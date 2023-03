C ofanetti, set da barba, kit rasatura e tanto altro per festeggiare il 19 marzo in bellezza

Festa del papà, cosa regalare? Un pensiero in profumeria è ormai un regalo apprezzatissimo dalla maggior parte degli uomini. Che, come confermano i sondaggi, sono sempre più attenti alla cura di sé. Se la categoria "barba" si è ormai ampliata di prodotti che vanno oltre la rasatura (si pensi ai balsami ammorbidenti e alle cere modellanti), lo skincare per uomo non è da meno. Ecco comparire creme viso specifiche per uomo, dalla funzione anti age e anti stanchezza, corredati da contorno occhi che combattono le occhiaie e le borse.

Un altro dei vantaggi del regalo beauty da uomo è che permette di "stare bassi" con il budget: anche con meno di 10 euro si possono infatti trovare delle occasioni carine per dire al proprio papà che il 19 marzo ci si è ricordati di lui!

Guida ai regali bellezza per la festa del papà.

I cofanetti per la Festa del papà

Set regalo Maxime di Avon

Il set contiene la Eau de Toilette 75 ml e il detergente corpo e capelli 200 ml. Il jus del profumo è composto dalle note rinfrescanti di foglia di mandarino e dall'accordo di betulla schmidt e divino olibano.

Prezzo: 32,99 € sul sito di Avon

Kit 1951 per la rasatura di Tonsor



Il Kit contiene una crema soffice per la rasatura e un dopobarba, tutti prodotti made in Italy che vengono venduti con la shopper brandizzata.



Prezzo: 38,90 € su QVC.it

Set completo di RITUALS

Homme Origami Gift Set è un cofanetto regalo dalla confezione ispirata all'arte del dono giapponese. Nella cultura giapponese l'incarto del regalo può essere tanto importante quanto il dono stesso, essendo il dono visto come una forma di comunicazione tra chi dona e chi riceve.

Prezzo: da € 22,90

Set barba di Barberino's

Il set si chiama "Vacanza con papà”: include il pennello da viaggio dotato di confezione per portarlo sempre con sé, la crema da Rasatura Barberino’s. In omaggio con questo set c'è, inoltre, un voucher valido per un servizio di Rasatura Barba all’Italiana con panni caldi, un’esperienza di grooming e benessere della durata di 30 minuti e dal valore di 28€.

Prezzo: € 75

Men Starter Kit di Ecooking

Il set prova Ecooking Men è stato accuratamente composto inserendo tutto il necessario per la cura della pelle dell'uomo. Tutti i prodotti contengono ingredienti naturali bio che lasciano la pelle e i capelli freschi e nutriti.

Prezzo: € 54

Set uomo di Equivalenza

Questo set dedicato a tutti i papà è composto da un profumo a scelta da 100ml, un prodotto a scelta della linea Black Label e un prodotto a scelta della linea Men Care, il tutto accompagnato dalla pratica pochette della linea Men Care.

Prezzo: € 38,90 nei negozi Equivalenza e sull'e-commerce.

Prodotti da barba per la festa del papà

Balsamo multifunzione di Bullfrog

Un prodotto multitasking, ideale per ammorbidire e domare anche le barbe più dure e ribelli. Nutre i capelli senza appesantirli e idrata la pelle del viso e del corpo. Perfetto per spegnere le irritazioni della pelle dopo la rasatura.

Prezzo: € 25

Dopobarba di LE LABO

Un dopobarba rinfrescante e lenitivo che lascia la pelle morbida e idratata senza residui grassi. Contiene l'avocado dall'azione nutriente, estratti di girasole che protegge la pelle e di rosmarino che la tonifica.



Prezzo: 37 €

Balsamo barba di Officina Toscana

Un balsamo con note legnose, pensato per ammorbidire la barba. Contiene con olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio dalle proprietà emollienti e altri fattori ammorbidenti-idratanti quali urea, pantenolo e succo di aloe. Nella formula anche estratti biologici lenitivi di elicriso dell'Isola d'Elba.

Prezzo: 11,90 €

Detergente solido per viso e barba de L'Erbolario

Un panetto ultra-delicato studiato per la detersione quotidiana di viso e barba. Contiene l’acido ialuronico ai tre pesi molecolari dall’efficace azione antidisidratante e gli estratti di mirto e lentisco, che lasciano la pelle fresca, pulita e morbida.

