Galateo dell’amicizia: le regole che ti aiutano a mantenere saldi i tuoi legami

G li amici sono un aspetto quintessenziale della nostra vita sociale, tanto importanti quanto la nostra famiglia e, forse, anche di più. Il galateo dell’amicizia racchiude alcune semplici regole per imparare prendersi cura di queste persone speciali, ogni giorno

Nel galateo dell’amicizia ci sono le regole essenziali per costruirla, viverla al meglio e soprattutto farla durare. Nell’epoca della corrispondenza digitale – chiamiamola così per darle un tocco d’eleganza – le dinamiche nei rapporti si sono un po’ trasformate. Non per questo, però, gli amici risultano essere meno importanti. Anzi!

Prendersi cura degli amici è un’arte o, meglio ancora, un vero e proprio galateo. Ecco alcuni accorgimenti per non perdere mai di vista le persone che contano davvero.

Galateo dell’amicizia: esserci sempre

I veri amici sono quelli che ti stanno vicino nel momento del bisogno. Può sembrare una frase fatta, un’ovvietà, ma con il passare del tempo ti sarai resa conto della grande verità racchiusa in questa perla di saggezza popolare. L’amico è quella persona che ti ascolta, porta pazienza, ti sostiene e c’è quando sei a terra e hai bisogno di aiuto. Lo stesso dovrebbe naturalmente valere in caso opposto.

La prima regola del galateo dell’amicizia, dunque, è quella di esserci sempre. Non importa che si tratti di un aiuto telefonico, una serata di confidenze al sushi bar o altro. Quello che conta è che tu sia pronta ad ascoltare e dare sostegno.

Trascorrere del tempo insieme

La vita va avanti, le incombenze si moltiplicano. Lavori diversi, vite diverse, famiglie numerose o impegni a lunga distanza. Gli amici, un po’ per mancanza di tempo e un po’ per cause di forza maggiore, finiscono per passare in secondo piano. A volte la transizione è rapida. Altre volte, invece, si tratta di un passaggio di cui nemmeno ci rendiamo conto.

Che sia una telefonata, una serata alla settimana o anche solo una colazione al mese, non rinunciare alle persone che hanno reso speciale la tua vita. Trovare spazio per un’amica nella tua routine frenetica è un atto di interesse e di volontà. Quando manca la volontà di sentirsi, vedersi, stare insieme, viene meno anche la possibilità di essere amici.

Galateo delle amicizie a distanza

Anche se i tuoi amici abitano molto lontano da te puoi continuare a rimanere in contatto con loro. L’amicizia è un atto di amore e serenità. Le persone che rendono speciali le tue giornate, ti sostengono nel momento del bisogno e quant’altro sono sempre lì. Anche se i chilometri che vi separano possono concorrere a farvi perdere di vista, trovare tempo per sentirsi è un gesto che aiuta a coltivare amicizie durature e felici.

Galateo dell’amicizia: quando le idee sono diverse

Gli amici sono tali perché condividiamo con loro valori ed esperienze. Al tempo stesso, condividiamo con loro idee e discussioni che ci fanno crescere e ci rendono persone migliori. Lo scontro, costruttivo e concreto, crea evoluzione e crescita. Gli amici sono una fonte inesauribile di crescita e gioia, anche quando non condividono con noi i nostri ideali. Politica, musica, abitudini: ognuno ha i suoi pensieri ed è giusto che rimangano tali.

Quello che permette a un’amicizia di prosperare, e rimanere salda nel tempo, è il rispetto. Rispettare le idee altrui, anche quando non ci rappresentano, è un modo ideale per consolidare l’amicizia. Trascorrere molto tempo con una persona ci porta a scoprire degli aspetti di lei che non sono perfettamente complementari al nostro modo di vivere. Non fa niente: rispettare le idee degli altri anche quando non sono le nostre è il primo modo di coltivare un’amicizia.

Ridere e divertirsi insieme

L’allegria e il buon umore sono i sinonimi assoluti di amicizia. Che vita è senza una sana risata con le proprie amiche? Molto più grigia, di sicuro. I rapporti d’amicizia che funzionano davvero non sono basati sul numero di ore trascorse insieme, ma su scherzosità, confidenza e rispetto. L’intesa non è una cosa che si può costruire, ma una volta che c’è, ti verrà spontaneo coltivarla.

L’amicizia è tale quando provi il desiderio di trascorrere del tempo con le persone. L’amicizia funziona quando c’è desiderio di aiutarsi nei momenti tristi e farsi sorridere a vicenda.

Galateo dell’amicizia: il troppo stroppia

Il migliore amico è quella persona per cui faremmo qualsiasi cosa, in qualsiasi momento. E proprio per questo motivo – sorpresa – è necessario lasciargli i suoi spazi e la libertà che merita. Non possiamo pretendere che una persona sia sempre a nostra completa disposizione, né possiamo esigere da qualcuno che trovi tempo per noi quando non ne ha. E nemmeno quando non desidera ritargliarselo.

Impariamo a convivere con l’idea che gli amici sono un aspetto fondamentale della nostra vita, un gioiello prezioso. E proprio per questo – proprio per il fatto che, come noi, sono persone – hanno bisogno di fare le loro esperienze e vivere la loro vita. Tu, amica, sei il punto fermo da cui sapranno di poter fare ritorno quando ne avranno avuto abbastanza di sperimentare con il mondo.