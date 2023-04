I n occasione della Design Week, CasaFacile percorre le strade del Fuorisalone con il tram dei sogni possibili. Un salotto itinerante con un calendario fitto di incontri. Dal 17 al 23 aprile

Fuorisalone: in tram con Casa Facile

Al Fuorisalone quest'anno si può andare anche in tram. “Design Circus. Il tram dei sogni possibili” è l’evento organizzato da CasaFacile che, per sette giorni accoglierà a bordo di un tram personalizzato le lettrici e i lettori portandoli gratuitamente alla scoperta dei luoghi più interessanti della Design Week con due tour quotidiani.

Fuorisalone: non un semplice tram

Sembrerà di essere su un vero e proprio salotto viaggiante dove chiunque desideri potrà salire per partecipare alle varie iniziative: Chat&Coffee con direttore e redazione, DreamTalk con esperti del settore per parlare di sogni possibili. Con il progetto d’interni a cura di studio Studio Pisk e le grafiche di GTower, il tram di CasaFacile è una location inaspettata e stilosissima. Un'installazione su rotaia, perfetta per scattare foto da condividere sui social con l'hashtag #attaccatialtramCF.

Dove e quando salire sul tram: primo giorno

Il tram partirà per il giro inaugurale, lunedì 17 aprile alle ore 15 da piazza Fontana a Milano con il direttore di CasaFacile Francesca Magni e la CEO di Caffè Vergnano Carolina Vergnano. Secondo appuntamento della giornata alle ore 16.30 sempre da piazza Fontana, chat&coffee con tutta la redazione di CasaFacile.

Il programma dal 18 al 23 aprile

Martedì 18 aprile

ore 14.00

partenza del tram da via Cesare Cantù, chat&coffee in stile CasaFacile

ore 15.30

partenza del tram da via Cesare Cantù, DreamTalk “Sogni possibili con i fiori” con l’artista Marta Sorrentino

Mercoledì 19 aprile

ore 14.00

partenza del tram da via Cesare Cantù, chat&coffee in stile CasaFacile

ore 15.30

partenza del tram da via Cesare Cantù, DreamTalk “BoxLife: un sogno realizzato” con l’architetto Nicoletta Carbotti

Giovedì 20 aprile

ore 10.30

partenza del tram da via Cesare Cantù, chat&coffee con il direttore di CasaFacile

Venerdì 21 aprile

ore 16.00

partenza del tram da via Cesare Cantù, DreamTalk “Le archipillole” con la giornalista di CasaFacile Elena Favetti

ore 17.30

partenza del tram da via Cesare Cantù, chat&coffee in stile CasaFacile

Sabato 22 aprile

ore 16.00

partenza del tram da via Cesare Cantù, DreamTalk “La cucina perfetta: un sogno possibile” con l’architetto Simona Ortolan

ore 17.30

partenza del tram da via Cesare Cantù, chat&coffee in stile CasaFacile

Domenica 23 aprile

ore 10.30

partenza del tram da via Cesare Cantù, DreamTalk “Le archipillole” con la giornalista di CasaFacile Elena Favetti

ore 12.00

partenza del tram da via Cesare Cantù, chat&coffee in stile CasaFacile

L'evento è anche social

Per chi non potrà essere a Milano nei giorni del Fuorisalone, sarà possibile seguire l'evento anche sui canali social di CasaFacile grazie ai CR reporter, una squadra di digital creator che gireranno sul tram e in tutti i luoghi della Design Week.