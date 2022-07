L e amiche sono persone insostituibili nella vita di tutte ed essere sempre sincere con loro è la regola numero uno per consolidare il rapporto

L’amicizia è uno dei beni più preziosi della vita ma purtroppo non sempre ce ne ricordiamo. Prese da lavoro, studio, eventuali partner e figli e incombenze quotidiane, spesso tendiamo a dare per scontata la presenza della amiche ma è un errore perché come ogni rapporto, anche questo deve essere alimentato quotidianamente e quasi come fosse una piantina, innaffiato con cura per vederlo sempre fiorire rigoglioso.

Per farlo è fondamentale anche essere il più sincere possibili con coloro che fanno parte della cerchia stretta di amicizie perché l’onesta è alla base di ogni rapporto duraturo ed è proprio la libertà di potersi dire tutto, con i dovuti modi, a rendere prezioso e indissolubile un legame.

Anche se a volte si ha il timore di farlo, questo modo di agire alla fine ripaga sempre.

Ecco quindi le frasi che dovremmo sempre dire alle amiche più care.

Ti voglio bene

Anche se può sembrare sdolcinato e molte persone si imbarazzano a pronunciare questa frase, non bisognerebbe mai dimenticarsi di farla arrivare alle orecchie delle amiche. È vero, probabilmente se camminano al nostro fianco ogni giorno da tempo lo sanno già ma rinfrescare loro la memoria non fa mai male. Inoltre si tratta di una frase che chiunque riceve volentieri, soprattutto se giunge inaspettata, perché scalda il cuore e strappa un sorriso. Bando alla timidezza quindi e via libera alle parole tenere tra amiche.

Ti serve una mano?

Anche se sei convinta che la tua amica sia una di quelle persone che se ha bisogno di aiuto, o semplicemente di un favore, non si faccia problemi a chiederlo in modo esplicito, ogni tanto non aspettare ma fai tu questa domanda, potresti sorprenderti di una risposta affermativa.

A volte infatti, chiedere una mano alle persone che ci sono vicine costa di più che rivolgersi a un estraneo perché si ha paura di disturbare o di mettere l’interlocutore in questione in obbligo di non potersi sottrarre alla richiesta. Per questo compiere il primo passo verso chi si ipotizza abbia bisogni di noi, toglie l’altra persona dall’imbarazzo e fortifica il rapporto.

Attenzione però, fallo solo se sei davvero intenzionata a renderti utile. Come già detto in un rapporto di amicizia, ma anche in altri, a pagare davvero è la sincerità.

Quella persona non fa per te

Spesso le amiche sanno prima della persona coinvolta se il nuovo fidanzato o la nuova fidanzata siano adatte a starle a fianco oppure no. Se senti che la tua amica si stia frequentando con una persona che non ti piace o, semplicemente che non reputi adatta per lei diglielo.

Attenzione, non stiamo parlando di semplice simpatia o antipatia ma di casistiche più serie e se senti puzza di qualcosa di sbagliato non dovresti rimanere in silenzio. Ovviamente cerca il modo giusto per non ferire i suoi sentimenti o farle credere che la stai giudicando, ma un rapporto d’affetto solido deve basarsi sulla sincerità quindi non temere.

Tacere potrebbe portare a diversi eventi poco piacevoli per la tua amica. Nel migliore dei casi a perdita di tempo e struggimenti post, quasi inevitabile, rottura; nel peggiore a una relazione tossica o violenta, che invece andrebbe stroncata sul nascere alle prime avvisaglie. Non è detto che inizialmente la tua amica reagisca bene alla bocciatura, ma se esprimerai le tue perplessità con il giusto garbo e sarai in grado di farla riflettere alla fine siamo certe che ti ringrazierà.

Sono fiera di te

Le best friends sono fondamentali nel momento del bisogno, quando lo sconforto è tanto e avere una spalla sulla quale piangere e appoggiarsi risulta di vitale importanza. Tuttavia, i rapporti di amicizia fortunatamente sono fatti anche e soprattutto di momenti felici e proprio per questo una vera amica dovrebbe non solo essere orgogliosa dei successi dell’altra ma anche riuscire a dirglielo.

Se la tua amica ha superato un esame importante, ottenuto una promozione sul lavoro o semplicemente ti ha comunicato una notizia per lei positiva dille che sei felice, la stimi e sei fiera di lei. Questa frase non solo le farà sicuramente molto piacere ma rafforzerà la sua autostima e, parallelamente, il vostro rapporto di amicizia perché sentirà di potersi fidare ciecamente di te, che invece di essere invidiosa supporti i suoi successi senza secondi fini.

Hai fatto un errore

Voler bene a una persona significa supportarla in ogni circostanza ma questo non vuol dire non esprimere un’opinione contrastante o comunicarle quando non si sta comportando bene.

Esattamente come è giusto complimentarsi se la tua amica fa una cosa positiva, lo è dirle se a tuo avviso sta commettendo un errore. Ovviamente la tua opinione potrebbe essere sbagliata ma se così non fosse, probabilmente esprimere perplessità potrebbe indurla a riflettere sui suoi ipotetici sbagli e, nel caso si trovasse d’accordo con te, a fare qualcosa per cambiare. Tacere, invece, non può che farla proseguire nella direzione sbagliata.