5 cose che devi portare con te se hai deciso di passare un weekend alle terme

W eekend alle terme? Certamente sì, ma solo portando con voi le cose assolutamente necessarie per trascorrere dei momenti di vero relax e benessere. Per due bellissimi giorni dedicati alla cura di sé.

Trascorre qualche giorno di relax per rigenerarsi e ricaricare le batterie è una di quelle piccole ma preziosissime attenzioni che tutte/i, di tanto in tanto, dovremmo dedicarci. Qualcosa di semplice, che non stravolga completamente il nostro calendario di impegni, ma in grado di farci staccare la spina e donare benessere a corpo e mente. Un esempio? Un bel weekend alle terme.

Due giorni o tre di infinito relax, all’insegna del calore dell’acqua e del vapore della saune, del piacere di sorseggiare una bella tisana avvolti un morbido a caldo accappatoio e di farsi massaggiare da mani esperte al dolce suono di una melodia leggera e che invogli al rilassamento più totale. Insomma, un weekend dedicato alla cura di sé in ogni minima sfaccettatura. Ma cosa è bene portare con voi per vivere al meglio e senza intoppi questa fantastica esperienza di benessere?

Weekend alle terme? Attenzione all’abbigliamento (e non solo)

A prescindere dal luogo o dalla stagione in cui deciderete di trascorrere il vostro stupendo weekend alle terme, ci sono degli elementi che non potete assolutamente dimenticare di portare con voi e che, parola nostra, non dovreste mai lasciare al caso. Parliamo dei classici capi di abbigliamento che indosserete all’interno delle terme:

accappatoio (a volte inclusi nel biglietto d’ingresso ma che è sempre bene avere di scorta);

(a volte inclusi nel biglietto d’ingresso ma che è sempre bene avere di scorta); asciugamani per il corpo, il viso e i capelli;

per il corpo, il viso e i capelli; costume intero e a due pezzi a seconda dell’esperienza che andrete a vivere;

intero e a due pezzi a seconda dell’esperienza che andrete a vivere; cuffia per capelli (non sempre obbligatoria ma che è meglio portare con sé);

per capelli (non sempre obbligatoria ma che è meglio portare con sé); ciabatte , indispensabili per proteggersi a batteri e/o funghi;

, indispensabili per proteggersi a batteri e/o funghi; biancheria pulita.

Il tutto ovviamente tenendo conto di come avete deciso di organizzare il vostro weekend alle terme e informandovi preventivamente con la struttura su ciò che viene fornito direttamente in loco e ciò che, invece, è opportuno portare con voi. Oltre poi al fatto di diversificare la scelta anche in base alla compagnia con cui trascorrerete questi fantastici momenti di relax.

Accessori da avere con sé alle terme

Sulla stessa lunghezza d’onda vanno gli accessori. Elementi necessari e super utili quando si trascorre un weekend alle terme, in grado di farvi sentire ancora più a vostro agio e di non farvi pentire di averli dimenticati a casa per tutta la durata della vostra gita di benessere. Di cosa parliamo? Per esempio degli elastici o mollettine che siano.

Utilissimi per raccogliere i vostri capelli ed evitare di bagnarli se siete appena uscite dal parrucchiere, di ungerli con l’olio dei massaggi, di avere troppo caldo durante la sauna o il bagno turco. O molto più semplicemente per permettervi di sfoggiare quell’acconciatura che vi sta tanto bene e che trovate perfetta per l’occasione. Ma attenzione. Perché tra gli “accessori” da non dimenticare durante un weekend alle terme ci sono anche quelli di assoluta utilità come:

buste di plastica dove inserire il costume bagnato ed evitare di inzuppare di acqua tutto il resto;

dove inserire il costume bagnato ed evitare di inzuppare di acqua tutto il resto; una custodia impermeabile per il telefono (che potreste anche lasciare nella borsa e staccare la spina dalla tecnologia ma che è sempre meglio avere se la voglia di social si fa sentire proprio mentre siete nella vasca idromassaggio);

per il telefono (che potreste anche lasciare nella borsa e staccare la spina dalla tecnologia ma che è sempre meglio avere se la voglia di social si fa sentire proprio mentre siete nella vasca idromassaggio); lucchetto, da utilizzare per chiudere il vostro armadietto nel caso non vi fosse fornita dalla struttura e vivere l’esperienza in totale tranquillità.

Cura della persona

Se si vuole trascorrere un weekend alle terme dove il leitmotiv da seguire sia davvero la cura e il benessere del corpo, allora non potete assolutamente dimenticare di portare con voi tutto il necessario per la vostra beauty routine quotidiana. Un tassello di bellezza che non va mai in vacanza ma che anzi, spinte dal mood di coccole che vivrete, dovrà essere ancora più mirata. Da non dimenticare di mettere nel trolley, quindi, sono:

shampoo, balsamo e perché no, una maschera per i vostri capelli;

e perché no, una per i vostri capelli; olio protettivo da applicare sulla chioma prima di recarvi nel centro scelto;

da applicare sulla chioma prima di recarvi nel centro scelto; pettine a denti larghi di legno o spazzola con setole morbide, perfette per prendersi cura della chioma;

a denti larghi di legno o spazzola con setole morbide, perfette per prendersi cura della chioma; crema idratante corpo e viso da applicare dopo la consueta detersione;

da applicare dopo la consueta detersione; make up waterproof (anche se questa potrebbe essere l’occasione giusta per lasciare respirare la pelle e liberarla di impurità e tossine in modo naturale).

E tutto ciò che siete solite usare per prendervi cura di voi e della vostra bellezza.

Svago da weekend alle terme

Ovviamente se la vostra idea di svago è costruire puzzle, giocare alla playstation, guardare una serie tv su Netflix o simili, per un paio di giorni sarà meglio che rinunciarvi. Diverso è il caso in cui, per rilassarvi ancora di più, vogliate avere con voi il libro che vi sta tanto appassionando o la vostra musica preferita.

Oggetti facilmente trasportabili e che potrete usare durante il vostro tanto sognato weekend alle terme per amplificare ancora di più l’effetto di piacere di questa esperienza o per addolcire le serata che vivrete nell’hotel in cui che avete scelto di alloggiare. Una piccola coccola per la mente che non farà altro che garantirvi un benessere ancora più completo.

Abito per la sera

Sempre che non desideriate trascorrere una serata all’insegna del romanticismo o del divertimento. A seconda della compagnia con cui trascorrerete questo fantastico weekend alle terme, ma anche se lo passerete meravigliosamente con voi stesse, è sempre bene portare con un abito o un capo di abbigliamento che sia adatto alla sera.

A prescindere da ciò che deciderete di fare. Il modo migliore per trovarvi pronte a ogni eventualità e per non intaccare minimamente la pace e la serenità che siete riuscite a ottenere durante la vostra giornata di benessere. Godendone anche le inaspettate e sicuramente bellissime esperienze che solo la sera e la notte con le loro atmosfere sanno regalare.

Adesso che sapete tutto sta a voi prenotare il vostro weekend alle terme. Donandovi l’opportunità di vivere un’esperienza di assoluto piacere e di cura di sé davvero unica. Per ripartire piene di energia e di amore per voi stesse, sia dentro che fuori.