Prezzo: 7,90 €

Festa del papà: regali per la cura della pelle

Contorno occhi alla caffeina

Q+A è un nuovo brand britannico appena arrivato in Italia. La sua filosofia è incentrata su prodotti skin vegan friendly e cruelty free, a prezzi accessibili. Per i papà niente di meglio che un contorno occhi alla caffeina, dall'azione rinvigorente.

Prezzo: 8,90 € disponibile presso le catene dm Italia, OVS e online su Mavive.com

Siero spray anti age di Recharge Me System

Protegge la pelle dalle aggressioni esterne, donandole un aspetto sano e fresco. Il sistema RECHARGE ME SYSTEM infatti si basa su una

metodologia che agisce “informando” le cellule adeguatamente, facendo in modo che la qualità delle nuove cellule risulti migliore rispetto alla precedente.

Prezzo: 45 €

Siero anti age uomo di Antos

La sua formulazione a base acquosa contiene estratti funzionali che donano tono ed elasticità al viso. Non appesantisce la pelle ma dona freschezza e vitalità al viso per tutta la giornata.

Prezzo: 10 €

Contorno occhi borse e occhiaie di KORFF

Un prodotto specifico per ridurre le borse e le occhiaie. Contiene gli estratti di papavero e caffeina, che favoriscono un’azione drenante. L'ectoina, invece, favorisce la protezione dai danni dello stress ambientale.



Prezzo: 45 €

Crema viso anti age di Mediterranea

Idratante e antietà, con acido ialuronico, aiuta a contrastare la formazione di rughe profonde, migliorando l’elasticità e la tonicità della pelle. La sua texture piacevolmente leggera si assorbe in un attimo.



Prezzo: 19,80 €

Rasoi e tagliacapelli elettrici

Easy Fade PRO di Remington

Un rasoio e tagliacapelli versatile che garantisce prestazioni professionali, aiutando a perfezionare la sfumatura, definire e padroneggiare il taglio, così da ottenere qualsiasi look alla moda.

Prezzo: 87 €

Multikit Grooming di BaByliss

Un prodotto perfetto per tagliare, modellare e creare il proprio stile in maniera curata e precisa. Questo Multikit Grooming professionale ha una robusta struttura metallica di eccezionale qualità ed è progettato per garantire performance ottimali e un taglio preciso.

Prezzo: 129,90 €

Profumi da regalare al papà

Colonia edizione limitata di Acqua di Parma

Per la Festa del Papà Samuel Ross disegna il flacone della colonia senza tempo di Acqua di Parma, rimasta immutata da oltre 100 anni.

Prezzo: 150 €

Attitude di Head

Attitude è un profumo che rispecchia lo spirito con cui ogni sportivo si approccia alla disciplina che più lo rappresenta. Fresca,luminosa, marina e legnosa, la fragranza trasmette, con gli accordi di Pompelmo e Menta, Mela e Patchouli, lagiusta freschezza necessaria per intraprendere ogni competizione.

Prezzo: 20 €

Deodorante all'Oud di Breeze

BlackOud è la nuova profumazione dello storico deodorante no gas. Nelle troviamo il cardamomo, nel cuore la violetta e il mughetto e per concludere nelle note di fondo c'è un mix di ambra, oud, vetiver, legno di sandalo e cedro.

Prezzo: 6,85 €

Prodotti per capelli e bagnoschiuma

Lozione spray rinforzante di Bioclin

Trattamento rinforzante e rivitalizzante che dona ai capelli vitalità e nutrimento, riducendone la caduta. Con il 96% di attivi naturali.



Prezzo: 29,90 € in farmacia.

Gel per capelli di JOICO

Se la fissazione più grande del tuo papà è avere i capelli in ordine. un’idea

sicuramente azzeccata è la Structure Shaper Creamy Paste di JOICO, brand professionale da salone. È un prodotto leggero che crea una texture morbida e naturale, quasi impercettibile tra i capelli.



Prezzo: € 19

Shower gel 3 in 1 di Lavera

Prodotto multitasking per una detersione extra-delicata di viso, corpo e capelli in un solo gesto. Il bambù bio ha funzione nutriente e protettiva, mentre il guaranà è vera e propria “sveglia” per la pelle.

Prezzo: 5,59 €

Bagnodoccia Vero Toscano

Un bagnodoccia che celebra la toscanità, inneggiando allo spirito libero che non scende mai a compromessi.

Prezzo: 25 €