Galateo della colazione in hotel: cosa devi e non devi mai fare

C hi non ama fare colazione in hotel? Forse è per la varietà di cibo a disposizione o per il piacere di godersi il ​​primo pasto della giornata senza fretta. Tuttavia, questa esperienza così gradevole può essere disturbata dalle cattive maniere. Se non vuoi rischiare di rovinare questo momento a te e agli altri ospiti, segui questi consigli

Archiviate le vacanze estive, è tempo di pensare… ai prossimi viaggi. No, non devi sentirti in colpa se stai già prenotando il prossimo volo. Iniziare a programmare subito altri momenti di svago è un’ottima strategia: ti aiuta, infatti, a cambiare il modo di pensare al rientro e al ritorno alle solite routine. Stavolta, però, non farti cogliere impreparata: mettiti a studiare le buone maniere in vista del weekend che sta prendendo forma nella tua mente. Devi sapere, infatti, che esiste un’étiquette per ogni aspetto del viaggio, inclusa la colazione in hotel.

Non cadere nell’errore di credere che al risveglio sia tutto concesso e che, almeno durante il primo pasto della giornata, tu possa sentirti libera di comportarti come credi senza fare attenzione alle buone maniere. Ricordati che il galateo va rispettato anche nei momenti più impensabili. Ecco allora le regole che devi seguire se vuoi apparire come una persona educata e cortese anche mentre ti rilassi facendo colazione in hotel.

Chiedi prima di prendere posto

Non dimenticare: non sei a casa tua. Anche se sei molto affamata, magari un po’ assonnata e la situazione è informale, non puoi ignorare una delle regole fondamentali della colazione in hotel: aspettare prima di sedersi a tavola.

Quindi, fai un respiro profondo e non essere precipitosa. Osserva prima la situazione e cerca di capire se si tratta di uno di quegli alberghi dove i posti vengono assegnati dagli addetti al momento o di quelli in cui ogni camera ha un tavolo associato. O, ancora, se nella struttura vige la libertà più assoluta, per cui ciascuno può scegliere l’angolo che più preferisce.

Se non riesci a inquadrare bene la situazione, piuttosto di far figuracce chiedi. Sicuramente non vuoi rischiare di iniziare la vacanza con il piede sbagliato.

Se vuoi fare una seconda (o terza) visita al buffet, lascia il tovagliolo sulla sedia per indicare che tornerai.

Rispetta le file

Ora che ti sei finalmente accomodata al tuo posto, puoi iniziare la tua prima colazione in hotel. Se c’è un buffet, non essere precipitosa. Alzati con calma e sii rispettosa degli altri ospiti. Non sgomitare e non pressare nessuno.

Prima di avventarti sulla macchinetta per tostare il pane o di ordinare allo chef la tua frittata preferita assicurati che non ci sia una fila da rispettare e che le persone già presenti si siano servite.

Sul vassoio è rimasta una sola brioche? No, correre per accaparrartela non è una buona idea. Il signore che si è avvicinato al tavolo prima di te ha il diritto di prelazione. Non prevaricare mai sugli altri se non vuoi apparire come una persona prepotente e maleducata. Se hai una voglia irresistibile di cornetti, non litigare, ma chiedi al personale di sala se ne sono rimasti ancora.

Scegli saggiamente cosa mangiare

Esplora il buffet prima di metterti in coda per riempire il piatto. In questo modo, avrai un’idea di ciò che è disponibile e non intaserai la fila impiegando ore per decidere.

Ricorda, poi, che il buffet è condiviso. Fai dunque attenzione. Usa le pinze per prendere i cibi, evita di tossire, starnutire o ridere sugli alimenti e, soprattutto, rimetti gli utensili dove li hai trovati. Ciò che per te è “solo” sinonimo di buone maniere, può essere una questione di vita o di morte per le persone con gravi allergie.

Se non sei sicura di come utilizzare le attrezzature, come macchine per il caffè o tostapane, è consigliabile chiedere.

Non dimenticarti di ringraziare

Anche se sei in vacanza, non devi dimenticare i fondamentali della buona educazione. Ringrazia la signora che ti cede il posto al buffet, il cameriere che ti aiuta a trovare la torta senza glutine o lo chef che ti prepara la crepe a forma di cuore.

È vero che secondo il galateo del ringraziamento non è necessario ringraziare gli individui che stanno facendo il proprio lavoro se non per mansioni extra ordinarie, tuttavia è anche vero che le parole gentili fanno sempre piacere a tutti. Quindi, non lesinare su “grazie”, “prego”, “per favore” e così via. E non essere nemmeno avara di sorrisi.

Non arrivare all’ultimo secondo

Quasi tutti in vacanza amano dormire e non avere sveglie da rispettare. Ma se vuoi fare colazione in hotel devi attenerti agli orari della struttura. Svegliati, dunque, per tempo.

Arrivare 5 minuti prima dell’orario di chiusura e prolungare a oltranza la tua permanenza non è una buona idea. Il personale ha dei tempi da rispettare e altre mansioni da svolgere. Evita di creare problemi e sii puntuale.

Cerca anche di essere presentabile. Non serve ovviamente il tailleur, ma fai un sforzo per toglierti il pigiama: sia lo staff sia gli altri ospiti apprezzeranno. Il galateo impone un certo contegno nei luoghi pubblici.

Evita di urlare

Per tutto il tempo che trascorri nella sala colazioni, cerca di abbassare il tono della voce. Dopotutto, è ancora mattina e la maggior parte delle persone ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al mondo esterno.

In ogni caso, ricorda che urlare è sempre sbagliato e a dirlo non è solo il galateo delle conversazioni, ma anche il buon senso.

Galateo della colazione in hotel, gli altri consigli

Sei di cattivo umore? Non hai voglia di renderti presentabile? Sei famosa? Ricordati che molti hotel offrono il servizio in camera . Assicurati però di essere presentabile quando il cameriere bussa alla tua porta.

. Assicurati però di quando il cameriere bussa alla tua porta. Non esagerare: per te e il tuo giro vita, ma anche per evitare sprechi di cibo.

per te e il tuo giro vita, ma anche per evitare sprechi di cibo. Quando scatti una foto della tua bella colazione in hotel da pubblicare sui social media, fai particolare attenzione che gli altri ospiti non vengano catturati senza il loro consenso.

Nascondere nello zaino panini e altri snack da mangiare poi a pranzo non è una buona idea. Anche se nessuno ti biasimerà per aver preso quei due muffin in più, riempire spudoratamente la tua borsa con il cibo del buffet, secondo il galateo della colazione in hotel, è da cafoni.