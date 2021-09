5 decorazioni che diventano ancor più belle se le hai fatte da sola

L a creatività rilassa corpo e mente, quindi occuparsi della casa è un buon modo per utilizzare il tuo tempo libero. I modi in cui puoi agire sono diversi: vediamo insieme quali sono le decorazioni che puoi fare da sola e rendere davvero meravigliose

Le decorazioni fai da te danno grande soddisfazione ma non è sempre facile scegliere quelle adatte per il tuo ambiente. Prima di iniziare, dovresti preparare un piano d'azione per rendere tutto perfetto, a cominciare da quello che vuoi abbellire con l'intenzione di renderlo migliore. Ricorda che tutto quello che fai con le tue mani è sicuramente migliore di quello che potresti acquistare già pronto.

Se hai in mente di rinnovare la tua casa, allora potresti iniziare dalle pareti. Ti sembrerà, poi, curioso ma anche le tende possono fare la loro parte. Via libera a tutti gli accessori, ai vasi dipinti e ai tappeti. Non ti resta che dare libero sfogo alla tua fantasia e provare tutte le decorazioni più belle. Vediamo insieme come fare.

Inizia dalle pareti

Le pareti sono una parte caratterizzante della casa e non c'è sempre bisogno di cambiare il loro colore per modificare l'aspetto dell'ambiente. Puoi però studiare qualcosa di più creativo, anche agendo sulle cornici che sono già presenti su di essa. Pensa a uno schema geometrico con il quale disporle, per dare l'idea dei piani sfalsati.

Se sei amante delle foto, poi, puoi sempre utilizzare le cornici per creare il medesimo effetto. Cerca anche di intercettare la luce, così da dare l'illusione di avere uno spazio più ampio e dare maggiore respiro alla stanza. Se, invece, senti di avere una certa manualità, puoi anche decorare le pareti con degli eleganti stencil da realizzare utilizzando i colori che ami di più.

Decora i vasi

Avere cura dello spazio esterno è importante quanto quello interno. Quindi, devi occuparti della terrazza o del patio e iniziare a pensare a qualcosa di personale. Inizia dalla decorazione dei vasi, che puoi rendere unici attraverso l'utilizzo di colorate stoffe per ricoprirli e farli diventare colorati. Si tratta di un'attività facile da svolgere, che puoi anche fare nei ritagli di tempo e per recuperare vecchi tessuti senza destinazione ma che ami e dei quali non vuoi liberarti.

Pensa anche alla diverse misure dei vasi, in modo da creare movimento e abbellire anche gli angoli della tua terrazza. Se, poi, hai una vera e propria passione, puoi anche usarli come complementi d'arredo per il tuo living, sistemandoli in un angolo - per renderlo più bello - o al centro di un tavolino basso che puoi sistemare al centro del salotto.

Non sottovalutare il fascino dei fiori

Colorati, profumati e talvolta eterni. I fiori rimangono la decorazione più gettonata per gli ambienti migliori, anche quelli che puoi sistemare in romantiche composizioni. I boccioli freschi sono certamente quelli da preferire se vuoi conferire un aspetto elegante al tuo living, ma non sottovalutare la bellezza dei fiori statici, decorativi e durevoli nel tempo.

Con questo stratagemma, puoi avere i tuoi fiori preferiti sempre meravigliosi e pronti per decorare i tuoi ambienti. Puoi anche comporre i vasi secondo i tuoi gusti e non c'è bisogno che tu sia una fiorista provetta. Ti basterà tenere lo stelo lungo e sistemarli in un vaso alto: il gioco è fatto! Puoi anche mescolare i colori per un effetto più vivace, i fuori sono perfetti in tutte le tinte.

Comodini fai te

I comodini sono una parte essenziale della camera da letto e sono anche l'elemento sul quale puoi agire per dare sfogo alla tua fantasia. Renderli personali è, inoltre, molto facile. Puoi infatti usare delle vecchie sedie di cui non vuoi liberarti, perché le ami o sono appartenute a qualcuno che ti è rimasto nel cuore. Le sedie antiche sono preziose e devi valorizzarle perché risplendano del loro antico pregio.

Per abbellirle, puoi dipingerle con vernice all'acqua e ricoprirle con una tinta protettiva, mentre se vuoi tenerle al naturale allora puoi renderle uniche con l'utilizzo di cuscini alti e soffici nei colori che meglio si abbinano alla tua camera da letto. Puoi anche spostarle con facilità e cambiare la loro destinazione di utilizzo se hai deciso di cambiare l'aspetto della tua stanza.

Realizza il tuo salotto riciclato

I pallet sono diventati di grande tendenza, soprattutto per gli spazi esterni. Puoi realizzare da sola i mobili da sistemare in giardino per rendere perfetto il tuo salotto outdoor. Puoi realizzare il divano, le poltrone e i pouf. Se la parte inferiore dei mobili è cava, allora puoi sistemarvi un contenitore per oggetti che rende pratici i tuoi mobili, oltre che belli. Prima di metterti all'opera, definisci un piano per la realizzazione del tuo salotto e chiedi aiuto a qualcuno che sia più esperto di te per non sbagliare.

Con i mobili fai da te, puoi anche lasciare ampio spazio alla creatività e definire uno stile diverso in base alla stagione. Perfetto lo stile etnico ma anche quello shabby, che puoi rendere personale attraverso la distribuzione di alcune lampade, sia sul tavolo centrale che sul pavimento. Puoi anche dipingerli e dare un effetto anticato decapando la superficie con una carta abrasiva sottile.