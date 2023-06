Bellezza in viaggio: 10 trucchi da sapere

V iaggiare, che bello (ma che stanchezza)! Come fare, quindi, per affrontare al meglio ogni imprevisto e sembrare sempre perfetta anche in viaggio? Semplice! Basta seguire qualche piccolo accorgimento (e trucco) per garantirsi un look e un make up sempre fresco e impeccabile!

Sta per iniziare la tanto attesa stagione estiva, la più gettonata per i viaggi e le gite fuori porta. Ma anche quella in cui, complice il caldo, l’aria condizionata, ecc., è facile commettere degli errori sia nel make up che nel look. Scatenando subito l’effetto “scappata di casa”. Ecco perché, se questo mood non vi piace granché, e preferite essere sempre in ordine e curate, è importante conoscere qualche piccolo trucco. In grado di far sembrare sempre perfetta, anche in viaggio o nelle situazioni più “scomode”

Sia che si tratti di un lunghissimo weekend di lavoro, sia che si debbano affrontare 12 ore di volo o 1000 chilometri in auto per raggiungere la tanto desiderata location per le vacanze. Insomma, dei consigli essenziali per garantirsi un beauty look e uno stile sempre curato e impeccabile. Ecco, allora, dieci cose a cui prestare attenzione per prendersi cura di sé e della propria bellezza anche durante un viaggio.

Attenzione alla skincare

Partiamo dalle basi, ovvero dalla cura della propria pelle. Come facilmente intuibile, cute e viaggi non vanno particolarmente d’accordo. E questo perché, i repentini cambi di temperatura (caldo o aria condizionata), il vento del finestrino, lo stress e la stanchezza, possono opacizzarla, seccarla e comprometterne la salute e l’aspetto.

Per questo, per tutelare la pelle ed essere sempre perfetta anche in viaggio, è importante prestare la massima attenzione alla propria skincare, prima, durante e dopo il viaggio:

eseguendo con cura la beauty routine (sia la sera prima che la mattina della partenza);

(sia la sera prima che la mattina della partenza); preferendo un trucco leggerissimo o un no make up (per facilitare l’idratazione durante il viaggio e non appesantire ulteriormente la pelle);

o un no make up (per facilitare l’idratazione durante il viaggio e non appesantire ulteriormente la pelle); portando sempre in borsa o nello zaino uno spray rinfrescante da vaporizzare sul volto all’occorrenza;

da vaporizzare sul volto all’occorrenza; applicando una maschera detox o purificante una volta arrivate a destinazione, per liberare la pelle dalle impurità e riportare la cute al suo naturale stato di freschezza e bellezza.

Come dire, la cura della vostra pelle è un “impegno” a cui prestare la massima attenzione. Ancora di più se si vogliono minimizzare gli effetti del viaggio e sembrare sempre come appena svegliate da uno splendido sonno riposante.

Perfetta anche in viaggio? Non dimenticare l’idratazione

Come visto, la cura della propria pelle è un elemento essenziale per sembrare sempre perfetta anche in viaggio. Donando al volto un aspetto fresco e riposato in ogni momento. Per questo, altro elemento di base da non trascurare mai (e in qualunque modo si è deciso di viaggiare) è l’idratazione.

Che sia del viso, delle mani e del corpo in generale, la pelle tende a seccarsi e disidratarsi velocemente. Soprattutto se esposta agli agenti esterni come aria eccessiva, sbalzi di temperatura, sole, ecc. Ecco perchè è importante avere sempre con sé una crema idratante e un tonico rinfrescante. Per nutrire e proteggere la cute, evitando irritazioni o arrossamenti poco piacevoli e, soprattutto, per garantirle di non perdere la sua naturale elasticità e luminosità. Carateristiche tipiche di una pelle ben idratata e sana.

Cura dei capelli

Quando si parla di idratazione e “cura”, non ci si può dimenticare dei capelli. Un elemento distintivo del proprio stile e una vera e propria cornice che impreziosisce il volto. In grado di donare un aspetto estremamente elegante e ricercato o, al contrario, di appiattire l’intero look.

Proprio per questo, è fondamentale che la chioma sia sempre pulita e lucente, optando per uno shampoo secco (soprattutto se si viaggia per molte ore) e/o per uno spray o olio di argan o mandorle da passare sulle lunghezze. Idratandole e donandole lucentezza e volume in un secondo. Per un aspetto (e una chioma) sempre perfetta anche viaggio.

Scegli l’acconciatura giusta, per essere perfetta anche in viaggio

Come appena detto, la cura dei capelli è fondamentale. E questo non solo per un fattore estetico ma anche, e soprattutto, per garantirgli salute e benessere. Per questo un altro semplice accorgimento per essere perfetta in viaggio (e ovunque) è quello di acconciarsi la chioma. In modo che rimanga meno esposta agli agenti esterni e si preservi bellissima e forte fino al vostro arrivo a destinazione.

Per farlo è sufficiente optare per dei raccolti morbidi, tipo uno chignon basso, o anche un semi-raccolto, una bella coda alta o una treccia. E qualsiasi altra tipologia di acconciatura che permetta di salvaguardare la chioma e di tenerla sempre in perfetto ordine. Magari impreziosendo il look con un foulard o una bandana a modi cerchietto. Un consiglio? Provate le beach waves, un look che mixa ricercatezza e un bell’effetto nature, che vi farà sembrare sempre impeccabili!

