5 consigli per spronare nel modo giusto la persona più promettente della tua squadra

I collaboratori più motivati lavorano meglio e migliorano l'efficacia dell'intero team: qualche consiglio per spronare i migliori

Stai gestendo una squadra di collaboratori e ti trovi davanti all'esigenza di sottolineare i meriti di chi lavora meglio senza per questo denigrare il lavoro degli altri componenti del gruppo. Sostanzialmente si tratta di spronare la persona più promettente della tua squadra, facendo attenzione a non minare i labili equilibri del team.

Da leader è tuo diritto e dovere porre attenzione a tutti quegli spunti che potrebbero migliorare l'operatività del gruppo, ponendo particolare attenzione ai dipendenti migliori che potrebbero trainare gli altri permettendo al team di crescere in modo smisurato.

I dipendenti soddisfatti e motivati lavorano in modo efficace ed efficiente, consentendo di migliorare la produttività: è per questo che dovresti riservare un'attenzione speciale agli elementi più validi, premiandoli per i loro sforzi continui e riconoscendo i loro meriti.

Ecco qualche consiglio per spronare la persona più promettente della tua squadra a lavorare sempre meglio con il giusto appagamento e la soddisfazione professionale che merita.

Premiala

Non è così scontato poter contare su persone speciali all'interno del proprio team. Se hai la fortuna di averne trovata anche solo una, devi fare in modo che si senta supportata e sostenuta affinché sia sempre soddisfatta della sua posizione e non vada via.

Riconoscere i suoi successi e premiarla è determinante. Per spronare la persona più promettente della tua squadra dovresti prevedere piccole ricompense da riconoscerle al raggiungimento di determinati obiettivi.

Dovresti, però, premiarla anche a prescindere dal risultato raggiungo, per il semplice svolgimento di un lavoro intenso o per la particolare dedizione che ha mostrato.

Non fare in modo che il riconoscimento sia legato esclusivamente ai risultati. In alcuni momenti può essere l'ideale prevedere forme di ricompensa a prescindere dal puro traguardo, per spronare i tuoi collaboratori più bravi a fare sempre di più e sempre meglio.

Non sempre il risultato è direttamente proporzionale all'impegno. In questi casi, prevedere ricompense a prescindere è determinante.

Riconosci i suoi meriti

Una buona leader non teme di riconoscere i meriti delle persone che fanno parte della sua squadra e, anzi, prova piacere nel sottolinearli, anche pubblicamente.

Nelle riunioni dovresti analizzare costantemente il percorso del tuo team, soffermandoti sul lavoro quotidiano svolto da ogni singolo collaboratore e sottolineando quanto l'operato dell'individuo impatti sul risultato finale e/o sull'obiettivo da raggiungere.

In questo modo ogni collaboratore si sentirà parte di un progetto più grande e anche questo rappresenterà un buon metodo per spronare la persona più promettente della tua squadra.

Lodando i risultati individuali, ognuno potrà fregiarsi di una medaglia simbolica dalla quale trarre l'energia necessaria per affrontare le sfide successive.

Rendila autonoma

L'autonomia può essere un buon metodo per spronare la persona più promettente della tua squadra. Non subito, però: potresti correre il rischio di concedere autonomia totale ad un componente del team per poi essere costretta a limitarla successivamente.

Prenditi, dunque, il tempo di cui necessiti per analizzare attentamente l'operato dei tuoi collaboratori. Puoi individuare, ad un certo punto, un ristretto gruppo di persone meritevoli di una maggiore fiducia. Tra queste, puoi rendere completamente autonoma nelle proprie mansioni la persona che avrai riconosciuto come la più promettente del team.

Questo servirà a dimostrarle il tuo apprezzamento nonché fiducia nelle sue capacità ma anche a spronare tutto il team: la prossima volta potrebbe toccare a un altro collaboratore. L'autonomia è tra le maggiori aspirazioni dei dipendenti: la possibilità di lavorare autonomamente in alcuni momenti verrà sicuramente apprezzata.

Coinvolgila di più

A volte tutto ciò che desiderano i collaboratori è il maggiore coinvolgimento. Spesso pensiamo che al di là dei premi in denaro e delle promozioni, non ci siano altre ricompense. Niente di più sbagliato.

Un collaboratore che crede nel suo lavoro vuole innanzitutto sentirsi parte integrante del progetto che gli prosciuga le energie migliori. Maggiori responsabilità ma non solo: spronare la persona più promettente della tua squadra significa anche coinvolgerla di più e proprio dalle sue idee potrebbe arrivare la migliore.

Vive il team in modo attivo quotidianamente e potrebbe avere una visione addirittura più completa e corretta della tua.

Affidale maggiori responsabilità

Da un maggior coinvolgimento nelle attività lavorative derivano maggiori responsabilità. Con questo non voglio suggerirti di assegnare immediato potere decisionale per spronare la persona più promettente della tua squadra ma potrebbe essere una buona idea quella di assegnarle maggiori responsabilità.

Puoi chiederle di visionare dei documenti al tuo posto o di partecipare ad una riunione con te. Puoi metterla a capo di sottogruppo di collaboratori che hai bisogno di monitorare in determinati contesti ma puoi anche chiederle suggerimenti ai fini del miglioramento dell'operatività.

Non dimenticare che fa parte del team più di te per certi versi. Il tuo ruolo si limita, spesso, alla sola gestione del gruppo. Potresti quindi avere diversa dalla sua sul reale funzionamento della squadra e sui problemi non ancora affrontati che potrebbero migliore radicalmente gli equilibri interni.

Un confronto potrebbe spingerti a piccole modifiche atte a migliorare l'operatività del gruppo.