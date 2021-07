P uò capitare di scoprire, all'improvviso, la vostra migliore amica che si sta allontanando. Forse è solo una situazione momentanea, o forse il vostro legame è giunto al capolinea: ecco 5 cose da fare per recuperare il rapporto.

Le amicizie a volte finiscono, inaspettatamente e improvvisamente. Altre volte, invece, vedete la vostra migliore amica che si sta allontanando, e non sapete se è ancora possibile rinsaldare il vostro legame. Può essere solo un momento di difficoltà o di noia (sì, capita anche nei più bei rapporti d'amicizia), ma come fare a capirlo? Ecco 5 cose da fare per cercare di recuperare un'unione che rischia di sgretolarsi.

Concedetevi un po' di tempo solo per voi

La vostra è un'amicizia che risale ai tempi dell'infanzia, quando eravate ancora due ragazzine spensierate e trascorrevate insieme le lunghe giornate dopo la scuola? La vita, purtroppo, ci mette di fronte a numerosi ostacoli che, nel percorso di crescita, vanno pian piano affrontati. E talvolta le amicizie non reggono alle pressioni della quotidianità, quindi può essere inevitabile sentirsi sempre meno.

Se volete recuperare il rapporto con la vostra migliore amica che si sta allontanando, la cosa migliore da fare è trovare del tempo solo per voi. Organizzate una giornata insieme, concedetevi un weekend rilassante da qualche parte o semplicemente incontratevi per un aperitivo. La lontananza, a volte, è il peggior nemico per una relazione. Potrebbero bastare pochi minuti per ritrovare l'affiatamento di una volta, e i vostri pensieri negativi sulla fine di un'amicizia cadrebbero come un castello di carte.

Trascorrere del tempo insieme alla vostra migliore amica è fondamentale, quindi fatelo diventare un appuntamento fisso. Non importa se si tratta solamente di un'ora da ritagliare tra mille altri impegni: il vostro rapporto ne uscirà molto rafforzato.

Affrontate i problemi in maniera sincera

Sentite la vostra migliore amica che si sta allontanando e temete che ci siano problemi nella vostra relazione? Il modo migliore per dissipare tutti i dubbi è quello di parlarne insieme. Mettetevi sedute e affrontare l'argomento con sincerità e trasparenza, per trovare una soluzione - o per capire se le vostre strade siano ormai sul punto di separarsi inevitabilmente.

Ricordatevi di ascoltare: la vostra amica avrà probabilmente le sue ragioni per essersi allontanata, quindi prestatele attenzione e soprattutto non accusatela senza averle prima lasciato il tempo di spiegarsi. Quando sarà il vostro turno, portate alla luce tutti i sentimenti che avete dentro e confidate i timori e i dubbi che vi portate dietro sulla vostra amicizia.

Fatele sapere che avete sentito la sua mancanza. Probabilmente anche lei avrà sentito la vostra, e se farete il primo passo potrete sciogliere il ghiaccio che si è venuto pian piano creando tra di voi.

Fatevi un esame di coscienza

È possibile che abbiate involontariamente commesso un torto alla vostra migliore amica, che per questo si sta allontanando? Forse non vi siete accorte di aver tenuto un comportamento sbagliato o di averla ferita in qualche modo, e per questo il vostro rapporto si sta raffreddando. Siate oneste con voi stesse e cercate di indagare su quanto accaduto prima che l'amicizia iniziasse ad attenuarsi.

Capire se (e dove) avete sbagliato è il primo passo verso un riavvicinamento che, però, richiederà un grande sforzo anche da parte vostra. Non lasciatevi scoraggiare: prendete la situazione in mano e, una volta che abbiate raggiunto la consapevolezza dei vostri errori, preparatevi ad affrontarne le conseguenze.

È importante che vi prendiate le vostre responsabilità: solo così avrete la possibilità di riallacciare il rapporto con la vostra amica.

Scusatevi se siete in torto

L'orgoglio potrebbe spingervi ad allontanarvi ancora di più, piuttosto che ammettere di aver sbagliato. Ma siete sicure di voler perdere un'amicizia sincera solo per non aver fatto il primo passo? Rifletteteci bene e, se volete dare un'altra chance al vostro rapporto, preparatevi a chiedere scusa. Questa parola è così difficile da pronunciare, ma vi condurrà dritte all'obiettivo - purché siate davvero sincere.

In fondo, si tratta di aprire il cuore alla vostra migliore amica che si sta allontanando, per farle capire che siete veramente dispiaciute del torto che le avete fatto. Solo una volta che avrete rotto la barriera del risentimento che è cresciuta tra voi, potrete finalmente ritrovare quell'amicizia che sembrava ormai perduta.

Rispettate i suoi spazi

Una regola fondamentale, nell'amicizia, consiste nel rispettare gli spazi degli altri. Se notate la vostra amica che si sta allontanando, forse avete esagerato un po'. D'altronde i rapporti evolvono, e se prima eravate solite trascorrere del tempo insieme tutti i giorni, forse adesso per lei le esigenze sono cambiate. Tra lavoro e partner, le giornate sono fin troppo corte. E dimostrarvi troppo appiccicose non aiuterà di certo il vostro legame.

Lasciatele il suo tempo, ricordandole che siete disponibili anche se non le fate pressioni affinché il vostro rapporto torni quello di una volta. Sentendosi rispettata nei suoi nuovi bisogni, sarà la vostra migliore amica a tornare da voi non appena sarà il momento giusto. A volte basta un po' di pazienza per rinsaldare un'amicizia sull'orlo del baratro. Starà a voi trovare il giusto compromesso tra l'essere presenti e il concederle gli spazi di cui ha necessità.