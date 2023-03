D enim lover, questa guida shopping è per te. Abbiamo selezionato 10 must-have a prova di effetto Wow. Dai jeans a gamba dritta a quelli un po' strappati passando per le giacche più iconiche e gli shorts che già guardano all'estate. Non ti resta che scoprire cosa comprare questa stagione. E divertirti a essere cool

Fate spazio, le tendenze denim della moda primavera 2023 chiedono la loro meritata parte di scena nel guardaroba di stagione. I look street style più belli e interessanti ci hanno svelato su cosa puntare e come indossarlo, ma adesso si passa dalla teoria alla pratica: cosa comprare? Ecco 10 investimenti in denim, dalla giacca agli shorts passando per i jeans.

I pantaloni in denim a vita media di Tommy Jeans

Né bassa né alta, semplicemente a vita media. Un paio di jeans come questi a gamba dritta di Tommy Jeans si prospettano come gli alleati assoluti del guardaroba femminile, in ogni stagione dell'anno. Puoi indossarli con T-shirt e sneakers (ad esempio un paio di iconiche Converse All Star o le Stan Smith di Adidas), ma anche con camicia e mocassini (e ottenere il perfetto look casual chic).

Jeans larghi a vita media, Tommy Jeans (99,90 euro)

La giacca truck di Levi's

Un marchio iconico, che per molte non ha neppure bisogno di presentazioni. Se c'è un buon capo in denim in cui investire, lascia che sia firmato Levi's: il tuo sarà un acquisto valido e lungimirante, semplicemente senza tempo. Levi's nasce per merito di Levi Strauss, immigrato bavarese che nel 1852 aprì una società di tessuti a San Francisco. Insieme a Jacob Davis creò nel 1873 la prima "uniforme" indistruttibile da lavoro: i jeans. La giacca trucker di Levi's è uno dei capi in denim più emblematici.

Giacca trucker, Levi's (130 euro)

I pantaloni patchwork di Pepe Jeans

Siamo nel 1973: nelle vie di Portobello a Londra nasce Pepe Jeans, altro marchio iconico nell'universo del denim. Per la primavera, noi ti invitiamo a investire sui jeans effetto patchwork. Come si indossano? Lasciandogli tutta la scena. Opta per il minimalismo di un look con camicia o T-shirt monocromatica: magari in una delicata nuance pastello, magari nera per un look dal mood più rock.

Jeans a vita alta effetto patchwork, Pepe Jeans (120 euro)

I jeans strappati di Calvin Klein

Che il fascino della bad girl sia con te e con te rimanga sempre! I jeans strappati, sì, possono essere indossati a tutte le età: vietato squalificarli dal proprio guardaroba. Abbiamo selezionato questi firmati Calvin Klein, dal taglio leggermente a sigaretta e di colore chiarissimo. Una nuance celeste che adorerai.

Jeans mom strappati e alla caviglia, Clavin Klein (139,90 euro)

I jeans a zampa di Federica Tosi

Volumetria, portaci via! Con questi jeans a zampa larghissima non si passa inosservate. Il mood? Ci sblocca il ricordo della hippie generation, un vero amarcord in stile anni Settanta. La stilista italiana Federica Tosi ha canalizzato in questi pantaloni in denim la sua cura ai dettagli e l'amore per il Made in Italy.

Jeans a gamba ampia, Federica Tosi (241 euro)

La giacca di jeans con decori afghani

Esclusiva è dire poco. Tra i capi in denim da non perdere questa primavera c'è la giacca di jeans con decori afghani della collezione Feminine Aptitude: nasce dalla collaborazione tra iLeoncini, il marchio kidswear Made in Italy di Giada Davolio Marani, e l’Associazione DcomeDesign presieduta da Anty Pansera. Scopo: sostenere le donne in Afghanistan al fianco di She Works For Peace. La giacca è in vendita online fino al 14 maggio 2023 - giorno della Festa della Mamma - ed è disponibile con più tipologie di decori in filato multicolori. Il ricavato della vendita aiuterà a ricostruire le comunità locali attraverso opportunità di istruzione e impiego professionale. Il denim che fa bene al cuore.

Giacca in denim con passamaneria sulla schiena, I Leoncini (99 euro)

I jeggings con le staffe di Diesel

O li ami o li odi: i jeggings - che sono un misto tra leggings e jeans - sono tornati. E nella versione di Diesel, marchio leader quando si parla di denim, hanno anche le staffe. Come si indossano? Lasciando le staffe a vista (non osare coprirle con i calzini!). Sì alle sneakers ma anche alle mules col tacco.

Jeggings con le staffe, Diesel (195 euro)

Gli shorts effetto vissuto di Good American

Un raggio di sole e via, è già il momento di indossare gli shorts in denim. Questi li firma il marchio Good American e noi ne amiamo l'orlo inferiore tagliato a vivo (con annesse sfilacciature). Si indossano con la T-shirt inserita all'interno (la vita alta ti sarà di supporto nella riuscita finale del look), oppure - per chi se la sente di osare - con crop top e ombelico a vista. Sì alle sneakers, ma anche agli anfibi!

Shorts denim con effetto vissuto anni '90, Good American, su Farfetch (100 euro)

Gli Shaft Jeans indossati anche da Jenna Ortega

E concludiamo la nostra guida shopping al denim della primavera 2023 con i jeans che hanno conquistato anche il cuore di Jenna Ortega, la giovanissima attrice che ha prestato il volto a Mercoledì Addams nell'omonima serie Tv Netflix. Shaft Jeans nasce nel 1964 a Montpellier da un artigiano francese, oggi l'azienda è guidata da un team italiano e produce - come da sempre, d'altronde - denim 100% Made in Italy. Aderenti e a zampa: così sono i jeans che vorremmo indossare subito. Jenna Ortega li ha sfoggiati nel video promo del Saturday Night Live che ha anticipato la puntata andata in onda l'11 marzo e di cui è stata protagonista.