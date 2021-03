Unghie 2021: le tendenze di manicure e nail art da provare

P azze, fiorite o in nuance neutre super chic. Mai come quest’anno, in fatto di unghie le tendenze sono trasversali e abbracciano ogni gusto o attitute

Un tempo si usavano quasi solo le tinte unite per colorare le unghie, mentre da alcuni anni, le estremità delle mani sono diventate vere e proprie tele, da dipingere e decorare nei modi più originali possibili.

Se vi piace giocare con la nail art, ecco le tendenze 2021 da non perdere d’occhio.

Manicure multicolor

Imparare a pensare fuori dagli schemi è stata una necessità nel 2020 e nel 2021 questo trend sarà applicato anche alla manicure, che sarà multicolor. Per essere alla moda, infatti, dovrete dipingere ogni unghia di un colore diverso. Potete optare per colori fluo, tinte pastello, nuance diversissime le une dalle altre o sfumature della stessa. L’importante è che nessuna unghia sia uguale a un’altra.

Messaggi in punta di unghia

Le mani sono una delle parti del corpo più in vista, perché quindi non usarle per lanciare dei messaggi? Va in questa direzione, l’idea di decorare le unghie non solo con colori e strass, ma anche con scritte, siano esse una manifestazione del proprio girl power, una dichiarazione d’amore o altro. Per realizzarle esistono diverse tecniche: riprodurre a mano il messaggio usando direttamente lo smalto, oppure avvalersi di appositi adesivi già pronti.

Unghie finte a pressione

Realizzare una nail art perfetta da sole non è difficile, basta solo avere gli strumenti giusti. Se non siete particolarmente esperte, una delle soluzioni più semplici è quella di usare unghie finte a pressione. Facili da applicare, resistenti e durature, non richiedono particolare manutenzione e possono essere impreziosite con strass e applicazioni di ogni genere.

Unghie retrò

A caratterizzare il 2021 è una prepotente ondata di revival che investe ogni ambito. Ecco dunque, che la manicure si fa retrò e strizza l'occhio all'estetica degli anni Sessanta e Settanta. Ciò significa via libera a tonalità calde, abbinate a colori pastello o motivi grafici ma allo stesso tempo rilassanti. I colori più cool? Marrone, beige, verde acqua e arancione, da soli o mixati insieme.

Colori soft ma non banali

Chi non ama i colori accesi e ancor meno i disegni e le applicazioni, spesso trova rifugio nel nude. Se anche voi preferite non esagerare ma allo stesso tempo avete voglia di dare un tocco di novità alla vostra manicure, sappiate che ad andare per la maggiore quest’anno sono proprio i colori non eccessivamente brillanti. Tra i più amati dalle celebrities, che li sfoggiano anche sui red carpet, salvia, ghiaccio, melone, grigio e giallo burro. Queste sfumature hanno un forte potere rilassante e il grande pregio di abbinarsi a moltissimi outfit.

Manicure a metà

E se vi dicessimo che per essere super trendy non serve colorare tutta l’unghia ma ne basta la metà? Già perché, complici i social network, da alcuni mesi si sta imponendo sempre più l’abitudine di decorare una parte dell’unghia e lasciare l’altra al naturale. Non esistono regole precise, c’è chi le divide verticalmente, chi orizzontalmente, chi usa un solo colore, chi diversi.

Oltre ad essere piuttosto originale, questa idea è anche particolarmente pratica. Se la parte che decidete di lasciare naturale è quella vicino alle cuticole, infatti, il ritocco può essere posticipato di qualche giorno. Ecco un trucchetto per replicarla a casa con successo: mettete un pezzo di scotch sull’unghia, nel modo che volete, poi dipingetela tutta, aspettate che asciughi e togliete lo scotch.

Grafica minimale

Gli anni passati sono stati caratterizzati da unghie che, a volte, sembravano molto simili a quadri, tanto i disegni realizzati sopra di esse fossero dettagliati e perfettamente realizzati. Per quanto i risultati spesso lasciassero letteralmente a bocca aperta, per il 2021 si cambia tutto. Come? Con un ritorno alla grafica minimale, con linee geometriche e una palette di colori non troppo estesa.

Per le più sofisticate il bianco e il nero sono i colori perfetti, ma nessuno è vietato, basta non esagerare.

Unghie in fiore

La primavera porta sempre con sé i fiori, ma se normalmente li vediamo ricoprire abiti e accessori, quest’anno sbocceranno anche sulle unghie, donando una sferzata di energia anche all’outfit più austero. Stilizzati, sapientemente dipinti e ricchi di particolari, singoli o raggruppati in piccolissimi bouquet. Questi sono solo alcuni dei suggerimenti per rendere le vostre mani simili a un giardino fiorito ma non le uniche. Scatenate la fantasia e sbocciate.

A tutto pois

I pois non passano mai di moda ma, dopo un timido ritorno nel 2020, il 2021 sembra essere l’anno della loro consacrazione. Perché allora non divertirsi a decorare così anche le unghie? Lo sfondo non deve essere necessariamente blu o nero, anzi, la tendenza di quest’anno è proprio quello di rendere ancora più pop colori accesi come rosso o arancione, aggiungendo qualche pois.

Passione Pop art

Vi piacciono la pop art e i fumetti? Allora questo è sicuramente il vostro anno. I colori e le grafiche di uno dei movimenti artistici più allegri che ci siano mai stati, si posano sulle unghie, riempiendole di energia. Non esistono regole precise: sbizzarritevi e create il vostro pazzo look.