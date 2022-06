L a storica azienda italiana lancia una gamma di prodotti pensata per il canale Horeca. E per raccontarla ha scelto un ambassador d'eccezione

È tempo di novità in casa Rovagnati. Lo storico marchio italiano, specializzato nella produzione di salumi destinati alla grande distribuzione, lancia infatti una linea di prodotti dedicata al canale Horeca.

Si chiama HoReCollection e l’ambassador è Joe Bastianich.

Una novità, diversi obiettivi

Tra gli obiettivi che Rovagnati intende raggiungere con la nuova linea HoReCollection, quello di rispondere alle esigenze specifiche del canale Horeca. E per soddisfarle punta tutto su tre aspetti: praticità, semplificazione e ottimizzazione delle tempistiche di lavoro.

Tutto questo mantenendo standard di qualità elevati, gusto e sicurezza che contraddistinguono l’azienda da oltre sessant’anni.

Volto scelto per presentare HoreCollection è Joe Bastianich, protagonista di una campagna in cui, col suo fare ironico e dissacrante, “interagisce” con sé stesso nei vari ruoli, arrivando a giudicare tutti i suoi alter ego in base alla scelta dei salumi usati per soddisfare le richieste dei clienti.

Quali sono i prodotti

I prodotti della nuova linea HoReCollection di Rovagnati sono suddivisi in cinque collezioni, definite in base alle diverse modalità di impiego e occasioni di consumo: panini, piadine & toast, pizza, taglieri, piatti freddi e caldi, cucina express.

Su tutti i pack sono presenti anche i QR Code che rimandano alle schede prodotto presenti sul sito ufficiale. Le schede riportano, tra l'altro, la modalità ideale di consumo - taglieri, panini, piadine - o la tipologia di utilizzo come preparazione, quindi a caldo o a freddo.

La nuova gamma Rovagnati HoreCollection per categorie di prodotto comprende I cotti, I crudi, Le mortadelle, I salami e Cucina Express (per esempio Chicken Salad e Boom Boom).