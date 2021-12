Galateo del salone di bellezza: cosa dire e cosa non dire (mai)

G alateo del salone di bellezza: ecco cosa è bene dire e cosa, invece, assolutamente no, a chi si occupa del vostro benessere, di qualsiasi genere si tratti

A ogni luogo le sue buone maniere. O meglio, quelle piccole accortezze che è bene seguire per non imbattersi in errori o atteggiamenti di cattivo gusto e che possono infastidire e/o offendere chi avete vicino. E questo vale davvero per ogni posto che frequentate, anche nel salone in cui siete solite prendervi cura di voi. Ma quindi esiste davvero una sorta di galateo del salone di bellezza?

Certamente! E cosa ancora più importante è bene conoscerlo per evitare di dire o fare qualcosa di poco gradito e di trasformare la vostra esperienze di relax e benessere in un concentrato di tensione e sguardi minacciosi da parte di chi dovrebbe, invece, coccolarvi e prendersi cura di voi. Ecco, allora, qualche piccolo suggerimento da seguire, per garantirvi il massimo risultato senza il minimo intoppo. Provare per credere!

Evitate di essere troppo restrittivi

Cosa significa? Ve lo spieghiamo subito. Se entrate dal vostro parrucchiere dicendo frasi del tipo “non tagliare troppo” state castrando la sua creatività e per estensione la sua vena artistica e passione. Ovviamente siete voi le padrone della vostra testa, ma mettere troppi paletti alla persona a cui la state affidando è una delle cose che non andrebbero mai fatte secondo il galateo del salone di bellezza.

Molto meglio avere con sé una fotografia di ciò che desiderate o, meglio ancora, entrare nel salone con la mente aperta e la voglia di farvi stupire.

Nel galateo del salone di bellezza non si fanno paragoni

Esordire con frasi del tipo “la mia estetista faceva”, “secondo la mia parrucchiera di prima”, ecc. è un altro grave errore che, secondo il galateo del salone di bellezza non dovrebbe mai essere commesso. Il motivo? Frasi del genere non solo garantiranno un concentrato di ansia da prestazione al professionista che vi seguirà ma non sono nemmeno molto carine a livello generale.

Pensate, per esempio, se lo stesso trattamento venisse riservato a voi, magari da parte di una vostra amica o partner. Sicuramente non sareste molto felici di essere parte di un paragone col passato. Meglio lasciar esprimere nel suo lavoro la persona che avete scelto, con fiducia e un pizzico di spirito d’avventura. E decidere poi, a seconda dell’esperienza vissuta, se avete voglia o meno di ripeterla.

Non lasciate troppa libertà

Vi sembrerà un paradosso rispetto a quanto detto fino a ora, ma nel galateo del salone di bellezza anche l’essere troppo di vedute larghe può non essere particolarmente apprezzato. E questo perché, se non avete le idee anche solo leggermente chiare su ciò che volete, non saprete mai comunicare al professionista in questione ciò che desiderate.

E per lui/lei sarà veramente difficile raggiungere l’obiettivo a cui aspirate. Rischiando di farvi vivere un’esperienza che non gradirete a pieno. Sempre meglio dare qualche dettaglio in più, a voce o tramite un fotografia, per agevolare il lavoro di chi avete di fronte e garantire a entrambi il massimo della soddisfazione.

Mentire non fa parte del galateo del salone di bellezza (e di nessun altro)

Altra cosa assolutamente da non dire per essere in perfetta linea con il galateo del salone di bellezza è ciò che non si pensa. Diciamocelo chiaramente, sentirsi dire che il lavoro fatto è bellissimo e che piace tantissimo sono motivi di grande orgoglio personale e soddisfazione. Ma se sono frasi dette senza convinzione, una buia quindi, non faranno bene né a voi né a chi le riceve.

Scopo del professionista a cui vi siete affidate è quello di rendervi felici, di soddisfare le vostre richieste e sì, anche di assicurarsi un vostro ritorno. Se non siete chiari, nel bene e nel male, non gli/le darete mai la possibilità di aggiustare il tiro e agire nel migliore dei modi, quello che più si addice a voi e alla vostre richieste. Per questo meglio esprimersi con sincerità e magari darvi la possibilità di ricredervi sul risultato piuttosto che sfoggiare un finto sorriso e complimenti non sentiti, per poi non tornare mai più.

Non mettete fretta a chi si sta prendendo cura di voi

Entrare in un salone di bellezza con l’intento di uscirvi soddisfatte dopo cinque minuti sappiamo tutte che non è una cosa possibile e nemmeno auspicabile. Nel momento in cui avete deciso di prendervi questo tempo da dedicare alla vostra bellezza e benessere dovete godervelo e consentire a chi vi segue di fare le cose per bene, con i giusti tempi, concentrazione e dedizione.

Frasi del tipo “non ho molto tempo”, “può fare più in fretta?”, ecc., vanno contro ogni logica del galateo del salone di bellezza e con lo scopo che hanno questi luoghi. Ovvero prendersi cura di sé e lasciarsi coccolare da mani esperte. Oltre poi a non essere particolarmente rispettoso verso chi avete davanti. Molto meglio cambiare giorno se siete certe di non avere tempo.

Imparando a dedicarvi le attenzioni che meritate lasciando fuori tutto il resto. Consapevoli di ciò che avete bisogno ma aperte verso ciò che troverete. E soprattutto fiduciose verso le persone che si occuperanno di voi e della vostra massima soddisfazione.