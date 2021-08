Quali sono le cose da fare a casa per preparare un viaggio perfetto?

D ai documenti alla pianificazione dell'itinerario, dalla prenotazione di trasporti e alloggi ai libri consigliati. Ecco come preparare il viaggio perfetto.

C'è chi si affida alle agenzie turistiche e non ci pensa più. E chi preferisce viaggiare in autonomia. In ogni caso, un minimo di organizzazione è fondamentale. Dai documenti alle vaccinazioni obbligatorie, dalla pianificazione delle tappe alla prenotazione di alloggi e trasporti. Step importanti perché se non ti prepari adeguatamente, e non hai con te tutto ciò che occorre, rischi di non goderti la vacanza e di dover affrontare continui imprevisti. La pianificazione non ti impedisce, una volta in loco, di spingerti oltre, ma è una base sicura da cui partire. Che fra le altre cose ti fa risparmiare tempo e fatica. Ecco allora quali sono le cose da fare a casa per preparare un viaggio davvero perfetto.

Raccogli informazioni sulla destinazione

Primo step, la raccolta di informazioni. Ovunque tu voglia andare, meglio essere preparata. Certo, è bello di tanto in tanto smarrire la strada, ma senza un minimo di pianificazione rischi di perdere tante cose interessanti. Informati bene sulla destinazione, consulta blog, siti di viaggio, guide turistiche. Scopri le esperienze di altri viaggiatori, ti forniranno spunti, consigli pratici, suggerimenti sui migliori alloggi, sulle destinazioni più suggestive e su come raggiungerle. Ma anche tante altre curiosità utili per pianificare il tuo viaggio.

Stabilisci le tappe

Stabilire le tappe è fondamentale. Potrai sempre modificarle durante il viaggio. Come sceglierle? Dipende dal tipo di itinerario che intendi seguire. Più turistico? Alternativo? Breve o lungo? Decidi in anticipo, in modo da non dover perdere tempo una volta arrivata a destinazione. E per ogni tappa stabilisci i luoghi che vuoi assolutamente visitare, dai Musei ai vari Beni Culturali, ma anche ristoranti, mercati, eventuali manifestazioni ed eventi.

Sapendo le tappe, potrai prenotare alloggi nelle vicinanze e confrontarne diversi prima di partire, evitando sorprese. Inoltre potrai pianificare eventuali trasporti. Se viaggi in camper, per esempio, verifica che le tappe stabilite siano raggiungibili con questo mezzo e che ci siano aree di sosta. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, informati bene sui tragitti e gli orari. Viaggi in auto? Stabilisci il percorso migliore sia per l'andata che per il ritorno.

Prenota in anticipo trasporti e alloggi

Se per raggiungere la tua destinazione hai bisogno di prendere un aereo o un mezzo pubblico, ricordati di prenotare in anticipo. E se parti in alta stagione, non aspettare l'ultimo minuto, rischi di non trovare posto o di spendere molto più del previsto. Non dimenticare i trasporti interni. Verifica i tragitti e i costi di eventuali traghetti, treni, autobus, che ti permettano una volta in loco di raggiungere le tappe prestabilite. In alternativa puoi noleggiare un'auto ma informati prima sulle diverse tariffe, i vari servizi a disposizione e le modalità di pagamento. Cambiano a seconda del paese.

La stessa raccomandazione vale per gli alloggi, che si tratti di hotel, B&B, ostelli, appartamenti o pensioni. Verifica in largo anticipo, anche 6-7 mesi prima se possibile, la disponibilità e i prezzi che variano in base al periodo dell'anno. Non accontentarti del primo che capita, confrontane diversi e leggi sempre le recensioni di chi ci è già stato, sono davvero preziose.

Informati sugli aspetti burocratici

Prima di partire in viaggio è indispensabile informarsi sui documenti necessari per entrare nel paese. Basta la carta d'identità? Occorre il passaporto? Servono visti? Quali vaccinazioni sono raccomandate o obbligatorie? Considerata la situazione attuale, è fondamentale informarsi anche sulle certificazioni richieste dai vari paesi per il COVID-19.

Affidati a siti come Viaggiare Sicuri, dove puoi trovare informazioni sui documenti, sulla salute in viaggio, sui paesi soggetti a misure speciali e molte altre risorse utili per pianificare ogni cosa. Sul sito di Viaggiare Sicuri trovi anche i link a fonti istituzionali a cui rivolgerti per sbrigare diverse pratiche. Una risorsa davvero utile per tutti i tipi di viaggi, in Europa o intercontinentali.

Prenota in anticipo le visite a Musei e Beni Culturali

Se raggiungi luoghi particolarmente turistici e intendi visitare musei famosi e vari Beni Culturali, ricorda di prenotare le visite online. Puoi farlo direttamente sui loro siti ufficiali. Da quando è scoppiata la pandemia, spesso la prenotazione è obbligatoria. E se non la fai, rischi di non entrare proprio. Potrebbero inoltre esserci delle limitazioni sugli ingressi, informati prima in modo da non avere brutte sorprese.

Qualora i biglietti fossero già esauriti, contatta la segreteria per sapere se mette a disposizione, in mattinata, qualche biglietto extra. Qualcuno lo fa ma bisogna arrivare in largo anticipo.

Leggi qualche libro a tema

Una volta pianificate le tappe sulla base dell'itinerario prescelto, cerca qualche libro a tema. Non solo guide turistiche, che hanno uno scopo prevalentemente pratico, ma saggi o romanzi ambientati nei luoghi che intendi visitare o che ti permettano di conoscere in modo approfondito la storia del paese e dei personaggi storici più importanti.

In questo modo ti immergerai completamente nelle atmosfere del luogo. Non c'è cosa migliore per viverlo intensamente e conoscerlo davvero.