intuito. Ideatori di grandi progetti e potenti sognatori, sono in grado di arrivare ovunque vogliano grazie alla loro enorme forza interiore.

Tiglio dall’11 al 20 marzo e dal 13 al 22 settembre

Sembra che la missione dei tiglio sia quella di preoccuparsi, soprattutto per gli altri. Assicurandosi che siano sempre felici. Il motivo? La loro forte empatia e il grande altruismo che li caratterizza.

Ulivo, 23 settembre

Ottimi risolutori di problemi, sono persone di grande successo, determinate e sicure di sè. Ma non solo. I nati ulivo sono anche molto introspettivi e, cosa non da poco, si sanno comprendere.

Che dire, una buonissima influenza per tutti i segni o, in questo caso, alberi. Non vi resta che verificare il vostro, quindi, e le caratteristiche associate. Provando a fidarvi della natura e della sua ciclicità, proprio come facevano gli ideatori dell’oroscopo celtico. E come in molti fanno tutt’ora.