Che cos’è e come si crea una cultura aziendale?

Q uanto è importante la cultura aziendale? Dai valori alla mission, approfondisci la brand identity, i simboli ricorrenti e il clima.

Quanto è importante la cultura aziendale? Gestire un’azienda o un team vuol dire trasmettere dei messaggi o valori ai propri compagni. A determinare il successo di un’azienda è spesso una condivisione di ideali, non solo di obiettivi o progetti da consegnare. Per comprendere questo concetto, dobbiamo sostanzialmente intendere la cultura come un momento di arricchimento collettivo.

Un’azienda non ha un carattere come una persona, perché parla attraverso di noi, mediante chi la gestisce, chi ci lavora. Oggi più che mai è importante il personal branding, la struttura del brand, che ci portano ad approfondire i valori aziendali. Quali sono i messaggi da comunicare al mondo? Analizziamo la brand identity attraverso dei suggerimenti preziosi.

Vision: prospetta il futuro della tua azienda in modo realistico

La vision è il futuro della tua azienda, quel prospetto a lungo termine che devi sempre tenere a mente. Ovviamente, non si parla di futuro intangibile o di obiettivi irrealizzabili. Deve essere un percorso sensato, con un arco temporale ben definito per sfruttare le competenze e raggiungere la vetta. La vision è differente dalla mission, perché il primo è il sogno dell’impresa.

Aprire un’attività – sul web o meno – vuol dire mettersi in gioco. Non sempre è facile, e in alcuni giorni avrai chiaramente qualche timore. È per questo motivo che esiste la vision – per darti la forza di affrontare tutti i momenti difficili, senza perdere di vista il traguardo (mai farlo).

Mission: stabilisci le caratteristiche della cultura aziendale

Nella cultura aziendale è necessario avere una mission. In questa parola rientrano una moltitudine di attività che vanno curate, analizzate e ricercate con il tempo. Durante l’organizzazione della mission, vanno affrontate delle questioni importante, come la personalità dell’azienda, gli obiettivi concreti, il target della clientela, il motivo per cui si è scelto di aprirla.

La mission impone la definizione della brand identity e inoltre esalta le caratteristiche distintive. Ti dà la possibilità di differenziarti dai competitor, di dare un valore aggiunto alla tua cultura aziendale e di trasmetterla alle persone che lavorano con te. Ogni azienda ha un “cuore”, una storia da raccontare. Ecco perché è tanto importante che sia ben visibile alla clientela.

Valori aziendali: un modo per raccontare una storia

Potrebbe sembrarti inutile la ricerca dei valori aziendali, una perdita di tempo. Invece, avere dei costrutti motivazionali ti dà modo di incoraggiare te stessa e i colleghi. Orientarci nella realtà lavorativa di oggi non è così semplice né immediato. Entriamo in contatto con una moltitudine di aziende, di persone, di target. Tutti si aspettano qualcosa da noi. E noi dobbiamo essere pronti a rispondere.

I valori nella cultura aziendale sono legati a doppio filo con la prospettiva morale e lavorativa, oltre che sociale. Includono ovviamente i diritti e i doveri da parte del leader, così come dei dipendenti. Oltretutto, questi elementi orientano i progetti stessi, come vengono svolte le attività quotidiane. Sono una guida. Una storia. Un modo per ottimizzare la strategia aziendale.

Simboli ed elementi ricorrenti della cultura aziendale

Gli elementi della cultura aziendale sono molteplici, e ce ne sono alcuni che ricorrono in particolar modo. Per esempio, degli aneddoti o delle storie che vengono trasmesse tra colleghi, ma anche il codice di abbigliamento o di colori, l’approccio comune alle strategie e ai progetti. Sono dei simboli che tendono a unire il team, perché in questo modo possono ritrovarsi in un dato schema.

Per quanto riguarda il linguaggio e la comunicazione, spesso in azienda si ricorrono dei toni formali o informali a seconda della situazione, ma anche degli slogan. Fanno parte della cultura aziendale in quanto creano l’identità. In alcuni casi, possono persino esserci dei riti scaramantici, condivisi tra colleghi, magari prima di consegnare un progetto.

La cultura aziendale nell’ambiente di lavoro

Il clima sul posto di lavoro fa parte della cultura aziendale? La risposta è sì. È un elemento strategico e quanto mai ricorrente, poiché permette di instaurare un modus operandi di fiducia, lealtà e supporto tra colleghi. L’analisi del clima aziendale è pura strategia, dal momento in cui l’obiettivo è creare un posto di lavoro in cui si condivida una sorta di positività e di benessere di fondo.

Nessuno vuole lavorare in un ambiente negativo, carico di ostilità e di problemi irrisolti. Si possono mettere in atto diversi metodi, come una gestione chiara e trasparente, ma anche stabilire una comunicazione efficace e valutare i dati di soddisfazione dei propri dipendenti. È da questi aspetti che passa la cultura aziendale, anche dalla felicità e dalla collettività.

Tieni presente che il clima può essere positivo o negativo in base a numerosi fattori, come il contesto e i bisogni di gruppo o individuali. Inoltre, il tutto è fortemente legato e influenzato dai valori e della mission. Ecco perché creare una cultura aziendale può darti una grossa spinta, ma soprattutto migliorare il business e dare un contesto al tuo brand.