T u e il tuo amico a quattro zampe volete essere (davvero) inseparabili anche durante la stagione fredda? Allora ecco alcune esperienze invernali da fare con il cane da non perdere!

Chi l'ha detto che la stagione fredda significa meno passeggiate e giochi? Ci sono alcune esperienze invernali da fare con il cane che dovresti proprio cominciare a considerare per regalare a te e al tuo amico a quattro zampe dei momenti davvero indimenticabili.

Infatti, se è vero che le coccole sul divano sono e rimarranno un vero must mentre fuori piove e nevica, è altrettanto vero che puoi trovare dei modi super divertenti per passare del tempo con lui.

La salute prima di tutto

Prima di iniziare a parlare delle cose che si possono fare con il cane durante l'inverno, dobbiamo però fare una doverosa precisazione. Occorre ricordare che a dispetto del pelo, i nostri amici a quattro zampe vanno comunque protetti in caso di temperature particolarmente rigide.

Se c'è molto freddo, dunque, è bene coprirli e fare molta attenzione anche alle loro zampe, asciugandole con un panno caldo una volta tornati dalla passeggiata.

Per di più, in caso di giornate molto molto fredde, è bene limitare le passeggiate e le attività onde evitare che possano avere problemi di salute di vario tipo e genere. Prima di uscire o di pianificare un'esperienza con Fido, dunque, chiediti se è il giorno giusto. Detto ciò, ecco quello che puoi provare in inverno!

Cambiare passeggiate

Banale? Nient'affatto. Una delle esperienze invernali da fare con Fido è cambiare itinerario, non ogni giorno ma quasi. Partendo dal presupposto che una passeggiata con il cane dovrebbe durare almeno 30 minuti, potete decidere di andare vicino o lontano a seconda dei vostri impegni.

Cercate di prediligere dei luoghi che il cane non ha mai visto e non lesinate nelle soste se lo vedete particolarmente curioso. Inoltre, non privatelo di annusare l'erba o la terra bagnata né i tratti di terreno dove, magari, si è accumulata un po' di neve.

Una passeggiata è un'esperienza estremamente stimolante per Fido e cambiare itinerario, specie durante l'inverno, quando è tutto un po' più grigio, può essere davvero rinfrancante e può aiutare anche te a guardare il mondo con occhi diversi.

Cimentarsi un corso indoor

Tu e Fido siete estremamente freddolosi? Allora provate a iscrivervi a un corso indoor. Anche se a te potrebbe sembrare che la vita di Fido sia già piena così, un'attività in più può solo fargli bene e ne esistono davvero tante.

Fare qualcosa di più per il cane, specie durante l'inverno, è un'ottima idea anche perché, proprio come noi umani, Fido tende a dormicchiare e a stare comodo e al calduccio. Ciò è buono, per carità, ma in alcune razze può portare al sovrappeso.

Meglio, dunque, schedulare dei corsi di agility o di addestramento che possano tenere alta sia l'attenzione che la quantità di attività fisica. Ovviamente tutto va commisurato alla razza, quindi fatti sempre consigliare dagli esperti del settore.

Allenare il suo olfatto

Tra le esperienze invernali da fare il cane c'è anche la sfida dell'olfatto. Sì, è vero, giocare con il naso di Fido è in realtà un evergreen, ma durante l'inverno può diventare ancora più divertente. Come mai?

Semplice, perché se si gioca all'aperto il cane si ritrova ad allenarsi in un momento in cui la sua concentrazione deve restare altissima per trovare ciò che cerca tra la neve o all'interno di aree gioco impregnate dell'odore della pioggia, tra erbe rugiadose o foglie secche.

La cosa più divertente da fare è nascondere i suoi croccantini o snack in punti particolarmente difficili da raggiungere (senza, chiaramente, metterlo in pericolo). Non preoccuparti dello sporco: una volta a casa fai un bagno al tuo quattro zampe, ma non privatelo della possibilità di divertirsi.

Fare pupazzi e palle di neve

Anche in questo caso, per favore, non preoccuparti dello sporco. Se vivi in una città dove è possibile fare pupazzi e palle di neve, dai a Fido la possibilità di divertirsi liberamente insieme a te.

Basta poco: recati in un parco o in una zona particolarmente innevata e tieni alta la sua attenzione facendoti seguire mentre fai il pupazzo di neve. Dopodiché, fallo saltellare e giocare con ciò che crei.

Per quanto riguarda le palle di neve, sì ai lanci scatenati, ma fai attenzione: non devi mai colpire Fido, rischia di farsi male. Meglio simulare il gioco del riporto e osservarlo mentre si lancia all'inseguimento. Si divertirà tantissimo!

Provare degli sport invernali

Infine, tra le esperienze invernali da fare il cane ci sono anche gli sport invernali! Anche in questo caso, ovviamente, occorre che tu viva in un luogo dove cade la neve.

Tra gli sport invernali da fare con Fido ci sono lo slittino e skijoring. Entrambi prevedono che il cane ti traini, nel primi caso mentre sei su uno slittino e nel secondo mentre sei sugli sci.

Ovviamente, questi sono uno sport per cani di taglia medio-grande. Tuttavia, considera che anche i cani più piccoli possono fare degli sport sulla neve, come i percorsi a ostacoli o semplicemente il disc dog (lancio del freesbe).