Make up? Sì ma essenziale

C’è chi ama la comodità, optando per un no make totale e chi, invece, non vuole rinunciare a un po' di trucco nemmeno nelle situazioni più “scomode”. Come visto, però, per garantirsi un volto sempre fresco e ben idratato è importate agire con azioni mirate anche durante il viaggio stesso.

Certo, su un viso privo di trucco è molto più semplice ma se proprio non potete rinunciare nemmeno per qualche ora al tanto amato make up, allora bene optare per un trucco leggerissimo o invisibile. In modo da garantirvi un look naturale, facile da ritoccare e rinfrescare in caso di bisogno, e soprattutto, che vi permetta di intervenire con l’idratante senza comprometterne la resa finale.

E le mani?

Se l’obiettivo è quello di sembrare perfetta anche in viaggio, una nota particolare va fatta anche per le mani e in particolare le unghie. E poco importa se lo smalto è la vostra passione e un dettaglio imprescindibile del vostro look o se preferite avere le unghie al naturale. Per essere sempre in ordine e curate, le mani non vanno mai trascurate.

Quando si viaggia, quindi, è bene optare per una tipologia di smalto semipermanente. Per avere la sicurezza e la tranquillità di sfoggiare sempre delle mani curate. Un dettaglio che fa subito chic e ricercato. Per chi, invece, non ama colorarsi le unghie è comunque importante non dimenticarsi mai di portare con sé una lima. Da tenere sempre in borsa in caso di emergenza o necessità e garantire a unghie e mani la giusta attenzione.

Mai senza occhiali da sole

Li potremmo definire come degli essenziali. Capaci di dare carattere a ogni look e, allo stesso tempo, di salvare il vostro sguardo da occhi indiscreti. Diciamolo pure, la levataccia al mattino, le ore di viaggio, le code o le attese, non sono di certo un toccasana per gli occhi. E di sicuro non aiutano a mantenere lo sguardo allegro, vivace o magnetico come siete solite avere.

Ecco perché avere sempre con sé un paio di occhiali da sole, garantisce di minimizzare e distogliere l’attenzione dagli occhi, donando un tocco di stile e unicità al vostro look. Insomma, un doppio vantaggio e un ottimo modo per sembrare perfette in viaggio, nonostante tutto.

Vestiti comoda

Che non significa in alcun modo poco curata o a caso. Tenendo anche conto che la comodità è assolutamente soggettiva è vero anche che ci sono degli indumenti che possono ostacolare i movimenti, far sudare maggiormente, impedire camminate più o meno lunghe, stringere il corpo (causando anche problemi di circolazione), ecc.

Per questo, almeno per le ore di viaggio o per il tempo del tour che avete scelto di fare nel weekend, è bene indossare un abbigliamento “comodo”. Che garantisca la massima libertà di movimento. Optando per abiti adatti al mezzo (in aereo, per esempio, portatevi qualcosa di coprente), evitando tacchi troppo alti, soprattutto se dovete camminare molto, gonne o pantaloni troppo stretti, ecc. Ma preferendo indumenti più agevoli e che donino il massimo comfort, ma con eleganza e ricercatezza.

I “trucchi” nello zaino

E per trucchi non si intende il make up ma quei piccoli “mai più senza” che dovreste tenere con voi nello zaino o nella borsa. O comunque a portata di mano, pronti a salvare la situazione in caso di emergenza. Di cosa si tratta? Della biancheria intima di ricambio e di una maglietta.

Ciclo tremendamente in anticipo, una macchia di gelato sulla t-shirt bianca, un alone di sudore inaspettato. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ma solo se dietro l’angolo non si ha la soluzione. Ecco perché, per essere perfetta in viaggio in ogni momento e non trovarsi mai in una situazione di disagio, è bene munirsi di un cambio. Da utilizzare all’occorrenza (e speriamo mai) e che vi permetta di stare tranquille qualsiasi cosa accada.

Beauty case. L’essenziale per essere perfetta in viaggio

Infine, ma importantissimo per non essere mai impreparate durante un viaggio o nella vita quotidiana, è avere sempre con sé un beauty case. Anzi due. Uno nella valigia, con all’interno tutto ciò che vi serve per la vostra beauty routine. Dai prodotti di detersione e idratazione del viso, a quelli per i capelli e il corpo. Fino al make up che siete solite utilizzare.

E un altro, più piccolo ed essenziale. Una beauty bag da tenere sempre a portata di mano. Al cui interno non dovrebbero mai mancare prodotti come:

il correttore;

salviettine struccanti e rinfrescanti;

crema viso e mani;

spazzolino e dentifricio;

deodorante;

una maschera per gli occhi (da applicare sotto gli occhiali da sole o la mascherina mentre dormite in aereo);

uno spray rinfrescante;

ecc.

Insomma, tutto ciò che ritenere utile e necessario per intervenire in caso di bisogno ed essere sempre perfette in viaggio. Donandovi maggior sicurezza e la giusta self confidence. Due elementi chiave per apparire sempre splendide e con uno stile impeccabile.