U n crimine efferato, due ragazze che si incrociano in un'estate che sembrava come tutte le altre, e che si rivela invece un dramma senza fine: Cruel Summer è la nuova serie tv di Amazon Prime Video, un teen drama che si snoda tra colpi di scena e grandi emozioni.

Anche in questa bollente estate, Amazon Prime Video ci sorprende con alcune delle novità più attese. Serie tv e film imperdibili ci intrattengono persino nei mesi più caldi dell'anno, quando una bibita ghiacciata e una serata davanti al condizionatore sono il top per qualche ora di refrigerio. Ed è proprio ad agosto che il servizio di streaming on demand ci propone Cruel Summer, un teen drama a tinte fosche perfetto per una lunga serie di emozioni mozzafiato. Scopriamo la trama, il cast e qualche curiosità sull'attesissima serie tv.

Cruel Summer, la nuova serie tv Amazon Prime Video

La sorpresa dell'estate, tra le tante proposte in anteprima da Amazon Prime Video, è il teen drama intitolato Cruel Summer. Lo show è creato da Bert V. Royal, e tra i suoi produttori esecutivi vanta nomi importanti come quello di Jessica Biel, la splendida attrice statunitense che ha debuttato nella celebre serie tv anni '90 Settimo Cielo, e Max Winkler - già regista di prodotti di successo come New Girl e Brooklyn Nine-Nine.

Cruel Summer è una serie tv davvero originale, non tanto per la trama quanto per il suo andamento ritmico: ogni episodio corrisponde ad uno specifico giorno, vissuto in tre anni consecutivi. Lo show si svolge infatti su un periodo temporale piuttosto lungo, tra il 1993 e il 1995. Per permettere ai telespettatori di capire quando avvengono i vari salti temporali, sono stati adottati alcuni stratagemmi.

Essendo le protagoniste due adolescenti, i loro inevitabili cambiamenti fisici sono il primo segnale del trascorrere del tempo. Ma è l'utilizzo dei colori a rendere davvero speciale questa serie tv: per descrivere gli avvenimenti che si svolgono nel primo anno, vengono utilizzate tinte vivaci che rimangono impresse nella retina. Nel secondo anno, i colori si fanno via via più spenti, mentre nel terzo anno c'è un ampio uso del bianco e nero, con uno splendido gioco di luci e ombre.

La trama di Cruel Summer

Ma di che cosa parla Cruel Summer? È un teen drama, che ripercorre la vicenda di due adolescenti alternando i loro punti di vista, nel corso di un'estate che cambierà per sempre le loro vite. Siamo a Skyline, un'immaginaria cittadina del Texas, nei primi anni '90. Kate Wallis è la ragazza più popolare della città: bellissima, spigliata e alla moda, è fidanzata con Jamie ed è ammirata da tutti. Al contrario, Jeanette Turner è timida ed introversa, la tipica adolescente che preferisce passare inosservata.

Un giorno, Kate scompare nel nulla. La ragazza viene rapita da Martin Harris, il nuovo vice preside della sua scuola, e di lei non si trovano più tracce. Jeanette approfitta della situazione per prendere il suo posto, uscendo finalmente dal guscio in cui si era rintanata per tanto tempo. Ma l'anno successivo, Kate viene ritrovata viva e accusa proprio Jeanette di aver assistito in silenzio al suo rapimento, senza averlo denunciato.

Per le due ragazze, è una discesa negli inferi: cause legali si succedono senza tregua, e le loro famiglie sembrano ormai distrutte. I complessi rapporti adolescenziali che Kate e Jeanette avevano creato nel corso degli anni si frantumano, con la nascita di nuove alleanze: tutti coloro che le circondano si trovano a doversi schierare da una parte o dall'altra. Sono molti i temi affrontati in Cruel Summer, dalle amicizie della giovinezza (che evolvono nel tempo in maniera imprevedibile) alle emozioni che in questa fragile età prendono il sopravvento.

Cruel Summer, il cast della serie tv

Cruel Summer porta alla ribalta giovani talenti che hanno saputo subito conquistare il pubblico. Protagoniste della serie tv sono Kate e Jeanette, rispettivamente interpretate da Olivia Holt e Chiara Aurelia. La prima, bellissima attrice e modella statunitense, è una starlette Disney: ha recitato in Kickin' It - A colpi di karate e nel film Girl vs. Monster, per poi raggiungere il successo nei panni di Lindy Watson nella serie Disney Channel Non sono stato io.

Chiara, giovanissima attrice del Nuovo Messico, ha invece lavorato sin dalla più tenera età in svariate rappresentazioni teatrali, ma è diventata famosa recitando in serie tv come CSI - Scena del crimine e Pretty Little Liars. Tra gli altri protagonisti di Cruel Summer, troviamo anche l'attore Froy Gutierrez, che ha preso parte alla celebre serie tv Teen Wolf.

Cruel Summer, dove e quando vederla

La nuova serie tv dell'estate è disponibile su Amazon Prime Video, il servizio di streaming on demand del colosso statunitense dell'e-commerce. Per poter accedere ai tantissimi contenuti della piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento: è disponibile sia un'offerta mensile che una annuale, quest'ultima con un interessante sconto. Ricordiamo inoltre che gli utenti non ancora abbonati possono usufruire di un periodo di prova gratuito della durata di un mese.

Cruel Summer è approdato su Amazon Prime Video lo scorso 6 agosto 2021, ad alcuni mesi di distanza dall'uscita ufficiale sul canale statunitense Freeform. La prima stagione è composta di dieci episodi, ora tutti disponibili in streaming, per un'estate all'insegna del teen drama più atteso degli ultimi anni.