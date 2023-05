Vacanze al risparmio, 10 trucchi per i tuoi viaggi

D alle prenotazioni ai pranzi, dai trasporti alle carte turistiche: ecco come impostare le tue vacanze senza penalizzare troppo il portafogli

Il tempo delle vacanze si avvicina, ma il carovita sta penalizzando un po' tutti. Fra bollette, carburanti e carrello della spesa sempre più pesante, in molti stanno valutando se, quando e come trascorrere le ferie. Sicuramente, quando pianifichiamo le nostre vacanze, è opportuno fissare un budget e mettere in atto alcune accortezze per contenere le uscite. Ecco alcuni consigli per cercare di godersi al meglio i nostri giorni di relax senza mettere a dura prova le nostre finanze.

Pianifica in anticipo

Prenotando voli e alloggi con largo anticipo, si possono ottenere tariffe convenienti e ottime offerte. Sfrutta i siti web di comparazione per confrontare i prezzi e assicurarti le migliori tariffe disponibili. I prezzi sono generalmente più bassi nei giorni infrasettimanali e fuori stagione.

Offerte last minute per le vacanze

Se prenotare in anticipo è un'ottima strada per risparmiare, anche l'approccio opposto può essere molto vantaggioso. Se non ti fai prendere dall'ansia di pianificare prima l'intera tua vacanza, approfitta delle offerte dell'ultimo minuto. Non soltanto per quanto riguarda gli hotel, dove puoi risparmiare un bel po'. Dai tour in barca fino agli spettacoli dal vivo, molti rivenditori riducono drasticamente i costi delle esperienze a ridosso del loro avvio per cercare di riempire i posti vuoti.

Attività gratuite durante le vacanze

Nelle località di vacanza non tutto è a pagamento, molte aziende di promozione turistica organizzano concerti, feste, momenti di intrattenimento a cui si può accedere senza pagare il biglietto. Lo stesso vale per le città d'arte. Verifica sulle guide turistiche o i siti internet dei musei: non è raro trovare un giorno, oppure una fascia oraria magari serale, in cui l'ingresso e gratuito o a prezzo ridotto. Per non parlare di strutture frequentate dalle persone del luogo che possono organizzare iniziative aperte a tutti, dalla presentazione di libri alle proiezioni pubbliche.

Scegliere i ristoranti

I pasti consumati al ristorante possono incidere in maniera determinante sul costo complessivo della tua vacanza. Se decidi di pranzare di fronte al monumento simbolo della città che stai visitando un conto salato a fine pasto sarà altamente probabile. Evita di scegliere i locali più frequentati dai turisti, spesso basta spostarsi nella via laterale per scovare qualche posto più tipico e meno caro. Non avere paura di chiedere alla gente del posto un consiglio: molti locali ti parleranno felicemente della loro città e ti sapranno consigliare il locale giusto. Per mangiare e non solo.

Mangiare anche a casa

Se ami cucinare, opta per appartamenti in affitto che includano una cucina. Mangiare sempre al ristorante non soltanto fa male al portafoglio, ma può mettere a dura prova il tuo apparato digerente. Esplora i mercati locali e prepara delle cenette con ingredienti freschi e a prezzi accessibili.

Scegli il trasporto pubblico

Invece di noleggiare un'auto o prendere i taxi, moltissime località hanno mezzi pubblici molto efficienti, soprattutto nella stagione estiva. Approfittane, informati per tempo su abbonamenti giornalieri o settimanali.

Opzioni di alloggio alternative

Non è detto che soltanto gli hotel di lusso diano un servizio top. Alcuni bed and breakfast sono gestiti in modo impeccabile e sul web si trovano appartamenti privati in affitto dotati di tutti i comfort. Basta prendersi un po' di tempo per scandagliare il web e le varie piattaforme, come AirB&B. Potrai sperimentare esperienze più autentiche a prezzi accessibili.

Acquista una carta turistica

Molte città offrono carte turistiche che includono l'accesso a numerose attrazioni e sconti sui trasporti pubblici. Fai i conti con le tue intenzioni di visita e valuta se ne vale la pena per risparmiare su biglietti d'ingresso e servizi. Questi a volte sono offerti direttamente attraverso il sito turistico di una città o possono essere trovati su siti come TripAdvisor.

Kit da viaggio per le vacanze

Evita di acquistare prodotti di uso comune come shampoo o bagnoschiuma una volta raggiunta la tua destinazione. Porta con te una piccola quantità di questi prodotti per risparmiare.

La strategia dei souvenir

Portare un souvenir a un'amica può essere un gesto gentile. Ma acquistarlo all'aeroporto significa pagarlo molto più del necessario. Non aspettare l'ultimo giorno, durante il tuo viaggio approfitta dei piccoli negozi fuori dai sentieri battuti per acquistare qualcosa di indimenticabile e forse meno standardizzato per le tue persone care.