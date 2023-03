S e il cuoio capelluto è sano, i capelli sono più belli. Sembra scontato, eppure a volte lo si dimentica. Lo sapevi che contiene più terminazioni nervose di tutto il corpo?

Capelli che si sporcano subito? Cute che prude o si irrita facilmente? Hai mai pensato di usare prodotti per il cuoio capelluto? Ebbene, potrebbe essere la soluzione per avere capelli leggeri e puliti a lungo. Oltre che un rimedio per lenire le sensazioni fastidiose della cute, come ad esempio il prurito e la tendenza alla desquamazione.

La cura del cuoio capelluto è un trend relativamente recente, anche se i dermatologi suggeriscono da sempre lozioni calmanti in caso di cute sensibile e pruriginosa. E nei saloni più forniti non mancano i servizi di scrub esfolianti per cute e capelli.

La differenza rispetto al passato consiste nella prolificazione di prodotti per il cuoio capelluto di differenti tipologie e per gli scopi più disparati. Qualche esempio? C'è lo scrub per esfoliare la cute che si sporca facilmente, e la lozione per lenire le irritazioni. Non mancano oli nutritivi per la cute secca e maschere pre-shampoo per tutti i tipi di capelli, ideali per chi vive in ambienti molto inquinati.

Del resto, il cuoio capelluto è pur sempre una “porzione” di pelle. Che però ha una sua specificità: sembra sottile, ma in realtà il suo spessore supera quello delle palpebre (3 mm). Il motivo? «Contiene la maggiore densità di terminazioni nervose e di follicoli piliferi di tutto il corpo, e poi ha un ricambio cellulare più veloce: ogni 14 giorni anziché 21» spiega Valeria Colonna, dermatologa responsabile ISPLAD Puglia.

«Mantenere la cute sana è come concimare un terreno da cui cresceranno piante rigogliose. Ecco perché va curata con lo stesso zelo che si ha per il viso, prima che accusi sofferenza».

Gli scrub per il cuoio capelluto

Gli esfolianti per il cuoio capelluto possono essere usati al posto dello shampoo o prima sempre su cute bagnata. In quest'ultimo caso, è preferibile usare un detergente molto delicato per evitare l'effetto rebound. I tempi d'uso? Ogni 2 settimane circa.

Curl Balance by Divina BLK

Uno scrub studiato per le chiome ricce, per far sì che i ricci, liberati da tossine e residui di prodotti di styling, risultino più elastici e leggeri. I suoi granuli sono a base di bamboo. La sua formula, invece, è composta da un mix di alghe: spirulina, dulse, nori e lithothamnion che, insieme, purificano e rivitalizzano la chioma.

Scrub esfoliante delicato, Curl Balance by Divina BLK (28 euro sull'e-shop Divinablk.com e su Amazon).

1 Minute Scrub! di Sunsilk

Si utilizza come un classico shampoo, con la differenza che contiene microgranuli che esercitano un piacevole massaggio esfoliante. La sua formula, arricchita con estratti di Rosa, deterge e lenisce la cute sensibile.

1 Minute Scrub!, shampoo detox, Sunsilk (2,79 euro nella grande distribuzione).

Contiene un’alga biologica purificante proveniente dalla Bretagna, nota come "Arpione di Nettuno" che spazza via le impurità dal cuoio capelluto. Per una pulizia a fondo e una sensazione di leggerezza.

Pure Detox, maschera esfoliante 2in1 pre-shampoo, Yves Rocher (16,95 euro).

Le maschere pre-shampoo

Come dice il termine stesso, le maschere pre-shampoo si applicano su cute asciutta prima di procedere al lavaggio. Vanno lasciate in posa da 10 a 30 minuti. Servono per purificare a fondo e donare una sensazione di leggerezza. Salvo indicazioni, è preferibile usarle da 1 a 2 volte al mese.

Scalpego di AlterEgo

Una maschera pre-shampoo indicata per capelli a tendenza grassa e/ o forfora. L'avena fermentata aiuta a purificare la cute dall'eccesso di sebo, e riequilibra il microbiota cutaneo. Il mix di rosmarino, crescione d’acqua e salvia, contrasta la forfora.

Scalpego Balancing, trattamento pre-shampoo, AlterEgo (28,40 euro in salone).

Med di Dr. Hauschka

Un trattamento ricco specifico per il cuoio capelluto irritato e tendente alla desquamazione e alla dermatite atopica. La sua formula con farina di semi di zucca, oli vegetali e cere biologiche, rinforza la naturale barriera della cute e idrata intensamente.

Med, maschera per il cuoio capelluto, Dr. Hauschka (22,90 euro).

Gli oli nutritivi

Consigliati in caso di cute molto secca, gli oli nutrienti si applicano in piccole gocce con un leggero massaggio circolare. In alcuni casi, possono essere usati come trattamento notturno, a cui far seguire uno shampoo la mattina dopo.

Nutricare Oil di Benvoleo

Un prodotto a base di olio di riso ed eco-siliconi (appartenenti alla famiglia dei siliconi, ma sintetizzati senza uso di ingredienti di origine fossile). Specifico per capelli secchi, può essere applicato sul cuoio capelluto secco e irritato prima dello shampoo.

Nutri Care Oil, olio pre-shampoo per cute secca e irritata, Benvoleo Alfaparf (34,50 euro).

Spazzola massaggiante in silicone

Può essere usata su cuoio capelluto bagnato, insieme allo shampoo, oppure asciutto, a prescindere dal lavaggio. Aiuta a stimolare la circolazione sanguigna senza timore di farsi male: è realizzato, infatti, con morbidi gommini di silicon.

Scalp massage brush, spazzola da massaggio per il cuoio capelluto, H&M (7,99 euro).

I fanghi per il cuoio capelluto

I fanghi sono dei veri e propri impacchi per un trattamento rivitalizzante intenso. Sono formulati per vari scopi: detergere a fondo, riequilibrare il cuoio capelluto e calmare eventuali sensazioni di disconfort.

Fango decongestionante di My. Organics

Un fango formulato con alghe e argilla per calmare il cuoio capelluto irritato. Contiene inoltre menta piperita ed eucalipto, ingredienti dalle proprietà rinfrescanti e lentive. Si applica prima dello shampoo, e si lascia in posa da 5 a 10 minuti.

The Organic, impacco decongestionante, My. Organics (10 euro in salone)

Le lozioni per la cute

Le lozioni sono dei trattamenti concentrati impiegati di solito in caso di cuoio capelluto irritato o sensibilizzato.

Lozione calmante di Riah

Trattamento delicato per tutte le situazioni di sensibilizzazione del cuoio capelluto. Contiene olio di oliva ed estratti glicerici di foglie di olivo. Il Trealosio è un disaccaride dalle proprietà idratanti e protettive che aiuta a normalizzare la cute.

Lozione lenitiva per cute sensibile, RIAH Sicilia (19 euro).

Gli spray purificanti

In caso di emergenza, si può ricorrere a spray purificanti che tengono lontani i cattivi odori e nello stessi tempo rinfrescano.

Menta Acquatica Anti-Pollution di Klorane

Uno spray per neutralizzare gli odori sgradevoli (fumo, inquinamento, fritto, smog, ecc.), e nello stesso tempo disintossicare la fibra del capello dall’inquinamento. Si nebulizza sui capelli asciutti, senza timore di appesantirli.

Menta acquatica, spray purificante anti-odori, Klorane (16,90 euro in farmacia).