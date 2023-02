Double ombré french, scopri la manicure che gioca con le illusioni

S ei appassionata di smalto e in fatto di unghie ti piace osare e sbizzarrirti? Allora scopri la tendenza del momento: si chiama double ombré french.

Non solo il lipgloss nails: se fai del mood grintoso la tua filosofia e del look audace il tuo cavallo di battaglia, non puoi perderti la manicure del momento. Si chiama double ombré french: è stellare, originale, variopinta e perfetta da sfoggiare in ogni occasione. Puoi scegliere i colori più soft per le tue giornate al lavoro o quelli più intensi per una serata che sia davvero indimenticabile. È una tendenza ipnotica: se non la conosci, ti conquisterà.

Double ombré french, scopri il trend del momento

La regola chiave è solo una: giocare sulle illusioni. Ecco il segreto per un meraviglioso double ombré french. Non bisogna essere dei maghi per creare delle illusioni sorprendenti: il trend del momento crea un effetto gradiente e ombreggiato, grazie al mix di sfumature (rigorosamente realizzate in verticale).

Se non vuoi passare inosservata e vuoi lasciarti alle spalle mode ormai fin troppo utilizzate, scegli il double ombré nails. Ti ricordi le french? Rispolvera dalla tua memoria una tendenza senza tempo e poi sbizzarrisciti con le gradazioni di colore. In particolare, unisci la french e le sfumature, realizzate opposte su punta e unghia per creare l’illusione. Per esaltarne l’effetto, meglio applicare la manicure su unghie lunghe, dalla forma a mandorla, ovale, iper quadrata o a ballerina.

Come realizzarlo? Ecco i passaggi

Per creare un sapiente gioco di illusioni lavora sulle sfumature bicolor per donare alle tue unghie un effetto ombré e preferibilmente scegli sia tinte chiare sia le scure. Queste, stese esattamente a metà (una sul lato sinistro e l'altra su quello destro), si scambiano all'altezza della lunetta per creare la french.

Il primo step per realizzare il tuo double ombré french è stendere su tutta l’unghia lo smalto più scuro. Successivamente, passa su una metà la tinta più intensa e sull'altra quella chiara. Non scordarti le sfumature, da creare verso il centro servendoti di un pennellino. È indispensabile per creare l’effetto ombré che distingue la nail-art bicolor del momento, donando alle tue unghie un effetto tridimensionale.