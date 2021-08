S ono tante le curiosità che abbiamo sulle persone che seguiamo. Ma siamo sicure che fare domande in privato sia sempre giusto?

Viviamo nell’era dei social network e siamo dipendenti da loro, nel bene e nel male. Perché se da una parte ci permettono di restare sempre in contatto con persone che sono dall’altra parte del mondo, e di seguire influencer e opinion leader, troppe volte ci fanno dimenticare delle buone abitudini. Per esempio, vi siete mai chiese cosa si può scrivere in un messaggio privato?

La verità è che l’immediatezza di uno strumento come il direct, ci impedisce di pensare due volte a quello che stiamo facendo. Così capita che, seguendo una storia interessante di un’influencer, o trovandoci davanti a un post che particolarmente ci ha colpito, mandiamo un messaggio privato.

Lo facciamo per commentare, per esprimere un consenso o un dissenso. Altre volte, invece poniamo delle domande e auspichiamo una risposta. Ma siamo sicure fare sempre la scelta giusta? Scopriamolo insieme.

Cosa si può scrivere in un messaggio privato

Una premessa è doverosa: per un personaggio pubblico, indipendentemente dal ruolo nella società e dalla professione, avere un’interazione con la propria community è fondamentale. Quindi ben vengano i commenti e i messaggi.

Troppe volte, però, presi dalle abitudini di un mondo virtuale che non conosce filtri, ci sentiamo autorizzati a scrivere via messaggio privato tutto quello che ci passa per la testa. Senza interrogarci su cosa sia giusto o sbagliato.

Ecco perché abbiamo pensato di darvi alcuni consigli su cosa si può scrivere via messaggio privato a un influencer, una blogger, un attore, o qualsiasi altra persona sia sui social, per evitare di infrangere le regole del galateo social.

Cose che non puoi scrivere via messaggio privato: le offese

Le offese via messaggio privato sono la cosa peggiore che si possa ricevere, e che possiamo fare. Il classico fenomeno da leone da tastiera è qualcosa che va sempre evitato. Non solo perché mette a repentaglio la nostra reputazione sul web (il messaggio potrebbe essere pubblicato o condiviso), ma anche e soprattutto perché si tratta di un atteggiamento scorretto.

Se seguiamo qualcuno sui social network, e non siamo d’accordo con il suo pensiero, possiamo sicuramente esprimere anche il nostro punto di vista perché sì, quella è una cosa che si può scrivere in un messaggio privato.

Al contrario, però, non è nostro il diritto di offendere, o di parlare senza filtri, solo ed esclusivamente perché ci sentiamo protetti da uno schermo che, apparentemente, salvaguardia la nostra identità.

Cosa si può scrivere in un messaggio privato: un’opinione

Come anticipato, invece, le opinioni sono sempre ben accette. Condividere un pensiero, anche se diverso dal nostro interlocutore, è sicuramente il modo migliore per interagire con chi seguiamo. In questo modo si crea un dialogo e uno scambio di opinioni sempre costruttivo.

Se vi state chiedendo cosa si può scrivere in un messaggio privato, quindi, vi confermiamo che avete tutto il diritto di esprimere i vostri pensieri e di condividerli con le persone che seguite, indipendentemente dal fatto che le conosciate o no. La cosa importante è non arrivare mai alle offese.

Cose che non puoi scrivere via messaggio privato: questioni intime

Una delle cose a cui prestare attenzione, quando stiamo per mandare un messaggio privato a qualcuno, è l’importanza della cosa che stiamo per scrivere. Spesso, infatti, ci immedesimiamo così tanto nelle vicende degli altri, che ci viene spontaneo condividere esperienze di vita o aneddoti.

Attenzione però, perché si tratta sempre di questioni delicate e intime che riguardano la sfera personale e che forse non dovrebbero essere condivise con persone che non fanno parte della nostra vita. Anche se le seguiamo e siamo, in qualche modo, affezionate a loro.

Questo discorso vale, in generale, un po’ per tutti i rapporti che abbiamo, non solo con le persone presenti sui social network. Anche con amici e conoscenti, infatti, è buona regola evitare di parlare di certi argomenti via sms. Il motivo? Meglio condividere determinate esperienze vis-à-vis.

Cosa si può scrivere in un messaggio privato: apprezzamenti

Se vi state chiedendo cosa si può scrivere in un messaggio privato a un influencer, un attore, un personaggio pubblico, o qualsiasi altra persona che popoli il web, abbiamo la risposta: gli apprezzamenti.

Nel caso delle persone popolari sui social, come già anticipato, l’interazione con la propria community è fondamentale. Perché è quella che gli permette di continuare a migliorarsi e di creare contenuti sempre più in linea con le richieste di chi li segue.

Se quindi un post, una storia, o una guida pubblicata, per esempio, vi sono stati particolarmente utili o comunque li avete apprezzati, non abbiate paura di inviare un messaggio privato. Per ribadire la stima nei confronti di quella persona, e anche di supporto al suo lavoro.

Come abbiamo visto, e come abbiamo spesso ripetuto, i social network sono strumenti potentissimi, nel bene e nel male. Ma sfruttandoli al meglio possiamo davvero fare la differenza.