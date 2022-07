Cosa non indossare mai la sera

A bbiamo stilato una classifica da tenere sempre a portata d'armadio per evitare brutti scivoloni dopo il tramonto. Ecco i capi che non andrebbero mai indossati dopo le 19

Non esistono regole precise riguardanti i capi e gli accessori che si possono o meno indossare dal tramonto in poi. Il manuale del bon ton ci regala indicazioni precise su come agghindarsi per un matrmonio, per un'occasione speciale, per un colloquio con il nuovo capo, per il primo appuntamento e persino per un party a bordo piscina, ma non ci dice quali capi indossare la sera. Anche se siamo in un'epoca in cui tutto (o quasi) è concesso, fortunatamente c'è ancora chi, come noi, resta fortemente attratta dal galateo, quella piccola "guida" a cui fare riferimento in caso di dubbi su ciò che è più appropriato indossare. Così, se durante il giorno, le concessioni all'estro e alla fantasia sono molto gradite, i "don’t" sono più severi a partire dalle 19.

Abbiamo stilato una classifica da tenere sempre a portata d'armadio per evitare brutti scivoloni e sentirsi fuori luogo. Ecco allora quali sono i capi che non andrebbero mai indossati dopo il tramonto.

Mai jeans strappati

Anche se sei una collezionista compulsiva di jeans come noi e non riesci a fare a meno di indossarli, sappi che, la sera, non rientrano nella lista dei capi più adatti per essere chic ed elegante. Ma, se proprio non puoi farne a meno, puoi decidere di accostarli ad un morbido blazer destrutturato, una camicia in seta e un paio di sandali gioiello. Ma mai, e poi mai, puoi optare per modelli come i boyfriend o i superskinny, né tantomeno quelli destressed dove a vedersi sono più i centimetri di pelle che quelli di denim. Scegli un modello dal taglio elegante, come quello a sigaretta o a palazzo, per splendere di charme.

Mai shorts e stivali

Gli hotpants in jeans vanno utilizzati con cautela in estate, soprattutto se hai passato gli "anta". Inoltre, se di giorno, per andare in spiaggia o in piscina, possono essere sfoggiati con nonchalance, la sera, non devono essere mai indossati. Soprattutto con gli stivali. Questa combo, oltre che chiaramente fuori luogo (e persino fuori stagione) risulta essere 9 volte su 10 la peggiore in fatto di fascino e sex appeal. E questo a detta di uno studio dell'Università della California realizzato su un campione di oltre diecimila donne.

Mai alle grandi borse di paglia

Va bene mixare gli stili e sdrammatizzare gli outfit, ma alcuni accostamenti, dopo il tramonto, non andrebbero mai azzardati. Uno di questi riguarda la tanto amata maxi shopping in paglia o rafia: assolutamente vietata a partire dalle 19. Così come la tradizionale borsa in pelle non è adatta al bagnasciuga, anche quella in paglia che solitamente contiene asciugamani, libri, e-book e creme solari, non può essere sfoggiata per un aperitivo (figuriamoci una cena) in un hotel della città. Unica concessione: il cestino boho-chic di chiaro rimando Birkiniano per una festa a tema Anni Settanta.

Mai troppo sporty

La tuta da ginnastica, i leggings, i top così come le felpe con cappuccio sono decisamente comodi per il giorno, anche da mixare a capi chic e ricercati non solo per recarsi in palestra e correre sul tapis-roulant ma anche per uno stile comfy per ricevere amiche a casa. Quando cala il sole è consigliabile appendere la divisa sportiva al chiodo: il galateo non ammette outfit "ginnici" per la sera.

Mai con le perle dopo il tramonto

Anche sui gioielli è d'obbligo intervenire perché, come insegna Jaqueline Kennedy-Onassis, le perle di sera non vanno mai indossate. Dopo il tramonto, infatti, come vuole l'etichetta, i diamanti devono diventare gli unici protagonisti ufficiali. Ti faranno brillare sotto i faretti all’aperitivo, a lume di candela a cena e sul dance floor mentre le luci strobo danzano al ritmo del glamour.

Mai con un trench

Ammettiamolo: il trench noi lo indosseremmo perfino sopra il costume da bagno perché lo amiamo in ogni salsa. Ma l'etichetta vuole che, la sera, venga lasciato nel guardaroba. Si tratta, infatti, di un capospalla prettamente giornaliero, capace di accompagnarci in qualsiasi occasione, persino ad eventi importanti, ma di sera va lasciato a casa.

E, se proprio vuoi infrangere le regole, accantona la versione più classica, quella color sabbia e scegli una nuance scura ed eleganti come il nero, il blu navy oppure il più moderno talpa.

Mai con il cappello a tesa larga

È vero che noi donne possiamo sempre indossare il cappello in ogni occasione, persino a tavola. Ma, è vero anche che occorre tenere presente che, con lo scorrere delle ore e l'avvicinarsi del tramonto, la tesa del cappello deve rimpicciolirsi. Il cappello a tesa larga serve, chiaramente, per ripararsi dal sole e senza di esso non ha ragion d'essere. Bandito quindi l'amato cappellone in paglia che va riposto nell'armadio insieme alla "cugina" borsa.