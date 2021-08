Dimmi che occhi hai e ti dirò come esaltare la loro forma

G li occhi, oltre che per colore, differiscono per la forma e ognuna di loro necessita di un trucco ad hoc per essere valorizzata.

Quando si parla di make up occhi le opzioni da valutare sono praticamente infinite. Non esiste o quasi limite alla fantasia se si hanno a disposizione ombretti, matite, eye-liner e mascara, e il bello è proprio la sensazione di poter sperimentare quante più combinazioni possibili.

Tuttavia, a seconda del tipo di occhi che hai esistono alcune dritte in grado di esaltarli. Ecco quindi come dovresti truccarti in base alla tua forma di partenza.

Occhi vicini

Occhi di questo tipo, lo dice la parola stessa, sono divisi da una distanza leggermente inferiore alla media. Chi li ha spesso li considera un difetto ma se è il tuo caso smetti immediatamente visto che non è affatto così, se non fosse altro perché condividi questa caratteristica con la bellissima Jennifer Aniston.

Tuttavia, se il tuo desiderio è quello di allontanarli un po’ l’uno dall’altro, scegli un make up che sia il più chiaro e luminoso possibile e che si inscurisca leggermente verso l’esterno.

Non deve mai mancare un punto luce nell’angolo interno, vicino al naso, e se vuoi definire lo sguardo traccia una linea di eyeliner sottile al centro e più larga nella parte finale.

Occhi distanti

Al contrario della tipologia precedente, gli occhi si definiscono distanziati quando lo spazio tra i due è maggiore alla loro lunghezza. In questo caso, il trucco serve per cercare di diminuire a livello ottico questa distanza, quindi nell’applicarlo procedi in modo esattamente inverso rispetto a come si fa con gli occhi troppo vicini. Stendi quindi un ombretto più scuro nella parte interna della palpebra mobile, vicino al naso e sfumala verso l’esterno, senza però tendere verso l’alto.

Quando passi il mascara insisti maggiormente sulle ciglia centrali rispetto quelle esterne.

Occhi a mandorla o orientali

Gli occhi a mandorla sono generalmente sottili e allungati verso l’esterno. In alcuni casi sono anche privi della piega sopra l’occhio tipica della persone occidentali.

Proprio per tale caratteristica sono definiti anche mono palpebra. Se ti ritrovi in questa descrizione, la stessa di Beyonce, scegli due tonalità dello stesso colore di ombretto e metti la più scura sulla palpebra mobile e sfumala verso l’alto e l’esterno con quella più chiara, in modo da aprire lo sguardo.

Occhi all’ingiù

Per capire se i tuoi occhi appartengono a questa categoria prendi una matita e posizionala orizzontalmente circa a metà dei tuoi occhi. Se noti che la loro parte finale più esterna è sotto di essa, significa che sono all’ingiù. Questa caratteristica a volte può donarti un’area malinconica ma anche estremamente dolce e profonda, quindi se non la ami rivalutala subito.

Se però vuoi un po’ mitigare questo naturale effetto e alzarli leggermente, stendi un ombretto chiaro sull’arcata sopraccigliare, in modo da creare un punto luce alto. Sfuma poi il tutto verso l’interno, dove devi applicare invece un ombretto più scuro.

Quando passi il mascara insisti sulle ciglia superiori ma non truccare mai quelle inferiori perché così facendo rischieresti di appesantire lo sguardo e di portate l’attenzione sulla parte bassa, esattamente quello che dovresti evitare.

Occhi all’insù

Simili a quelli a mandorla ma leggermente più grandi, gli occhi all’insù donano uno sguardo allegro naturale e sono quelli che solitamente necessitano di meno accorgimenti e che più spesso i make up artist cercano di replicare. Questo però non significa che con il trucco giusto non possano risultare ancora più splendenti.

Se i tuoi occhi sono così ritieniti super fortunata, visto che per essere al top ti basta definire lo sguardo con una passata leggera di matita o eye-liner, che segua semplicemente la naturale forma della tua palpebra mobile.

Perfetto per questo tipo di occhi, anche l’intramontabile smokey eyes.

Occhi incappucciati

Gli occhi incappucciati si chiamano così perché hanno uno strato di pelle che copre interamente o parzialmente la palpebra mobile.

In questo caso insistere sugli ombretti è meno producente visto che la zona dove applicarli è quasi del tutto coperta. Limitati quindi a stendere un ombretto chiaro sulla palpebra mobile che apra lo sguardo e uno più scuro appena sopra la piega, poi concentrati sulle ciglia. Trucca quelle superiori con un mascara incurvante e allungante, in modo da farle uscire il più possibile dall’occhio. Se vuoi un effetto ancora più da bambola, prima di truccarle usa un piegaciglia.

Occhi sporgenti

Al contrario gli occhi sporgenti, che spesso sono anche grandi e tondi, hanno bisogno di rientrare un po’ e ridimensionare leggermente le loro dimensioni.

Per farlo, puoi incorniciare lo sguardo con una matita spessa o stendere un ombretto scuro sulla palpebra superiore, subito sopra l’attaccatura delle ciglia, sfumando poi con tonalità più chiare verso le sopracciglia.

Occhi infossati

Questi occhi sono più in profondità rispetto alle orbite e per farli emergere è fondamentale giocare di chiaro-scuri, applicando un ombretto chiaro e luminoso sulle arcate sopraccigliari, in modo da creare lì il punto luce, e optando per tonalità più scure sugli angoli esterni. Completa il tutto con tanto mascara, insistendo soprattutto sulle ciglia esterne.