L 'amicizia è per sempre, perché non festeggiare questo legame? Ecco le cose che dovresti regalare alla tua migliore amica, per farla sentire speciale.

Non c'è nessuno che può farti sentire meglio come la tua migliore amica: ti sostiene quando ne hai bisogno e si lascia andare alle risate proprio nel momento in cui lo stesso succede anche a te. Insieme condividete istanti preziosi, che rimarranno per sempre nel tuo cuore e nella tua mente. Non si merita forse un dono straordinario? Ecco le 5 cose da regalare alla tua migliore amica, almeno una volta nella vita.

Un regalo è sempre piacevole, e se arriva da una persona a cui vogliamo molto bene diventa ancora più speciale. Per questo motivo è importante riflettere attentamente su cosa donare alla tua amica: è un gesto di grande rispetto nei suoi confronti, con il quale le dimostri di volerla davvero stupire tenendo conto delle sue personali inclinazioni. D'altronde, cosa c'è di più inutile (e mortificante) che sbagliare regalo? Alcune sorprese possono cavarti d'impaccio nei momenti più difficili, quando ormai ti sembra di aver esaurito le idee. Vediamo quali sono le migliori.

Una giornata all'insegna del benessere

Alzi una mano chi non apprezzerebbe una giornata alla spa: questo sì che è un regalo perfetto, soprattutto se condiviso con la persona del cuore. Organizza un'uscita tra sole donne, per te e la tua migliore amica, facendo in modo che tutto sia proprio come lo desideravate. Puoi scegliere tra tantissime soluzioni, alla ricerca di quella più idonea per le vostre esigenze. Se avete il fine settimana libero, puoi già prenotare presso la struttura che ti sembra migliore, facendo alla tua amica una grande sorpresa.

Se invece siete sempre molto impegnate, meglio non correre il rischio di scegliere la data sbagliata: in questo caso puoi optare per un cofanetto benessere, grazie al quale potrete stabilire in un secondo momento il giorno in cui dedicarvi al relax. Ovviamente si tratta di un regalo non propriamente economico, ma se le tue tasche non lo permettono, puoi comunque rimanere in tema wellness offrendo alla tua amica un bel massaggio rilassante o un trattamento viso.

Un calendario con le vostre foto

È un grande classico, ma fa sempre piacere riceverlo: per la sua realizzazione potete servirvi di un fotografo, oppure semplicemente di uno dei numerosi siti che permettono di personalizzare al massimo il tuo regalo. Il calendario è un oggetto utilissimo, e se ha impresse le vostre foto più belle sarà anche un piacere sfogliarlo. Non ti resta dunque che scegliere gli scatti che meglio rappresentano la vostra amicizia, per una sorpresa dolcissima che scalda il cuore.

In tema di personalizzazioni, fai attenzione al modello di calendario più adatto alla tua amica. Quello da tavolo è perfetto per chi lavora molto in ufficio: sarà il complemento più bello della scrivania. Mentre quello da parete si rivelerà la scelta vincente per chi, sempre di fretta, ama prendere rapidi appunti appena prima di uscire di casa. Insomma, il calendario è assolutamente tra le cose da regalare alla tua migliore amica.

Un corso di cucina

La tua amica ama stare davanti ai fornelli? Potresti pensare di regalarle un bel corso: le specializzazioni sono tantissime, quindi puoi sbizzarrirti tra pasticceria, preparazione di primi piatti, cucina vegetariana e mille altre idee. Siamo sicure che sarà un dono ben gradito, e se la cucina è la vostra passione comune potreste approfittarne per tuffarvi in questa avventura insieme.

E e invece entrambe siete negate con le padelle? Nessuna paura: un corso base vi permetterà di pasticciare ai fornelli, tra risate e allegria. Oppure puoi scegliere qualcosa di diverso, dal momento che di corsi ce ne sono a bizzeffe. Scopri l'hobby preferito della tua amica e sicuramente troverai quello più adatto per lei.

Una collana dell'amicizia

Ha il sapore un po' infantile, e in effetti è come fare un tuffo nei bei vecchi tempi: regala alla tua amica una collana da dividere in due, per portare sempre con voi il ricordo di questo bellissimo legame. Ne puoi trovare di tutti i tipi e di tutti i prezzi, dall'argento all'oro. Forse non sarà l'idea più originale di sempre, ma è assolutamente una delle cose da regalare alla tua migliore amica almeno una volta nella vita.

Se siete entrambe molto romantiche, puoi scegliere il classico cuore spezzato in due. Altrimenti puoi optare per altri soggetti, come una bella stella. Un'alternativa leggermente diversa è il braccialetto, anch'esso con ciondolo da dividere. Ma sceglilo solamente se sei sicura che la tua amica è solita indossare questo tipo di gioielli.

Un giardino zen da tavolo

Ecco, questo è sicuramente un regalo più bizzarro. La vita di tutti i giorni è senza dubbio stressante, perciò qualsiasi cosa possa aiutare a ritrovare la serenità è ben accetto. Un giardino zen da tavolo non è altro che un vassoio decorato con sabbia, lavorando la quale è possibile sentire un senso di relax che ti pervade. Viene utilizzato per la meditazione, ma è anche un bel complemento d'arredo.

Un piccolo rastrello permette di dare alla sabbia la forma che preferisci, preparando il giardino ad accogliere piccoli elementi decorativi come sassi o ponticelli. Se la tua amica è un'amante della cultura orientale, questo regalo potrebbe rivelarsi la scelta perfetta.