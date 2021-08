D i colori troppo accesi ai mobili alti, sino allo stile sbagliato: gli errori da non commettere mai se stai per arredare casa con un soppalco.

Il soppalco è uno spazio preziosissimo e un’ottima scelta per le case in cui ci sono pochi metri quadri. Si tratta di una risorsa però che è importante saper gestire bene, soprattutto per quanto riguarda l’arredamento. Se hai dei soffitti abbastanza alti si tratta di un’idea ottima, l’ideale per regalare una marcia in più all’abitazione, ma soprattutto spazio extra che ti sarà molto utile.

Arredare casa con un soppalco però non è semplice come sembra. Prima di iniziare è importante fare alcune considerazioni importanti per evitare degli errori molto comuni. Il piano inferiore e quello superiore infatti non sono due entità separate, ma devono “dialogare” fra di loro creando un’armonia. Non solo: lo stile, l’altezza dei mobili e altri elementi vanno valutati con cura per evitare di creare uno spazio che risulti scomodo ed esteticamente poco equilibrato rispetto al resto della casa. Gli sbagli da non commettere mai e le soluzioni migliori se sei in procinto di creare un soppalco.

Non calcolare bene le dimensioni

Il soppalco è un’ottima soluzione per ricavare spazio extra nelle abitazioni piccole. Attenzione però, è importante sfruttarlo nel modo giusto. Come? Prima di tutto calcolando bene le dimensioni. Un soppalco infatti deve avere un’altezza minima di 210/240 cm, in caso fosse più basso risulterebbe particolarmente scomodo e difficile da “vivere”. Tenere conto di queste misure dunque è d’obbligo, sia per la vivibilità che per il risultato finale.

Usare troppi mobili

Che sia un salotto oppure una camera da letto, l’arredamento del soppalco deve essere essenziale. Ricordati sempre che le misure sono inferiori rispetto a una “stanza standard” per questo riempirlo troppo, con mobili e oggetti sarebbe un grave errore. Meglio selezionare con cura alcuni pezzi d’arredo e puntare su ciò che potrebbe rivelarsi davvero utile per te.

Tralasciare l’arredamento

L’errore opposto è quello di tralasciare completamente l’arredamento, senza curarlo nei dettagli. Lo spazio non deve risultare impersonale, ma avere un tocco particolare, il tutto sempre con grande equilibrio. Puoi, ad esempio, appendere quadri o foto alle pareti, creare una piccola libreria con le mensole oppure collocare qualche pianta.

Scegliere uno stile diverso dal resto della casa

Spesso chi crea un soppalco si dimentica che questo spazio si trova all’interno di un’altra stanza. Per questo motivo è importante rispettare una uniformità di stile. Se per la tua abitazione hai scelto uno stile shabby chic o mediterraneo, non potrai arredare il soppalco in stile minimal. Ci deve essere infatti una sorta di continuità fra gli spazi oppure il risultato sarebbe solo una grande confusione.

Curare scarsamente l’illuminazione

L’illuminazione è fondamentale in ogni area della casa, ancora di più nel soppalco. Studia la luce naturale e crea un sistema di illuminazione artificiale che sia efficace, ma anche d’effetto. Puoi puntare, ad esempio, sulle strisce led, comode e praticissime, da applicare dove vuoi, dal soffitto alle pareti. Un’ottima soluzione per il soppalco, dove potresti sfruttare pure le lampade da pavimento, di sicuro effetto!

Valorizzare poco la scala

Non valorizzare la scala di un soppalco è un errore molto comune. Questo infatti è l’elemento che unisce il soppalco con la stanza sottostante ed è importante non dimenticarlo. Per prima cosa vanno usati gli stessi colori e materiali delle due aree, poi si può giocare con la fantasia, aggiungendo elementi più creativi oppure creando nuovi spazi.

Non dare un tocco personale

Cosa rende la tua casa così speciale? Il tuo tocco personale che non deve mancare mai nell’arredamento. Qualunque sia lo stile che scegli, dall’etnico allo scandinavo, ricordati sempre che la tua abitazione dovrà raccontare qualcosa di te. Come? Con i complementi d’arredo, l’ideale per aggiungere un po’ di eccentricità e unicità agli ambienti, soprattutto al soppalco.

Mettere mobili troppo alti

L’altezza dei mobili che andranno nel soppalco è importante. Come abbiamo visto infatti gli spazi sono ridotti e inferiori rispetto a una camera standard. Librerie o armadi troppo alti rischierebbero di far percepire il soffitto come ancora più basso. Mobili bassi e non troppo elaborati sono l’ideale per unire bellezza e praticità.

Usare colori troppo accesi

La scelta dei colori è essenziale quando si deve arredare uno spazio piccolo. Meglio evitare i colori scuri o troppo accesi che potrebbero regalare un “effetto scatola”. L’ideale sono tinte luminose e neutre, perfette per catturare la luce naturale e creare l’illusione ottica che l’ambiente sia molto più grande.

Rendere l’accesso difficile

Il soppalco è utile per creare nuovo spazio, ma attenzione a non esagerare! In prossimità dell’accesso infatti non vanno messi mobili oppure oggetti che potrebbero rendere difficile l’ingresso. Non mettere nulla di fronte alla scala o lateralmente, l’intralcio potrebbe rovinare l’effetto finale, per non parlare della praticità!