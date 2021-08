Sai già che cos’è il mid-century design?

L a voglia di rinnovare l'arredamento della tua casa è sempre più forte? Allora potresti provare il mid-century design. Uno stile unico, semplice ma assolutamente iconico. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Linee semplici, colori e forme morbide e uno stile che richiama alla funzionalità, a elementi senza tempo. Stiamo parlando del mid century design, ovvero uno stile d’arredo dalle mille sfaccettature e influenze. Capace di trasportare direttamente negli anni ’50 ma sempre in chiave moderna. Per donare a ogni ambiente un tocco di assoluta unicità, eleganza e perché no, un pizzico di storia.

Ma cos’è esattamente il mid century design, da dove nasce e in che modo è possibile arredare la propria casa seguendo questo particolare e intramontabile stile? Ecco tutto quello che c’è da sapere per poter dare nuova vita e personalità ai diversi ambienti del vostro vivere quotidiano.

Cos’è il mid century design

Prima di capire come poter arredare la propria casa secondo questo stile è bene sapere da dove arriva, la sua storia. E nel caso del mid century design è ricca di influenze internazionali diverse (e di cui un apporto significativo è stato dato dal Bauhaus arrivato dalla Germania).

Come indica il termine stesso, questo stile d’arredo nasce intorno alla metà del secolo scorso più precisamente dopo il secondo dopoguerra. E in particolare in concomitanza con un vero e proprio esodo verso l’America di tutta una serie di architetti, designer e artisti europei, stanchi degli orrori visti nel proprio Paese e desiderosi di qualcosa di diverso, bello, sereno, di pace.

Un desiderio che si riflette perfettamente nelle diverse forme e colori che caratterizzano il mid century design. Linee pulite, morbide, raffinate. E da cui traspare tutta la mescolanza e le influenze dei diversi stili che lo compongono. Creando un mood di design totalmente unico. Fatto di materiali, colori e forme innovative, nuovi sotto ogni punto di vista e che ancora oggi, sanno riempire ogni ambiente di carattere e di esclusività.

Cosa caratterizza il mid century design

Uno stile d’arredo davvero unico che si caratterizza essenzialmente per pochi, basici fattori:

semplicità delle forme;

funzionalità;

influenze organiche dei materiali;

niente ornamenti;

linee pulite e geometriche;

uso del legno.

Questo significa che una casa arredata seguendo lo stile del mid centuty design avrà un aspetto sobrio, classico, lineare. Con una nota minimalista. Ma impreziosito da forme morbide e affusolate, in grado di trasmettere un senso di delicatezza, leggerezza e armonia. Come i desideri che caratterizzarono il periodo in cui questo stile ha preso vita. E sempre con un carattere di funzionalità.

Nonostante la voglia di bellezza del tempo (la guerra era appena finita), infatti, lo stile mid century design nasce con lo scopo di portare comodità e comfort a chi lo abita. In modo che ogni cosa, forma e perfino colore abbia una sua specifica funzione all’interno della casa. Bello sì, ma sempre utile.

Forme, colori e materiali

Via libera, quindi, alle linee pulite, eleganti anche geometriche. Senza fronzoli o elementi eccentrici (o comunque molto molto pochi). Puntando sui contrasti di colore, da quelli neutri a quelli più accesi come l’arancio, il turchese, il rosso, il senape, il verde, ecc. E sulla capacità e la creatività nel mixare tra loro materiali diversi come il metallo, il vetro, plexiglass o plastica, compensato, vinile e legno.

Per quest’ultimo, in particolare, il mid century design riserva un posto d’onore, puntando sul legno naturale, grezzo, vivo. Con ancora tutte le sue venature ben in vista ad impreziosire il tutto come un dettaglio di spicco. Un look senza tempo, ieri come oggi, esattamente come questo stile d’arredo. Sempre attuale e moderno.

Come arredare la propria casa?

Per chi desideri arredare la propria casa seguendo questo stile, quindi, è bene tenere conto di tutti questi aspetti, prestando particolare attenzione anche a pochi e semplici accorgimenti, per entrare perfettamente nel mid century design mood. Per esempio:

evitare di accostare tra loro più di tre o quattro colori;

rispettare l’essenza minimalista dello stile, lasciando i giusti spazi vuoti nell’ambiente;

abbondare con le tende, in fibre naturali , chiare e lunghe da abbinare per esempio con i cuscini sul divano;

, chiare e lunghe da abbinare per esempio con i cuscini sul divano; optare per i giusti accessori come piante da terra, cuscini da appoggiare sul pavimento, quadri semplici alle pareti, un orologio vintage, ecc.

I “mai senza” del mid century design

E non dimenticando mai gli immancabili del mid century design, ovvero:

un tavolino , meglio se glamour, di tendenza;

, meglio se glamour, di tendenza; una poltrona (benissimo il velluto);

(benissimo il velluto); uno specchio di carattere, con uno stile importante;

lampade da terra con fusto in metallo, da preferire l’ottone, o da tavolo con forme geometriche tonde o dritte;

con fusto in metallo, da preferire l’ottone, o da tavolo con forme geometriche tonde o dritte; un tappeto, che si distingue per i suoi disegni geometrici, astratti e asimmetrici. Un vero pezzo di design unico e caratteristico.

Che dire, non manca davvero nulla per iniziare ad arredare la vostra casa seguendo l’onda e lo stile mid century. Un gioco di forme, colori, linee e complementi d’arredo d’altri tempi, capaci di creare un’atmosfera sempre moderna, unica e preziosa. Dall’eleganza inimitabile e dal carattere sempre nuovo e senza tempo.